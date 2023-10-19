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Радіо Свобода, CPJ закликають звільнити журналістку Алсу Курмашеву, затриману в Росії
Керівництво Радіо Свобода і Комітет із захисту журналістів (CPJ) закликають негайно звільнити журналістку Татаро-башкирської служби Радіо Вільна Європа Алсу Курмашеву. Відповідну заяву зробив виконувач обов’язків президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеффрі Гедмін.
«Алсу — дуже шанована колега, віддана дружина та віддана мати двох дітей. Її потрібно звільнити, аби вона могла негайно повернутися до своєї родини», — наголосив Джеффрі Гедмін.
Як йдеться в повідомленні Радіо Свобода, Курмашеву затримали 18 жовтня в Казані. В РФ її звинувачують у нібито нереєстрації так званим «іноземним агентом», що передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.
Відомо, що празька журналістка татарсько-башкирської служби Радіо Свобода має подвійне громадянство США та Росії. У травні Курмашева поїхала до Росії зі своєю родиною «через термінові справи».
Журналісти повідомляють, що її тимчасово затримали ще 2 червня в аеропорту Казані під час очікування зворотного рейсу до Чехії. Тоді в неї вилучили американський і російський паспорти і вона вже змогла залишити Росію.
Спочатку її оштрафували за те, що вона не зареєструвала свій американський паспорт в органах влади РФ. 18 жовтня журналістці оголосили нове звинувачення.
«Алсу затримали просто тому, що вона співпрацює із Радіо Свобода. Фактично тепер будь-який незалежний журналіст у Росії ризикує зіткнутися з тим самим», — повідомив CPJ на умовах анонімності її колега.
Раніше 10 березня 2021 року позаштатний журналіст проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» перестав виходити на зв’язок із рідними – невдовзі стало відомо, ФСБ Росії затримала чоловіка, звинувативши його у «зв’язках з українськими спецслужбами» та «зберіганні й перевезенні боєприпасів».
18 серпня 2022 року Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, пом’якшив вирок Єсипенку до п’яти років колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів. Спочатку журналіста засудили до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Російське обвинувачення вимагало для Єсипенка 11 років позбавлення волі.
У Міністерстві закордонних справ України назвали «політично вмотивованим» винесений Єсипенку вирок. Держдепартамент США засудив вирок Єсипенку, назвавши його «ще одним прикладом зловживань російської окупаційної влади у Криму».
Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеймі Флай наголосив, що Єсипенко має бути «вдома зі своєю родиною», а не у в’язниці.
Сам Єсипенко стверджує, що російські силовики його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.
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- Голос Америки
США запровадили санкції проти іранського виробника компонентів дронів, якими Росія обстрілює Україну
США запровадили санкції проти іранської компанії, яка виробляла компоненти дронів, що використовувались Росією у війні в Україні, повідомило Міністерство фінансів США у середу.
Окрім цієї компанії Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило санкції ще проти 7 компаній, 11 фізичних осіб та одного судна, які базуються в Ірані, Гонконзі, Китаї та Венесуелі та забезпечують компонентами іранські програми з виробництва балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів. Про це йдеться у пресрелізі на сайті Міністерства фінансів 18 жовтня.
“Необачний вибір Ірану і надалі поширювати БПЛА та іншої зброї продовжує численні конфлікти в регіонах по всьому світу”, – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
Необачний вибір Ірану і надалі поширювати БПЛА та іншої зброї продовжує численні конфлікти в регіонах по всьому світуЗаступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон
Він наголошує на тому, що США продовжуватимуть вживати заходи, щоб перешкодити розповсюдженню Іраном БПЛА та іншої зброї репресивним режимам.
“Ми закликаємо міжнародну спільноту робити те саме”, – додав Нельсон.
Серед компаній, проти яких Мінфін США ввів санкції, є іранська Sarmad (Sarmad Electronic Sepahan Company), яка виробляла компоненти для БПЛА Mohajer-6, збитих українськими силами. Mohajer-6 – дрон, що забезпечує розвідку і спостереження, але також здатний завдавати ударів.
Він виробляється іранською компанією Qods Aviation Industries (QAI). Цей дрон використовувався російськими військами в Україні. Санкції проти QAI були запроваджені США ще у грудні 2013 року.
У липні 2023 року в публікації WSJ йшлось про те, що українські розслідувачі вперше знайшли у збитих дронах компоненти, вироблені компанією Sarmad.
З вересня 2022 року оголошено вже десять етапів санкцій, спрямованих на іранську програму БПЛА.
У вересні 2023 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на 5 юридичних та 2 фізичних осіб з Ірану, Китаю, Гонконгу, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, що були задіяні у закупівлі критично важливих компонентів для іранської програми безпілотників серії Shahed.
Мережа, на яку накладено санкції, сприяла поставкам і фінансовим транзакціям на підтримку Корпусу вартових ісламської революції. Один зі складників двигунів, закуплених мережею, було знайдено в уламках російського дрона-камікадзе Shahed-136, який нещодавно збили в Україні.
Як повідомляв Голос Америки, до санкційного списку США раніше також потрапили компанії, зареєстровані в Німеччині, Фінляндії, Омані, Пакистані та Об’єднаних Арабських Еміратах, а також російські компанії.
19 вересня Сполучені Штати наклали санкції на сім осіб і чотири організації, що базуються в Ірані, Китаю, Туреччині та Росії у зв'язку з виробництвом дронів.
Як писав раніше Голос Америки, США звинувачують Іран у постачанні Росії безпілотників, які Москва використовує для бомбардування українських мирних жителів та об'єктів інфраструктури.
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