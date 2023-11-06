Ризики для підтримки України обговорюють західні ЗМІ

На шпальтах західних ЗМІ аналітики та оглядачі дискутують щодо того, чи не зменшиться підтримка України з боку Заходу, на тлі повільнішого ніж очікувалось просування українського контрнаступу, зменшення підтримки України у деяких західних суспільствах, а також через те, що криза на Близькому Сході може відволікти увагу провідних світових демократій від України.

Серед ризиків оглядачі також називають розбіжності в американському Конгресі щодо нового пакету допомоги Україні, запит про який подав президент США Джо Байден. Через відсутність нового фінансування для України, адміністрація США надає менші пакети допомоги.

Оголошений в п'ятницю пакет нової допомоги Україні, включав оборонну допомогу обсягом 425 мільйонів доларів, з яких 125 мільйонів виділялось на негайну допомогу в рамках повноважень президента США.

"Ми починаємо надавати Україні менші пакети [в рамках президентських повноважень], щоб розтягнути нашу спроможність підтримувати Україну на якомога більший термін", - заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр пресі в п'ятницю.



Захід не може дозволити собі забути про війну в Україні й повинен продовжувати підтримувати країну у її боротьбі проти російської агресії. Таку думку висловила редакція британської газети The Observer у редакційній колонці 4 листопада 2023 року.

“Оскільки Путін, очевидно, має намір “перемогти”, що б це не означало і якої б ціни не коштувало, зараз не час для Заходу коливатися у своїй підтримці України”, - йдеться в статті.

Газета зазначає, що конфлікт на Близькому Сході відвернув увагу від України у критичний період, що є вигідним у першу чергу російському президенту Володимиру Путіну. Такий перебіг подій є “зрозумілим, втім, все одно викликає тривогу”, пише видання.

На тлі цього, додає The Observer, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний б’є на сполох, адже війна може перейти у позиційне протистояння, в якому перевага перейде на бік Росії через наявність більшої кількості людських та технічних ресурсів. А відтак, більша кількість західної військової допомоги та її вища якість є необхідними для забезпечення подальшого успіху українського контрнаступу, вважає Залужний.

Президент України Володимир Зеленський не погодився з оцінкою, що війна досягає патової ситуації, і закликав надати більше західної зброї для продовження успішної боротьби.

Хоча Західні уряди запевняють, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, американський телеканал NBC, який посилається на неназваного чинного високопосадовця США та колишнього посадовця США, повідомив, що урядовці на Заході говорили з українськими посадовцями щодо того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди.

Розмови з Україною відбуваються на тлі занепокоєння американських і європейських офіційних осіб щодо того, що війна зайшла в глухий кут, а також щодо здатності Заходу продовжувати надавати допомогу Україні, заявили посадовці у розмові з американською телевізійною мережею.

Київ наполягає на тому, що будь-яка пауза у війні дозволить Росії накопичити ресурси і відновити наступ з метою захопити всю територію України.

У Кремлі також не демонструють ознак бажання розпочати мирні переговори з Україною і кажуть, що досягнуть усіх своїх цілей в Україні.

Водночас на тлі цих подій деякі західні аналітики вбачають в українській стратегії позитивний розвиток. Так, Логан Най у своїй статті для американського вебсайту військових новин WeAreTheMighty.com порівнює українську стратегію з так званим планом Анаконда з часів американської громадянської війни 19-го століття, коли війська Півночі поступово і впевнено зруйнували логістичні ланцюги Півдня, відрізавши його армію від необхідного постачання, що дозволило Півночі виграти війну.

Так, на думку Ная, Україна в подібний спосіб повільно, але наполегливо руйнує логістику російських окупаційних військ на півдні країни, насамперед що стосується розірвання сухопутних шляхів постачання росіян на півдні України через тимчасово окуповані території, а також ударів по російських базах і Чорноморському флоту в Криму.

Най вважає, що Росія усвідомлює свою вразливість й неспроможність забезпечити десятки тисяч своїх солдатів на окупованому півдні України в разі переривання сухопутного коридору постачання. Хоча така стратегія на ізоляцію та придушення ворога є повільною, вона може дати можливість Україні перемогти росіян на півдні.