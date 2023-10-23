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Російський суд продовжив термін тримання під вартою журналістки регіональної служби Радіо Свобода
Суд в Казані, столиці Республіки Татарстан (РФ), відправив журналістку Татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашеву до СІЗО строком до 5 грудня.
Як повідомляє проєкт «Idel.Реалии», адвокат просив суд призначити запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі. Засідання суду відбулося у закритому для преси режимі.
Алсу Курмашеву затримали 18 жовтня в Казані. Того ж дня її відправили до ізолятора тимчасового тримання, де вона перебувала до цього часу.
У РФ її звинувачують у нібито нереєстрації так званим «іноземним агентом», що передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі. Міністерство юстиції Росії не включало журналістку до реєстру «іноземних агентів».
У Росії це перша кримінальна справа за статтею 330.1 Кримінального кодексу, яку порушили проти журналіста. Курмашова своєї вини не визнає.
Алсу Курмашева – громадянка США та Росії, живе у Празі зі своїм чоловіком та двома дітьми. До Росії вона прилетіла 20 травня через невідкладні сімейні справи. Її тимчасово затримали ще 2 червня в аеропорту Казані під час очікування зворотного рейсу до Чехії. Тоді в неї вилучили американський і російський паспорти, і вона не змогла залишити Росію.
Спочатку її оштрафували за те, що вона не зареєструвала свій американський паспорт в органах влади РФ. 18 жовтня журналістці оголосили нове обвинувачення.
Курмашева багато років пише про проблеми національних меншин у Татарстані та Башкортостані, про громадянські ініціативи із захисту і збереження татарської мови та татарської культури.
Раніше Комітет із захисту журналістів (CPJ) та «Репортери без кордонів» зажадали негайного звільнення Курмашевої. Вимогу звільнити журналістку також висловили у правозахисній організації PEN America та в Управлінні ООН з прав людини.
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- Голос Америки
Ландсбергіс закликав не послабляти підтримку України на тлі конфлікту на Близькому Сході
Конфлікт на Близькому Сході не повинен послабити підтримку України в ЄС, заявив глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс.
Дорогою на саміт міністрів закордонних справ у Люксембурзі він висловив стурбованість тим, що через ситуацію в Ізраїлі увага до України може зменшуватись: "Ми не можемо забувати, ми не можемо відводити погляд від України... Ми бачимо поновлення наступу Росії, і це нагадує нам, що росіяни чекають таких ситуацій, коли ми звертаємо нашу увагу на щось інше, щоб вони могли відновити свої атаки".
Ландсбергіс додав: "Я справді очікую, що ми будемо помітним і важливим партнером у вирішенні кризи в Ізраїлі та Палестині, тому що це також стосується нашої безпеки та принципів, за які ми боремося в Україні щодо верховенства права тощо". Посадовець також висловив сподівання, що ЄС зможе продовжити фінансування оборонної допомоги Києву в захисті від російської агресії.
Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що необхідно продовжувати "потужну двопартійну підтримку як для України, так і для Ізраїлю". А президент Джо Байден зазначив, що успіх Ізраїлю та України "життєво важливий" для національної безпеки Сполучених Штатів.
«Не припиняти тиск», британські аналітики про завдання ЗСУ взимку
Західні коментатори, які спостерігають за російською війною проти України, намагаючись робити висновки з українського контрнаступу влітку 2023 року, сходяться на думці, що українців очікує ще одна складна воєнна зима, впродовж якої найважливішою буде здатність українців відновлювати власні ресурси і нищити агресора.
Бойові дії мають бути спрямовані на те, щоб впливати на російські політичні рішення.Лоренс Фрідман
Відступ російських загарбників 2022 року з великої частини українських територій, захоплених на початку вторгнення, і невдалі спроби росіян перехопити ініціативу впродовж літа 2023 року не відохотили режим Путіна від мрій підкорити Україну, а тому продовження війни на виснаження - очевидний прогноз, до якого вдаються аналітики.
Лоренс Фрідман, один з найавторитетніших британських воєнних істориків, сказав в інтерв'ю Голосу Америки, що «якби це була інша країна, то сьогодні ми б говорили, що Росія мала б шукати виходу, оскільки вона зайшла у безвихідь. Своєї головної цілі вона не досягне. Все це принизливо і марно. Але я вважаю, що Путін боїться визнавати поразку і зізнатися в неспроможні взяти під контроль усі ті території, які він назвав завоюваннями Росії».
«Отже, мій висновок вже приблизно впродовж року полягає в тому, що нам треба бути готовими до продовження всього цього. Це не означає, що саме так і буде. Але ми не знаємо, що саме відбувається в Росії до такої міри, щоб очікувати великих перемін, великих змін напрямків російської політики. Це означає, що треба бути готовими до продовження. Але це також означає, що бойові дії мають бути спрямовані на те, щоб впливати на російські політичні рішення, а не лише, щоб здобувати трохи більше територій», - вважає Фрідман.
Тиск
Великих проривів найближчим часом не очікують і Джек Ватлінґ, старший співробітник Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) в Лондоні, зауважує, що в цих умовах завдання українців полягає не лише в утримуванні позицій, але й збереженні постійного і потужного тиску на російських окупантів одночасно на багатьох ділянках фронту.
Він пише, що «взимку 2022-23 років на значній частині фронту відбувалися запеклі сутички, але українські спроби змінити смугу контролю були обмежені. Відсутність загрози наступу ЗСУ дозволила Росії спорудити три широкі оборонні смуги з мінами, окопами і перешкодами, які цього літа ускладнили наступальні операції України».
Російські втрати минулої зими були надзвичайно високі навіть в умовах, коли росіяни мали вогневу перевагу.
«Якщо Україна впродовж цієї зими не буде далі тиснути на російські позиції, то є ризик, що ті оборонні смуги будуть розширені. Тому Київ повинен поєднувати відновлення своїх сил зі збереженням тиску на росіян», - доходить висновку Ватлінґ.
Такий постійний тиск на російські позиції, вважає аналітик RUSI, завдаватиме загарбникам втрат, і «допоки високий рівень втрат зберігатиметься, то обмежуватиметься здатність Росії натренувати достатню кількість нових військових, щоб здійснювати успішні наступальні дії».
Партнери
Лоренс Фрідман вважає, що понад півтора року повномасштабної російської війни показали, що США і Європа мають достатньо ресурсів для тривалої підтримки України.
Він також наполягає, що Європа демонструє готовність надалі допомагати українцям і, на його думку, «на європейській стороні ознак реальної втоми нема».
«Провідні європейські держави досить стабільні і рішуче налаштовані. Словаччина та Угорщина - не ентузіасти, але для них це не головне питання. Вони не можуть перешкодити ЄС робити те, що в ЄС вважають за потрібне. Позиція Великої Британії очевидно тверда. Отже, питання насправді стосується США», - вважає Фрідман.
Лоренс Фрідман при цьому припускає, що навіть у разі, якби президентом у США знову став Дональд Трамп, то це не обов’язково означало б негайне припинення підтримки України, але він вважає, що зміна позиції Вашингтона викликала б розбіжності в НАТО, і європейцям було б важко допомагати українцям самотужки.
На думку Джека Ватлінґа за умови «політичної недієздатності у Вашингтоні, забезпечення планів на 2024 значною мірою залежатиме від європейських столиць».
Загрози і можливості зими
Джек Ватлінґ передбачає, що Росія цієї зими знову намагатиметься бомбардувати українську систему життєзабезпечення міст - насамперед енергетичні об’єкти.
Але він зауважує, що українцям, за умови кращого спорядження, зима також дає також певні переваги на полі бою.
«Зима створює можливості збільшення російських втрат. Якщо російські війська будуть втягнуті в оборону вздовж довгої фронтової смуги, коли українські війська будуть шукати слабких місць, радше ніж намагатися прорвати укріплені позиції, тоді російські солдати залишатимуться надворі. Вони будуть мокрі і їм буде холодно. Якщо при цьому цілеспрямовані удари руйнуватимуть їхнє постачання, тоді недостатнє навчання і брак вміння російських військових збільшуватиме для них наслідки погоди. Варто зауважити, що російські втрати минулої зими були надзвичайно високі навіть в умовах, коли росіяни мали вогневу перевагу», - підкреслює Ватлінґ.
Головне на думку Джека Ватлінґа - це здатність збройних сил України зберігати тиск на російські позиції і при цьому постійно відновлювати власні можливості, вивільняючи військових для якнаймасовішого навчання як на території України, так і за кордоном.
Як живуть цивільні в Ізраїлі: історія вимушеної переселенки з України. Відео
Історія Анастасії Рибалової, вимушеної переселенки, яка у 2014, з вторгненням Росії, тікала до Києва. З початком повномасштабного вторгнення Росії, Анастасія переїхала до Ізраїля, де 7 жовтня вже цього року, її знову зустріла війна.
- Голос Америки
Україна та Ізраїль потребують деяких подібних видів зброї, однак, між ними буде лише “дуже невеликий збіг”
З початком війни між ХАМАСом та Ізраїлем, постало питання, чи спроможні США підтримувати одночасно своїх союзників Україну та Ізраїль у двох паралельних війнах. Посадовці адміністрації президента Джо Байдена неодноразово стверджували, що США мають на це достатньо ресурсів.
Сам президент Байден у своїй промові до американської нації 19 жовтня також запевняв у цьому, й анонсував подання запиту до Конгресу про пакет допомоги союзникам на більше як 105 мільярдів доларів, у якому передбачено понад 61 мільярд доларів підтримки для України.
Однак, деякі аналітики звертають увагу на те, що Україна та Ізраїль потребуватимуть подібних видів зброї, які вже стають відносно дефіцитними після майже двох років війни Росії проти України.
Мова насамперед іде про 155-мм артилерійські боєприпаси, які є стандартними в НАТО. За даними американського видання The New York Times, США вже надали Україні понад 2 мільйони таких снарядів, а європейські країни додатково передали сотні тисяч боєприпасів цього калібру.
З початком війни в Ізраїлі, додає видання, десятки тисяч таких снарядів будуть передані Ізраїлю для можливої наземної операції в секторі Ґази. Від початку року США надсилали ці боєприпаси Україні зі своїх складів, розташованих в Ізраїлі. Однак, тепер принаймні їх частина буде спрямована Ізраїлю.
Втім американські офіційні особи не розголошують конкретних даних щодо кількості 155-мм снарядів, які будуть передані обом країнам, наголошуючи, що надаватимуть “необхідну” кількість.
Залежно від тривалості війни в Ізраїлі, це може бути складно здійснити, ведучи до “компромісів”, за словами Марка Кансіана, старшого радника у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, зауважує The New York Times.
Однак, як зауважив неназваний представник Міністерства оборони США, на якого посилається The New York Times, Ізраїль та Україна можуть отримати різні варіанти цих боєприпасів, щоб “уникнути дублювання”. Так, Ізраїль міг би отримати “високоточні снаряди для ураження цілей у багатолюдних міських районах”, тоді як Україні було б надіслано касетні боєприпаси, які можуть бути “більш ефективними проти позицій, розташованих на [відкритому] полі бою”.
Таким чином, “між тим, що ми дамо Ізраїлю, і тим, що ми дамо Україні, буде дуже мало збігів”, – вважає Майкл Морелл, колишній заступник директора Центрального розвідувального управління, якого цитує видання, хоч це і не вирішує повністю питання необхідності прискореного виробництва цих та інших боєприпасів, над яким наразі працюють військово-промислові комплекси США та Європи.
Як повідомляв раніше Голос Америки, 20 жовтня, президент Байден подав до Конгресу новий запит на фінансування допомоги Україні та Ізраїлю. Запит включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю.
В адміністрації неодноразово наголошували: США здатні надати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, як також захистити свої власні національні інтереси.
В матеріалі використані джерела The New York Times
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