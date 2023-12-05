Понад 80% росіян підтримують Путіна, війну проти України, геноцид. 52% мають тривогу або депресію - опитування

Понад 80% росіян підтримують жорстоку війну проти України, а отже несуть провину та відповідальність за неї.

Про це пише в авторській статті для видання The Hill професор політології Університету Рутгерса (Ньюарк, США) Олександр Мотиль, посилаючись на дані, озвучені у доповіді Дениса Волкова, директора недержавного соціологічного "Левада-центру" та Андрія Колесникова, московського політичного аналітика із Фонду Карнегі.

Підсумки опитування громадської думки в Росії - "сумне чтиво"

Лише близько 20% росіян сказали, що вони - проти війни.

Саму доповідь “Альтернативна реальність: як російське суспільство навчилося не хвилюватися через війну” Мотиль називає сумним чтивом. Лише близько 20% опитаних сказали, що вони - проти війни.

“Росіяни, які вирішили бути байдужими, зробили це в опитуваннях громадської думки, а не на демонстраціях. Вони нічим не ризикували, якби відповіли “не знаю” або “не можу сказати”. Натомість вони вирішили підтримати Путіна та війну”, – пише Мотиль.

Так само вони вирішують не висловлювати свою опозицію чи навіть нейтралітет щодо конфлікту. “Словом, вони вибирали бути або винними, або відповідальними, або і тим, й іншим. Принаймні, зрозуміло, що одна п’ята частина російського населення, які є активними та непримиренними прихильниками війни, однозначно несе провину за звірства, які чинить Росія в Україні”, – вважає професор.

За майже два роки після повномасштабного вторгнення Росії російське суспільство “звикло жити на тлі жорстокого збройного конфлікту”, свідчить цитована ним доповідь.

Одна п’ята частина росіян, які є активними та непримиренними прихильниками війни, несе провину за звірства, які чинить Росія в Україні.

“Значна частина населення змирилася з думкою, що жити в нинішньому стані речей доведеться ще досить довго, а тому доведеться пристосовуватися до реальності, яку прості росіяни не можуть, а часто й не хочуть змінювати”, - мовиться у доповіді російських аналітичних центрів.

Частина російських патріотів “щиро й агресивно підтримують” президента Володимира Путіна, а переважна більшість – “апатична, і просто пасивно й автоматично здебільшого підтримує те, що робить режим, чекаючи, поки “все це закінчиться”, йдеться у доповіді.

"Росіяни не дикуни, але готові прийняти легітимність і владу диких правителів, кровожерливих, жорстоких і зарозумілих тиранів"

Коли росіяни вирішують бути байдужими до звірств, що здійснюються від їхнього імені в Україні, вони повністю усвідомлюють ці злочини, але все ще вважають за краще підтримувати Путіна та його війну.

“Коли росіяни вирішують бути байдужими до звірств, що здійснюються від їхнього імені в Україні, вони повністю усвідомлюють ці злочини, але все ще вважають за краще підтримувати Путіна та його війну”, – додає Мотиль.

На думку американського професора, “росіяни - не дикуни”, але вони, як припускає Мотиль, “надто готові прийняти легітимність і владу диких правителів, кровожерливих, жорстоких і зарозумілих тиранів, які, за деякими винятками, панували спочатку Московією, а потім Російською імперією та Радянським Союзом”.

Нормою упродовж історії в Росії було рабство, тоді як вимоги свободи були скорше винятками. Путін, спираючись на цю культурну спадщину, вирішив посилювати такі уявлення, щоб зміцнити власне правління, додає Мотиль.

У результаті, населення з рабським мисленням віддає перевагу злочинності над правосуддям, хоча “Путін і його оточення добре знають, що вони, як і багато їхніх попередників, вразливі до спалахів народного гніву” – люди в Росії можуть, як свідчить історія, “накинутися на своїх володарів, спалити та пограбувати їх маєтки”, зазначає професор Рутгарського університету Мотиль.

Підтримка війни падає - опитування "Хронік"

Цифри, озвучені Волковим і Колесниковим, базуються на дослідженнях громадської думки орієнтовно з серпня 2022 по серпень 2023.

Натомість опитування московської дослідницької групи "Хроніки" виявило, що кількість росіян, які повністю підтримують вторгнення Росії в Україну, зменшилася майже вдвічі з лютого 2023 року, пише Euronews.

"Хроніки" опитали 1199 дорослих осіб по всій Росії телефоном з 17 по 22 жовтня.

Було встановлено, що кількість тих, хто схвалює війну та хоче, щоб вторгнення продовжувалося до досягнення своїх цілей, впало з 22% у лютому 2023 року до 12% у жовтні.

Більше половини населення Росії (52%) останнім часом стикалися з тривогою або депресією.

Опитування "Хронік" показало, що 40% росіян підтримують виведення військ з України без досягнення воєнних цілей.

33% опитаних були проти виходу російських військ з України та хотіли продовження війни.

44% респондентів відчули зниження сімейного доходу.

Більша частина населення Росії (52%) останнім часом стикалися з тривогою або депресією, у порівнянні з приблизно третиною (32%) у березні 2022 року, - мовиться у дослідженні.