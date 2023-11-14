CША готові страхувати ризик війни для бізнесу в Україні

Американська державна Корпорація фінансування розвитку (DFIC) готова страхувати компанії, які працюють в Україні, від ризиків війни і вже схвалила таке страхування для інвесторів, які вкладають кошти в реабілітаційний госпіталь, заявив керівник корпорації Скотт Нейтан.

Заява прозвучала під час брифінгу для Голосу Америки та WSJ після зустрічі Нейтана з першою віцепрем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко у Вашингтоні.

Ризик війни міг би зникнути за день, "якби Росія просто припинила свою жорстоку атаку проти України", додав Нейтан. Однак страхування від пошкоджень, спричинених воєнними діями, може дозволити кредиторам усунути цей ризик і розглядати той чи інший інвестиційний проєкт з суто комерційної точки зору.

"Наша корпорація шукає проєкти, які вже сьогодні допомагають підтримувати українську економіку, щоб у людей були місця праці, а економічний розвиток був високим. Ми не чекаємо на якусь дату в майбутньому. Ми відкриті для бізнесу в Україні зараз", - заявив Нейтан.

Питання безпеки - великий виклик для бізнесу, зауважила Свириденко й пояснила: "Тому ми просимо більше протиракетних, протидронових систем і, звичайно, потрібне страхування".

Інвестиції приватних компаній збільшать самодостатність України, каже Свириденко і наголошує: це особливо важливо з огляду на великий дефіцит бюджету, який наступного року може досягнути 41 мільярд доларів: "Щоб досягнути цієї мети ми маємо отримати потік приватних інвестицій".

З початку повномасштабного вторгнення корпорація мала проєкти страхування політичних ризиків в Україні обсягом понад 500 мільйонів доларів. Тепер багато хто цікавиться можливістю таких інвестицій, але "ключове – перетворити ці вислови зацікавленості на заявки", розповів Нейтан.

Свириденко перебуває з візитом у Вашингтоні в складі української делегації разом з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.