72% європейців позитивно оцінюють ЄС навіть з політиками, які критикують Євросоюз

Нове європейське опитування на завершення 2023 року показало, що велика більшість людей в Європейському Союзі позитивно оцінює членство їхніх країн в ЄС попри те, що в деяких державах континенту позиції зміцнили євроскептичні партії.

В середньому 72% опитаних службою Євробарометер у вересні й жовтні сказали, що схвально дивляться на наслідки членства їхніх країн в ЄС.

Зокрема в Нідерландах 77% погодилися, що назагал їхня країна отримує користь від членства в ЄС, хоча на парламентських виборах у листопаді найбільше місць там отримала крайня права Партія за свободу, яка критикує Євросоюз.

Лідер Партії за свободу Герт Вілдерс заявляв, що хоче виходу Нідерландів з ЄС услід за Великою Британією, але він визнав, що зараз більшість нідерландців не підтримують такий крок.

В Угорщині, де прем’єр-міністр Віктор Орбан нещодавно заявив, що Європейський Союз гірший за Радянський Союз, 73% угорців погодилися з тим, що членство в ЄС - це добре для їхньої країни.

Більшість європейців - 53% зараз кажуть, що підтримують розширення Євросоюзу - надання членства в організації кандидатам, серед яких Україна.

Дослідження назагал підтвердило тенденції попередніх років у тому, що найбільше позитивно на ЄС дивляться в північних і західних державах європейського континенту, наприклад, в Люксембурзі, Ірландії, Данії, Фінляндії, Литві, Португалії, Швеції, а негативно відгукуються в державах південніше і східніше: в Австрії, Італії, Чехії, Болгарії, на Кіпрі.

Опитування показує оптимістичне налаштування європейців на майбутнє Євросоюзу, але при цьому на наступний 2024 рік переважають песимістичні думки, оскільки 73% очікують, що рівень їхнього життя знизиться через економічні та інші проблеми.

На перших місцях серед головних завдань ЄС європейці назвали боротьбу з бідністю, покращення систем захисту здоров’я, захист довкілля, сприяння економіці й створення нових робочих місць.

Опитування засвідчило великий розрив між оцінками добробуту в різних країнах.

Наприклад 86% греків стверджують, що їм деколи було важко знайти гроші для головних життєвих витрат, але, наприклад в Данії і Швеції такі труднощі визнали лише відвідано 8% і 7%.

Автори звіту Євробарометер окремо вказують, що це соціологічне дослідження може вказувати на настрої європейців на тлі приготувань до виборів Європейського парламенту 6-9 червня 2024 року.