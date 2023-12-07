Не можна дозволити Орбану "шантажувати" ЄС погрозами блокувати переговори про членство України, кажуть в Європарламенті

Напередодні перемовин в ЄС, який має визначити, чи розпочинати перемовини з Україною на вступ до Альянсу, в Європі непокояться через позицію Віктора Орбана. В двох листах до президента Європейської ради Шарля Мішеля Орбан висловився проти початку перемовин щодо вступу України до ЄС.

В четвер з Орбаном планує зустрітись президент Франції Емануель Макрон, щоб переконати угорського лідера змінити свою позицію і піти на компроміс. Очікується, що Макрон запевнятиме Орбана, що блокування початку переговорів з Україною підірве стратегію ЄС у боротьбі з Володимиром Путіним.

Сьогодні в Європарламенті прозвучала критика позиції Орбана. Не можна дозволити Віктору Орбану "шантажувати" решту ЄС, погрожуючи блокувати переговори про членство України, якщо він не перерахує Угорщині утримані кошти, заявив Педро Маркес, віцепрезидент Групи соціалістів і демократів.

"Це тривожний дзвінок для лідерів, ми не можемо продовжувати дозволяти, щоб нас шантажував якийсь авторитарний лідер. У момент, коли Конгрес США щойно проголосував проти пропозиції Джо Байдена продовжувати підтримувати Україну, ми не можемо поставити себе в ситуацію, коли українці бачать, що ми також не в змозі продовжувати їм допомагати", - сказав Маркес, група якого нараховує 142 депутатів.

Євродепутат назвав неприйнятним надання Орбану 30 мільярдів євро в обмін на дозвіл ЄС продовжувати допомагати Україні.

"Все просто: ми не можемо обмінювати гроші на цінності. Це неприйнятно", - заявив євродепутат.

Маркес також заявив, що ЄС має відмовитися від правила, згідно з яким рішення щодо розширення Євросоюзу мають прийматися одноголосно.

"Коли ви вступаєте в ЄС, це означає, що ви демократична країна. Гадаю, ми не передбачили, що демократія може бути корумпована зсередини", – сказав він.

Як повідомляв раніше Голос Америки, на тлі приготувань до саміту Європейського Союзу 14-15 грудня, де керівники держав ЄС вирішуватимуть, чи починати з Україною процес переговорів про вступ в організацію, наразі лише Угорщина відверто заявляє, що виступає проти.

Про потребу приймати нових членів, деякі з яких очікують вступу багато років, заявляють і чільні європейські посадовці, і багато керівників провідних держав організації, серед яких німецький канцлер Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон.

Орбан натякає, що його готовність до конструктивності в окремих питаннях ЄС зараз насамперед залежить від розблокування європейських фондів для Угорщини. Після певних поступок Брюссель нещодавно оголосив про розблокування частини фондів для Угорщини.