«Думки росіян вже нікому не цікаві». Дискусія довкола російських опитувань та думок проросійських експертів

Західні аналітики звертають увагу на те, що російська громадська думка перестає мати значення, при чому не лише в Росії, але і на Заході. Йдеться не лише про простих росіян, чиї думки повністю контролює Кремль, але і думки так званої російської «ліберальної опозиції».

Аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) зауважують, що нещодавнє опитування російської громадської думки вказує на те, що суспільство збайдужіло поставилося до новин навколо «Групи Вагнера», чи повідомлень про смерть її керівника Євгена Пригожина.

«Справжня причина авіакатастрофи мало вплине як на сприйняття росіян, так і на майбутнє «Групи Вагнера». Незалежна соціологічна організація «Левада-центр» виявила, що приблизно однакові частки росіян вважають, що смерть Пригожина була випадковою, що російська влада навмисно організувала смерть Пригожина, що Пригожин ще живий, або причину смерті Пригожина встановити важко», – мовиться у повідомленні ISW.

Такі розбіжності щодо оцінок причин загибелі колишнього кумира, який ще кілька місяців тому мав підтримку 60% населення, означають, що жодного громадського невдоволення ця смерть не викличе, а тому розгубленість суспільства вигідна Кремлю, пишуть аналітики.

Західні експерти також не хочуть прислухатися до думок тих, кого нещодавно вважали можливою альтернативою до режиму Володимира Путіна – російських лібералів та їхніх адвокатів серед західних симпатиків Росії.

“Світ більше не цікавиться російською громадською думкою. Важлива лише перемога для України, поразка Росії”, – з таким коментарем колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес ретвітить реакцію балтійської Twitter-спільноти Bad Baltic Take на публікацію колонки британського оглядача у британській газеті.

Йдеться про опубліковану у газеті Guardian позицію Анатоля Лівена, директора програми Євразія в Інституті відповідального державного управління Квінсі у Вашингтоні (Quincy Institute) та автора книжок, зокрема “Україна та Росія: братерське суперництво”.

Стаття має назву “Мало хто з росіян хотів війни в Україні, але вони також не погодяться з поразкою Росії” і стверджує, зокрема, що, мовляв чимало людей у Росії бояться, що у разі перемоги України Володимира Путіна буде скинуто, а це “спричинить хаос, який серйозно послабить чи навіть знищить Російську Федерацію”.

Натомість Бен Годжес відповідає автору, цитуючи твіт балтійців: «Немає значення, правий він чи ні щодо думки росіян. Нам байдуже. Вбийте це собі в голову, Лівен та інші “експерти з Росії”».

Як пише Годжес, світ “більше не цікавиться російською громадською думкою”, натомість важлива лише перемога України та спеціальний трибунал для Росії, репарації та, зрештою, поразка російського імперіалізму та його циклу насильства.

Твіт Bad Baltic Take нагадує, що Лівен, який є членом російського “Валдайського клубу експертів”, неодноразово помилявся у своїх прогнозах та оцінках. Так, перед повномасштабним вторгненням Росії він помилково заявляв, що “Росія не буде вторгатися, тому що в Москві явно є бажання йти дипломатичним шляхом”.

А також він озвучував нереалізований прогноз, що “Росія зробить усе можливе, щоб не атакувати мирних жителів України чи українських міст, тому що весь їхній політичний план залежить від утримання достатньої кількості населення на своєму боці”.

Лівен також переконував західних читачів у тому, що Захід “також винен у вторгненні Росії”.

“Тепер “експерт” хоче розповісти нам про російську точку зору щодо того, що їм би підійшло, щоб їхня геноцидна війна була б винагороджена частиною української території, тому що все це стає трохи складно для цих бідних таємничих душ”, – пише Bad Baltic Take.

Лівен пише, що “немає жодних доказів того, що російська еліта, та й звичайні росіяни, хотіли, щоб вторгнення відбулося”, наголошує, що таке рішення прийняв Путін і його найближче оточення. “Але досі є загальне небажання бачити поразку Росії та її приниження в Україні”, – стверджує Лівен.

У них дилема, як продовжувати прикидатися лібералами, не підтримуючи Україну

Балтійський оглядач наголошує: за словами Лівена, російські ліберали стоять перед дилемою, як протистояти війні, не підтримуючи Україну: “Е, ні. У них дилема, як продовжувати прикидатися лібералами, не підтримуючи Україну”, – говорить балтійський оглядач.

Він переконаний, що потрібно розвінчувати дії проросійських ексепртів, та висвітлювати корупційні стосунки, на яких ці дії будуються.

“Дайте платформу для більшої кількості голосів з України (а також Балтії, Польщі та інших країн з досвідом [взаємодії з Росією, - ред.]. Ми допоможемо вам краще зрозуміти Росію, а що ще важливіше, допоможемо вам зрозуміти, чому вам не потрібно так багато зосереджуватися на них”, – твітує Bad Baltic Take.



«Раптом пацифізм лізе звідусіль»

Оглядач у часописі National Review пише, що заклики до того, щоб домовлятися з росіянами про припинення вогню в Україні є «пасткою».

У п'ятничному числі часопису Ноа Ротман пише, на його думку, навряд чи може бути змігом те, що заклики домовлятися про припинення вогню в Україні зростають «саме тоді, коли українські війська проривають оборонні лінії Москви», а ті, хто виконував брудну роботу для Кремля на Заході – тепер «найгучніші голоси, які закликають до миру зараз, поки не пізно».

Він каже, що може виникнути спокуса приймати ці пацифістські ініціативи, які раптом «лізуть звідусіль», як щирі, «але вони не є».

Шукати врегулювання війни в Україні зараз означало б створити найбільший заморожений конфлікт на планеті — бомбу уповільненої дії

«Прагнення до врегулювання зараз означало б дати Москві один із її улюблених геополітичних інструментів: заморожений конфлікт», – каже Ротман.

«Те, що союзники Москви продають у роздріб, — це теза, спрямована на наївних, миролюбних жителів Заходу, – каже він і додає, що якщо Кремль знайде, аудиторію для цієї пропозиції, наслідки для Заходу, замороженого конфлікту «були б більш небажаними, ніж сама війна».

«Врегулювання, які породжують заморожені конфлікти, лише виграють у Кремля час, який він надійно використовує у своїх інтересах. Шукати врегулювання війни в Україні зараз означало б створити найбільший заморожений конфлікт на планеті — бомбу уповільненої дії, до якої булоа б прикута увага Заходу», – вважає Ротман. Така ситуація не буде вигідна нікому, крім Путіна, додає оглядач.