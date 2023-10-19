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Лідер Сенату, Держдеп відреагували на арешт журналістки Радіо Свобода в Казані
Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер виступив із закликом до Росії звільнити американських журналістів, які були затримані у Росії.
"Ні для кого не секрет, що Росія має довгу і тривожну історію несправедливого затримання громадян США, особливо представників вільної преси. Але дозвольте прояснити - журналістика – це не злочин і ніколи не повинна переслідуватись, залякуватись чи придушуватись", - заявив у четвер під час виступу у Сенаті Шумер.
18 жовтня у Росії заарештували журналістку Радіо Свобода Алсу Курмашеву. Як повідомило Радіо Свобода, її підозрюють нібито у відмові реєструватися «іноземним агентом». Російський закон вимагає, щоб будь-хто, хто отримує «підтримку» з-за меж Росії або перебуває під «впливом» з-за кордону, зареєструвався і оголосив себе «іноагентом».
Арешт у російській Казані журналістки Радіо Свобода Алсу Курмашевої це – «ще один випадок переслідування російським урядом громадян США». Про це на брифінгу у четвер 19 жовтня заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.
Міллер також додав, що Державний департамент слідкує за ситуацією з травня, "відколи російська влада забрала її паспорти і не дозволила залишити країну".
Представник Держдепу повідомив, що Росія офіційно досі не повідомила США про її затримання. І США шукають шляхи отримання інформації по її справі.
"Вона має подвійне громадянство, і, як ви знаєте, російська влада, як це часто було в минулому, відмовила консульству у доступі. Так буває, коли справа доходить до випадків із подвійним громадянством", - заявив Метью Міллер.
Алсу Курмашева - журналістка Татаро-Башкірської служби Радіо Свобода, яка постійно проживає у Празі. У вона травні приїхала в Казань за сімейними обставинами. Через кілька тижнів її затримали в аеропорту і оштрафували, за "неповідомлення" російській владі про друге громадянство.
Нагадаємо, у березні цього року в Росії арештували журналіста WSJ, громадянина США Евана Гершковича. Його звинувачують у шпигунстві.
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- Голос Америки
"В межах України". Пентагон про умови використання ракет ATACMS
Ракети ATACMS, надані США Україні, будуть використовуватись в межах кордонів суверенної України. На цьому наголосив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу 19 жовтня, відповідаючи на питання журналіста Української служби Голосу Америки.
У відповідь на запитання про умови надання ракет ATACMS Україні речник Пентагону сказав, що так само як і інші системи озброєння та обладнання, яке США надають Україні, ці ракети мають використовуватися лише на т на суверенній території України для її «повернення і захисту».
«Вони (ATACMS)) надаються з гарантіями, що це озброєння використовуватимуть в межах суверенних кордонів України, щоб повернути території і захистити суверенну Україну”, – заявив Пет Райдер.
Райдер не уточнив кількість ракет ATACMS, що були надані Україні, а також деталі про регулярність майбутніх поставок.
“Я не вдаватимусь у деталі про кількість ATACMS, які ми надали», – сказав речник Пентагону.
На брифінгу він наголосив що США продовжать підтримувати і Україну, і Ізраїль у їхніх оборонних потребах.
Раніше Голос Америки повідомляв, що за інформацією газети New York Times, США відправили Україні 20 ракет ATACMS. З посиланням на два незалежні джерела видання пише, що хоча модифікація ракети, надіслана Києву, має обмежений радіус дії, але цього може бути достатньо, щоб досягти майже всіх основних баз, які Росія використовувала для підтримки з повітря та постачання своїх військ в Україні.
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Відмінно чи незадовільно з України? Кампанія «Республіканці за Україну» дає оцінки республіканцям в Конгресі. Інтерв’ю
Відмінно чи незадовільно з України? Кампанія «Республіканці за Україну» виставляє оцінки членам Конгресу від Республіканської партії щодо їхньої підтримки України.
Джо Байден звернеться до американців зі спеціальною промовою: деталі з Білого Дому та Конгресу США. Відео
Президент США Джо Байден звернеться до американського народу зі спеціальною промовою. Він говоритиме про відповідь Ізраїлю на атаку ХАМАСу та російську війну в Україні.
Спікеріада у США: Палата представників може розширити повноваження Макгенрі, якого однопартійці називають проукраїнським
Кандидат від республіканців на посаду спікера Палати представників Джим Джордан не домагатиметься проведення третього голосування у четвер за затвердження його кандидатури, оскільки йому не вдалося схилити на свій бік необхідну для цього кількість однопартійців, повідомляє CNN, з посиланням на свої джерела. Нагадаємо, у першому турі голосування проти його кандидатури проголосували 20 республіканців, у другому – 22.
Водночас джерела CNN повідомляють, що Джордан не відмовляється від боротьби за посаду спікера і продовжить спроби отримати більше підтримки однопартійців.
Разом з тим, Джордан схиляється до підтримки резолюції про надання більших повноважень тимчасовому спікеру Палати представників Патріку Макгенрі, повідомили джерела. За словами союзника тимчасового спікера, Джордан підтримує резолюцію, яка б дозволила Макгенрі працювати на цій посаді до січня з тим, щоб мати більше часу «без хаосу» отримати підтримку однопартійців. Резолюція, ініційована конгресменом Дейвом Джойсом, наділить Макгенрі повноваженнями тимчасового спікера до січня або до обрання нового спікера.
Розширення повноважень тимчасового спікера Патріка Макгенрі є доброю новиною для підтримки України в Конгресі, а от обрання спікером Палати представників республіканця Джима Джордана матиме негативні наслідки. Так вважає Ганнер Реймер, речник кампанії "Республіканці за Україну". Цей проєкт у серпні запустила організація консервативних республіканців "Захистимо демократію разом з метою" збільшити підтримку України у її боротьбі з російською агресією серед республіканців.
Проєкт відслідковує і оцінює, як американські законодавці від Республіканської партії ставляться до України.
"Джим Джордан проголосував проти підтримки України та виступив з коментарями, які також не підтримують Україну, і ми поставили йому одиницю у табелі. Ми закликаємо, щоб наступним спікером Палати представників став той, хто підтримує Україну. І я оптимістично налаштований, що Патрік Макгенрі більше підтримуватиме Україну. Ми йому ставимо відмінно по Україні. Тому я дуже сподіваюся, що в інтересах України, щоб Джим Джордан не став наступним спікером Палати представників", - сказав в інтерв'ю кореспондентці Голосу Америки Тетяні Ворожко речник кампанії "Республіканці за Україну" Ганнер Реймер.
За зачиненими дверима лідер Демократичної партії Палати представників Хакім Джеффріс сказав членам фракції, що він ще має поговорити з республіканцями про резолюцію, яка наділить повноваженнями тимчасового спікера Патріка Макгенрі, повідомляє CNN, посилаючись на власні джерела. Разом з тим, Джеффріз позитивно відгукнувся про тимчасового спікера, пише CNN.
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