Кремль стурбований падінням підтримки війни у російському суспільстві – аналітики

Кремль занепокоєний падінням підтримки війни проти України серед російського населення перед президентськими виборами наступного року, вважають західні аналітики.

Аналітики британської розвідки звертають увагу на те, що після невеликих протестів у Москві в минулого місяця російська влада здійснює кроки з придушення публічного інакомислення дружин російських солдатів. При цьому влада вдається як до підкупу, так і до залякування та дискредитації їх в інтернеті.

Повідомлення британської розвідки спирається на дослідження незалежних російських ЗМІ та коментарі самих дружин, що вийшли з протестом, які свідчать про те, що останніми тижнями влада, ймовірно, пропонувала сім’ям збільшити грошові виплати в обмін на те, що вони утримаються від протестів.

З іншого боку, одна відома онлайн-група солдатських дружин, яка опублікувала маніфест проти «безстрокової мобілізації», отримала в інтернеті попереджувальний ярлик «фейк».

«Ймовірно, влада особливо чутлива до будь-яких протестів, пов’язаних з громадянами, яких було мобілізовано у вересні 2022 року, і які вже більше року перебувають на передовій», – твітує розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Тим часом американські дослідники з Інституту вивчення війни (ISW) вказують на недавнє російські опитування громадської думки, які свідчать про те, що кількість росіян, які повністю підтримують війну в Україні, зменшилася майже вдвічі з лютого 2023 року.

Так, за даними незалежної російської опозиційної соціологічної організації Chronicles, більше росіян підтримують виведення російських військ з України, ніж не підтримують, зауважують в ISW.

Дані телефонного опитування Chronicles, проведеного 17-22 жовтня 2023 року показують, що частка «послідовних» прихильників війни зменшилася з 22 відсотків до 12 відсотків у період з лютого 2023 року по жовтень 2023 року.

Тим часом 40 відсотків респондентів підтримали виведення російських військ з України без того, щоб Росія досягла своїх військових цілей, і що ця цифра майже не змінювалася протягом 2023 року.

Інше опитування незалежної російської опитувальної організації «Левада-центр», опубліковане 31 жовтня, показало, що 55 відсотків респондентів вважали, що Росія повинна розпочати мирні переговори, тоді як 38 відсотків висловилися за продовження війни, зауважують в ISW.

Американські аналітики також зауважують, що родичі мобілізованих дедалі більше вдаються до активних кроків. ISW звертає увагу на публікацію російського опозиційного видання «Важные истории», яке 29 листопада повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни надіслали до Управління по роботі зі зверненнями президента РФ понад 180 тисяч скарг щодо питань, які стосуються Міністерства оборони. Більшість із них стосуються виплат солдатам, статусу мобілізованих, зниклих безвісти та поганого медичного обслуговування, додає ISW.

«Кремль не спромігся поставити російське суспільство на воєнну основу для підтримки російських військових зусиль, і зміна цифр опитувань і загострення соціальної напруги вказують на те, що ця невдача має відчутний вплив на російське суспільство перед президентськими виборами в Росії 2024 року», – доходять висновку в ISW.

У зв’язку з відсутністю успіхів на фронті, президент Росії Володимир Путін зосередить свою президентську кампанію на нібито внутрішній стабільності Росії та посиленні критики Заходу, а не на війні, прогнозують фахівці ISW, посилаючись на російські джерела.

Звідси і посилення цензури, і намагання ще сильніше консолідувати контроль над російським інформаційним простором, і звинувачення Заходу у намірах втручатися у російські вибори.