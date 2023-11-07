Пентагон, Держдеп і Мінфін закликали Конгрес надати Україні 11,8$ млрд бюджетної підтримки

Очільники Пентагону, Держдепу і Мінфіну США у спільному листі до Конгресу закликали підтримати пряму бюджетну допомогу Україні у 11,8 мільярда доларів. Фінансування передбачене у додатковому пакеті національної безпеки президента Байдена, що включає військову, безпекову, економічну та гуманітарну допомогу задля збереження інтересів нацбезпеки США під час глобальних викликів.

Міністерка фінансів Джанет Єллен, міністр оборони Ллойд Остін, держсекретар Ентоні Блінкен та адміністраторка USAID Саманта Пауер заявили, що пряма бюджетна підтримка України нерозривно пов'язана з успіхом держави на полі бою в протистоянні незаконному вторгненню Росії.

"Економічна війна Росії, включаючи атаки на український експорт зерна та енергетичну інфраструктуру, є невіддільною частиною її незаконної стратегії вторгнення. Якщо Росія зможе знищити економіку України, вона розіб'є українську державу настільки, що вона не зможе захищатися на полі бою. Ця агресія є не лише екзистенційною загрозою для України, а й загрозою глобальним демократіям та нашій власній економічній та національній безпеці", - наголосили урядовці.

У листі йдеться, що це фінансування забезпечується безпрецедентним рівнем надійного контролю та прозорості, а також значною бюджетною підтримкою з боку Європейського Союзу, інших партнерів G7 та Міжнародного валютного фонду. Також Єллен, Остін, Блінкен та Пауер зауважили, що Канада та ЄС зараз виділяють Україні більше допомоги у відсотковому співвідношенні до свого ВВП, ніж Сполучені Штати цього року. У запиті уряду США до Конгресу мовиться, що у 2024 році три чверті економічної підтримки України надходитимуть з інших джерел, окрім Сполучених Штатів.

Водночас урядовці підкреслили: "Пряма бюджетна підтримка США на запитуваному рівні необхідна, щоб зберегти доступ України до фінансування МВФ у розмірі 15,6 мільярда доларів, яке може бути продовжено, лише якщо донори спільно задовольнять бюджетні потреби України, що залишилися. Без цього Україна втрачає і фінансування, і структуру, і реформи, які приносить програма МВФ".

Урядовці також наголосили, що "успішна Україна продемонструє рішучість Сполучених Штатів та їхніх партнерів захистити територіальний суверенітет і основні свободи демократичних країн від авторитарної агресії" й також "створить нові економічні можливості для народу України та її партнерів, які підтримують їх проти насильницького вторгнення Росії".

Нагадаємо, оголошений в п'ятницю пакет нової допомоги Україні, включав оборонну допомогу обсягом 425 мільйонів доларів, з яких 125 мільйонів виділялось на негайну допомогу в рамках повноважень президента США. У Білому домі повідомили, що на тлі того, що керована республіканцями Палата представників Конгресу не ухвалює законопроєкти про продовження допомоги Києву, Білий дім починає надавати "менші пакети [в рамках президентських повноважень], щоб розтягнути... спроможність підтримувати Україну на якомога більший термін".