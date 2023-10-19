Лідер Сенату, Держдеп відреагували на арешт журналістки Радіо Свобода в Казані

Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер виступив із закликом до Росії звільнити американських журналістів, які були затримані у Росії.

"Ні для кого не секрет, що Росія має довгу і тривожну історію несправедливого затримання громадян США, особливо представників вільної преси. Але дозвольте прояснити - журналістика – це не злочин і ніколи не повинна переслідуватись, залякуватись чи придушуватись", - заявив у четвер під час виступу у Сенаті Шумер.

18 жовтня у Росії заарештували журналістку Радіо Свобода Алсу Курмашеву. Як повідомило Радіо Свобода, її підозрюють нібито у відмові реєструватися «іноземним агентом». Російський закон вимагає, щоб будь-хто, хто отримує «підтримку» з-за меж Росії або перебуває під «впливом» з-за кордону, зареєструвався і оголосив себе «іноагентом».

Арешт у російській Казані журналістки Радіо Свобода Алсу Курмашевої це – «ще один випадок переслідування російським урядом громадян США». Про це на брифінгу у четвер 19 жовтня заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

Міллер також додав, що Державний департамент слідкує за ситуацією з травня, "відколи російська влада забрала її паспорти і не дозволила залишити країну".

Представник Держдепу повідомив, що Росія офіційно досі не повідомила США про її затримання. І США шукають шляхи отримання інформації по її справі.

"Вона має подвійне громадянство, і, як ви знаєте, російська влада, як це часто було в минулому, відмовила консульству у доступі. Так буває, коли справа доходить до випадків із подвійним громадянством", - заявив Метью Міллер.

Алсу Курмашева - журналістка Татаро-Башкірської служби Радіо Свобода, яка постійно проживає у Празі. У вона травні приїхала в Казань за сімейними обставинами. Через кілька тижнів її затримали в аеропорту і оштрафували, за "неповідомлення" російській владі про друге громадянство.

Нагадаємо, у березні цього року в Росії арештували журналіста WSJ, громадянина США Евана Гершковича. Його звинувачують у шпигунстві.