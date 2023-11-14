Свириденко: Якщо виробляти навіть половину того, що Україна імпортує для фронту, – це додасть 4-5% до ВВП. Інтерв'ю

Формула миру українського президента, забезпечення підтримки Україні в Конгресі США, залучення приватних інвестицій. Такий неповний перелік тем, які обговорює делегація українських посадовців цього тижня в США, що включає керівника Офісу президента України Андрія Єрмака та першу віцепрем'єрку України Юлію Свириденко.

Свириденко прибула до США після перемовин у Франції та Німеччині, де йшлося про економічну підтримку України. Про ризики уповільнення міжнародної підтримки, а також те, як Україні досягнути фінансової та економічної незалежності, Свириденко розповіла в інтерв'ю журналістці Української Служби Голосу Америки Оксані Бедратенко.

Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності

Оксана Бедратенко: Ви були у Франції та Німеччині, зараз ви у США. Що ви чуєте від партнерів України?

Юлія Свириденко: Ми чуємо від українських партнерів, що вони будуть залишатися з Україною до нашої перемоги.

Нам дуже важливо в наступному році знайти можливість закрити бюджетний дефіцит, який становить 42 мільярдів доларів США, але також дуже важливо зробити так, щоб розблокувати прихід приватних інвестицій в Україну навіть під час війни, не очікуючи нашої перемоги, тому що ми розуміємо, що рівень допомоги може і буде знижуватися.

Ми хочемо бути фінансово незалежними. Дуже важливо про це казати партнерам, тому що це наше велике бажання.

Ми тут сьогодні в Вашингтоні працюємо з партнерами, щоб знайти більш дієвий спосіб страхувати інвестиції сьогодні в Україну. Ми зустрічалися з MIGA (страховий підрозділ Світового банку), ми зустрічалися з DFC (американською Корпорацією страхування інвестицій), щоб подивитися, як покращити механізм страхування для того, щоб більше компаній могли під час війни отримати страхові покриття.

Задача номер один - залучити інвесторів до оборонної сфери України

Другий аспект: ми хочемо бути незалежними не тільки фінансовій сфері, а й у сфері оборони. Тому дуже велику увагу приділяємо питанням створення спільних підприємств у військово-оборонному комплексі.

Наші розрахунки показують, що локалізація виробництва половини продукції, яку ми сьогодні імпортуємо дасть можливість додати до зростання ВВП 5-6%. Це суттєво, і тому для нас дуже важливо з партнерами опрацювати всі можливості фінансування та страхування для військово-оборонного комплексу.

Після ВПК найбільший ефект для економіки матимуть інвестиції в енергетику

Наступна сфера, яка дає найбільший вплив на ВВП - це енергетика. Це еталонна галузь з точки зору надходжень до бюджету і перспектив розвитку. Тому ми сьогодні будемо обговорювати дуже конкретні енергетичні проєкти.

В пріоритетах для нашого уряду, звичайно, військова (галузь) - більше ППО, протидронових систем дають можливість захистити підприємства в Україні і створити підґрунтя для повернення українців додому.

Для відбудови України потрібно, щоб українці повернулись додому

Ми розуміємо, що Україну мають відбудувати українці, які зараз перебувають за кордоном.

Всі наші спостереження говорять: завдання номер один - безпека громадян, друга - це забезпечення їх житлом, третє - робота.

Українські підприємці - це наш найбільший скарб

Коли ми кажемо про макродопомогу від партнерів треба зрозуміти, що ця допомога не йде на утримання української армії, українська армія повністю утримується коштом надходжень, які генерують українські підприємці, український бізнес, який знаходиться на території України.

Тому нам критично важливо, щоб український бізнес працював, щоб українська економіка розвивалася. Українські підприємці - це наш найбільший скарб. Це про обороноздатність нашої держави, нам дуже потрібно бути незалежними і у фінансовому плані, і в оборонному.

О.Б.: Щодо проєктів локалізації виробництва в Україні. Чи є вже зацікавлені інвестори?

Ю.С.: Зацікавлених інвесторів дуже багато. Україна сьогодні - велике поле для тестування нових технологій, на жаль. Дуже багато компаній зацікавлені в тому, щоб виробляти продукцію в Україні. Ми очікуємо, що у найближчі тижні будемо проводити конференції, де будуть підписані конкретні меморандуми про створення спільних підприємств. Для нас це завдання номер один.

У найближчі тижні будемо проводити конференції, де будуть підписані конкретні меморандуми про створення спільних підприємств

О.Б.: Конгрес США все ще не затвердив економічну допомогу Україні. Навіть якщо він її затвердить, це буде дещо менший пакет, ніж цього року. Чи турбує вас ця динаміка і чи робить це більш нагальним питання залучення приватних інвестицій або залучення допомоги від ЄС?

Ю.С.: Одне не включає інше. Ми маємо фокусуватися на розвитку приватного бізнесу. Це те, що може дати додаткові надходження до державного бюджету. Ми переглядаємо видатки, дивимося де ми можемо оптимізувати витрати й шукаємо нові можливості для надходжень.

Звичайно, нас турбує питання закриття бюджетного дефіциту наступного року, але ми працюємо як з американськими партнерами, так і з Європейським Союзом. З європейськими колегами ми працюємо над Ukrainian Facility, який передбачає можливість фінансування 50 млрд євро на наступні 4 роки й включає як пряму бюджетну підтримку, так і розвиток приватного сектору. Всі розуміють, що надзвичайно важливо, щоб український бізнес працював і розвивався навіть в таких складних умовах.

Українська економіка - вже на воєнних рейках

О.Б.: Бізнес історично в Україні не довіряє державі. Як зробити так, щоб бізнес працював "в білу" і не цурався брати участь в державних тендерах?

Ю.С.: Наші ресурси дуже обмежені, але наявні програми підтримки бізнесу пронизані єдиною ідеєю: ми будемо допомагати і підтримувати тих, хто працює "в білу", хто сплачує податки "в білу".

Якщо подивитися на програми в бюджеті на наступний рік, це програма підтримки доступу до кредитування "5-7-9", грантова програма на започаткування власної справи, грантова програма на підтримку переробної промисловості. Всі компанії мають сплачувати податки, у них мають бути наймані працівники, не має бути заборгованості по виплаті заробітної плати.

Українська економіка вже працює на військових рейках - велика кількість підприємств виконує державні замовлення, велика кількість підприємства виконує мобілізаційні завдання. У нас великий потенціал, і саме тому ми сфокусовані на ВПК.