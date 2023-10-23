Російський суд продовжив термін тримання під вартою журналістки регіональної служби Радіо Свобода

Західні коментатори, які спостерігають за російською війною проти України, намагаючись робити висновки з українського контрнаступу влітку 2023 року, сходяться на думці, що українців очікує ще одна складна воєнна зима, впродовж якої найважливішою буде здатність українців відновлювати власні ресурси і нищити агресора.

Бойові дії мають бути спрямовані на те, щоб впливати на російські політичні рішення.

Відступ російських загарбників 2022 року з великої частини українських територій, захоплених на початку вторгнення, і невдалі спроби росіян перехопити ініціативу впродовж літа 2023 року не відохотили режим Путіна від мрій підкорити Україну, а тому продовження війни на виснаження - очевидний прогноз, до якого вдаються аналітики.

Лоренс Фрідман, один з найавторитетніших британських воєнних істориків, сказав в інтерв'ю Голосу Америки, що «якби це була інша країна, то сьогодні ми б говорили, що Росія мала б шукати виходу, оскільки вона зайшла у безвихідь. Своєї головної цілі вона не досягне. Все це принизливо і марно. Але я вважаю, що Путін боїться визнавати поразку і зізнатися в неспроможні взяти під контроль усі ті території, які він назвав завоюваннями Росії».

«Отже, мій висновок вже приблизно впродовж року полягає в тому, що нам треба бути готовими до продовження всього цього. Це не означає, що саме так і буде. Але ми не знаємо, що саме відбувається в Росії до такої міри, щоб очікувати великих перемін, великих змін напрямків російської політики. Це означає, що треба бути готовими до продовження. Але це також означає, що бойові дії мають бути спрямовані на те, щоб впливати на російські політичні рішення, а не лише, щоб здобувати трохи більше територій», - вважає Фрідман.

Тиск

Великих проривів найближчим часом не очікують і Джек Ватлінґ, старший співробітник Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) в Лондоні, зауважує, що в цих умовах завдання українців полягає не лише в утримуванні позицій, але й збереженні постійного і потужного тиску на російських окупантів одночасно на багатьох ділянках фронту.

Він пише, що «взимку 2022-23 років на значній частині фронту відбувалися запеклі сутички, але українські спроби змінити смугу контролю були обмежені. Відсутність загрози наступу ЗСУ дозволила Росії спорудити три широкі оборонні смуги з мінами, окопами і перешкодами, які цього літа ускладнили наступальні операції України».

Російські втрати минулої зими були надзвичайно високі навіть в умовах, коли росіяни мали вогневу перевагу.

«Якщо Україна впродовж цієї зими не буде далі тиснути на російські позиції, то є ризик, що ті оборонні смуги будуть розширені. Тому Київ повинен поєднувати відновлення своїх сил зі збереженням тиску на росіян», - доходить висновку Ватлінґ.

Такий постійний тиск на російські позиції, вважає аналітик RUSI, завдаватиме загарбникам втрат, і «допоки високий рівень втрат зберігатиметься, то обмежуватиметься здатність Росії натренувати достатню кількість нових військових, щоб здійснювати успішні наступальні дії».

Партнери

Лоренс Фрідман вважає, що понад півтора року повномасштабної російської війни показали, що США і Європа мають достатньо ресурсів для тривалої підтримки України.

Він також наполягає, що Європа демонструє готовність надалі допомагати українцям і, на його думку, «на європейській стороні ознак реальної втоми нема».

«Провідні європейські держави досить стабільні і рішуче налаштовані. Словаччина та Угорщина - не ентузіасти, але для них це не головне питання. Вони не можуть перешкодити ЄС робити те, що в ЄС вважають за потрібне. Позиція Великої Британії очевидно тверда. Отже, питання насправді стосується США», - вважає Фрідман.

Лоренс Фрідман при цьому припускає, що навіть у разі, якби президентом у США знову став Дональд Трамп, то це не обов’язково означало б негайне припинення підтримки України, але він вважає, що зміна позиції Вашингтона викликала б розбіжності в НАТО, і європейцям було б важко допомагати українцям самотужки.

На думку Джека Ватлінґа за умови «політичної недієздатності у Вашингтоні, забезпечення планів на 2024 значною мірою залежатиме від європейських столиць».

Загрози і можливості зими

Джек Ватлінґ передбачає, що Росія цієї зими знову намагатиметься бомбардувати українську систему життєзабезпечення міст - насамперед енергетичні об’єкти.

Але він зауважує, що українцям, за умови кращого спорядження, зима також дає також певні переваги на полі бою.

«Зима створює можливості збільшення російських втрат. Якщо російські війська будуть втягнуті в оборону вздовж довгої фронтової смуги, коли українські війська будуть шукати слабких місць, радше ніж намагатися прорвати укріплені позиції, тоді російські солдати залишатимуться надворі. Вони будуть мокрі і їм буде холодно. Якщо при цьому цілеспрямовані удари руйнуватимуть їхнє постачання, тоді недостатнє навчання і брак вміння російських військових збільшуватиме для них наслідки погоди. Варто зауважити, що російські втрати минулої зими були надзвичайно високі навіть в умовах, коли росіяни мали вогневу перевагу», - підкреслює Ватлінґ.

Головне на думку Джека Ватлінґа - це здатність збройних сил України зберігати тиск на російські позиції і при цьому постійно відновлювати власні можливості, вивільняючи військових для якнаймасовішого навчання як на території України, так і за кордоном.