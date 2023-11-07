G-7 обіцяє підтримку України попри загострення на Близькому Сході

Японія, яка тепер головує в Групі Семи (G-7), заявила, що держави того об’єднання твердо налаштовані надалі допомагати Україні оборонятися від російської агресії незалежно від інших загрозливих подій в світі.

Заява оприлюднена з нагоди наради міністрів закордонних справ Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції, Японії, а також представника Європейського Союзу 7-8 листопада, серед провідних тем якої буде російська війна в Україні та міжнародні загрози на тлі бойових дій Ізраїлю проти Хамасу в смузі Газа.

До нарад з допомогою відеозв'язку запрошений також український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Наші зобов’язання зберігати суворі санкції щодо Росії і міцно підтримувати Україну зовсім не послабилися навіть в той час, коли становище на Близькому Сході загострюється», - цитує агенція Reuters японську міністерку закордонних справ Йоко Камікаву з пресконференції в Токіо.

Країни G-7 та Європейський Союз узгоджують черговий набір санкцій щодо Росії, які цього разу серед іншого ймовірно будуть стосуватися також російських діамантів.

Агенція Reuters повідомляє, що досі Росія заробляла на експорті діамантів понад $4 мільярди на рік.

США ще раніше запровадили санкції проти державної російської компанії Алроса, а тепер партнери хочуть узгодити повну заборону торгівлі російськими діамантами в своїх країнах.

Фахівці кажуть, що головним питанням для такого санкційного режиму є точне визначення походження коштовних каменів.

Західні країни сподіваються, що санкції на російський експорт зменшують прибутки, які Москва використовує для фінансування війни проти України.

2024 року головування в G-7 перебирає Італія, де керівники тих країн мають зібратися на зустріч влітку.