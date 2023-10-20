Суд у Росії продовжив затримання журналістки Радіо Свобода до 23 жовтня

Совєтскій районний суд столиці Татарстану, Казані, продовжив затримання редакторки Татаро-Башкирської служби Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Алсу Курмашевій до понеділка.

Її адвокат Едгар Матевосян повідомив, що слідство клопотало про півтора місяця арешту, але прокурор попросив лише продовжити термін затримання, інформує видання "Медіазона". За словами Матевосяна, Курмашева вважає себе невинною.

Курмашева є громадянкою Росії та США, яка постійно проживає у Празі. У травні вона приїхала в Казань у сімейних справах. Але коли поверталася до Чехії через кілька тижнів, її затримали в аеропорту і оштрафували, за "неповідомлення" російській владі про друге громадянство.

Як повідомляв Голос Америки, у четвер речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що Державний департамент слідкує за ситуацією з травня, "відколи російська влада забрала її паспорти і не дозволила залишити країну".

Представник Держдепу повідомив, що Росія офіційно досі не повідомила США про її затримання. І США шукають шляхи отримання інформації по її справі.

Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер виступив із закликом до Росії звільнити американських журналістів, які були затримані у Росії.

"Ні для кого не секрет, що Росія має довгу і тривожну історію несправедливого затримання громадян США, особливо представників вільної преси. Але дозвольте прояснити - журналістика – це не злочин і ніколи не повинна переслідуватись, залякуватись чи придушуватись", - заявив у четвер під час виступу у Сенаті Шумер.

У березні російські спецслужби затримали Евана Гершковича, російського кореспондента газети Wall Street Journal, за звинуваченнями в шпигунстві, які він і американська газета заперечували. Він залишається у в'язниці суворого режиму в Москві в очікуванні суду.

Керівництво корпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода вимагає негайного звільнення Курмашевої.

"Ми стурбовані рішенням продовжити термін затримання Алсу. Журналістика – це не злочин. Алсу має бути негайно звільнено, щоб повернутися до своєї родини", – заявив виконувач обов'язків президента медіакорпорації РВЄ/РС Джеффрі Гедмін.

Курмашеву звинувачують у відмові зареєструватись так званим іноземним агентом. Покарання за цією статтею передбачає штраф, громадські роботи або позбавлення волі на строк до п'яти років.