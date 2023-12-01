Чоловік затриманої в РФ журналістки Алсу Курмашевої називає звинувачення проти неї абсурдними і вимагає її звільнити

Алсу мала сміливість повідомляти про те, що відбувається всередині Росії, що відбувається з етнічними меншинами всередині Росії

Російський суд 1 грудня продовжив утримання під вартою Алсу Курмашевої, журналістки Татаро-Башкірської служби Радіо Свобода, до 4 лютого. Журналістку було заарештовано у жовтні за звинуваченнями у тому, що вона не зареєструвалася в Росії як іноземний агент. Про це повідомляють міжнародні ЗМІ.

Курмашева має подвійне громадянство США та Росії, й останнім часом жила зі своєю родиною і працювала у Празі в редакції Радіо Свобода. У травні 2023 року вона приїхала до Казані, щоб відвідати матір, повідомляє Радіо Свобода.

Коли Курмашева намагалася повернутися з Росії у червні, її затримали й забрали обидва паспорти. Спершу їй висунули звинувачення у тому, що вона не повідомила про своє іноземне громадянство. Згодом Курмашеву звинуватили у тому, що вона не зареєструвалася як іноземний агент.

В інтерв’ю Голосу Америки чоловік Курмашевої Павло Буторін заявив про своє переконання у тому, що Курмашеву переслідують через її американське громадянство та у зв’язку з її журналістською роботою на Радіо Свобода – адже вона “мала сміливість повідомляти про те, що відбувається всередині Росії, що відбувається з етнічними меншинами всередині Росії”.

Буторін назвав Курмашеву “насамперед журналісткою, не обов’язково активісткою”, але, за його словами, вона є “дуже сильною прихильницею та ентузіасткою своєї культури й татарської мови”, й активно поширювала обізнаність про татарську культуру. Ці фактори, на його думку, зіграли роль у рішенні російської влади переслідувати її.

Американське видання The New York Times нагадує, що Курмашева є вже другим американським журналістком, якого затримала в Росії цього року. У березні було також затримано журналіста видання The Wall Street Journal Івана Ґершковича за звинуваченнями у шпигунстві, які він і видання заперечують.

“Ні для кого не секрет, що незалежна журналістська діяльність у Росії стала професією, яка вимирає. Але я вважаю, що зараз особливо небезпечно для американських журналістів працювати всередині Росії”, - зазначив Буторін.

У ширшій перспективі, додає The New York Times, нещодавні арешти американських журналістів, включно з Курмашевою, а також інші попередні затримання американців у Росії, можуть вказувати на те, що "Кремль тепер розглядає громадян США на своїй території як актив”, який можна використати для обміну на російських громадян, яких утримують під вартою на Заході, і які можуть становити цінність для Москви".

Останнім таким відомим випадком став обмін американської баскетболістки Бріттні Ґрайнер, затриманої в Росії за звинуваченнями у незаконному зберіганні наркотиків, на засудженого російського торговця зброєю Віктора Бута у грудні 2022 року.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Курмашева багато років пише про проблеми національних меншин у Татарстані та Башкортостані, про громадянські ініціативи із захисту і збереження татарської мови та татарської культури. У разі визнання її винною, їй може загрожувати ув’язнення строком до п’яти років.

За словами Буторіна, відео арешту Курмашевої, перша сторінка її американського паспорта, а також деяке його особисте спілкування з нею, “просочилися” з російських правоохоронних органів до державних ЗМІ Татарстану.

Павло Буторін закликав уряд США визнати Курмашеву “неправомірно затриманою”, що спонукало б американські урядові агентства й організації активно вимагати її звільнення.

За інформацією Радіо Свобода, уряди багатьох країн засудили затримання Курмашевої, а численні міжнародні правозахисні також вимагають від американського уряду визнати журналістку “неправомірно затриманою”.

Водночас Буторін також хотів би бачити “більше залученості” з боку мусульманських країн, особливо Туреччини, беручи до уваги тюркське походження Курмашевої, зв’язки з країною та її чудове знання турецької мови.

“Вона справді надсилає нам бадьорі та оптимістичні листи, але не помиляйтесь: її утримує пенітенціарна система, яка відома своїм поганим поводженням з політичними в’язнями”, - зауважив в інтерв’ю Голосу Америки чоловік журналістки.

Буторін також нагадав, що листи, які Курмашева отримує у в’язниці, часто від незнайомих людей, сильно її підтримують, закликавши надати якомога більше розголосу її справі.

“Я вважаю, що це затримання є несправедливим, і її потрібно якомога швидше звільнити”, - додав Буторін в інтерв'ю, назвавши звинувачення Курмашевої у тому, що вона не зареєструвалася як іноземний агент “абсурдними”.