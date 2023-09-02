Актуально
- Голос Америки
«Думки росіян вже нікому не цікаві». Дискусія довкола російських опитувань та думок проросійських експертів
Західні аналітики звертають увагу на те, що російська громадська думка перестає мати значення, при чому не лише в Росії, але і на Заході. Йдеться не лише про простих росіян, чиї думки повністю контролює Кремль, але і думки так званої російської «ліберальної опозиції».
Аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) зауважують, що нещодавнє опитування російської громадської думки вказує на те, що суспільство збайдужіло поставилося до новин навколо «Групи Вагнера», чи повідомлень про смерть її керівника Євгена Пригожина.
«Справжня причина авіакатастрофи мало вплине як на сприйняття росіян, так і на майбутнє «Групи Вагнера». Незалежна соціологічна організація «Левада-центр» виявила, що приблизно однакові частки росіян вважають, що смерть Пригожина була випадковою, що російська влада навмисно організувала смерть Пригожина, що Пригожин ще живий, або причину смерті Пригожина встановити важко», – мовиться у повідомленні ISW.
Такі розбіжності щодо оцінок причин загибелі колишнього кумира, який ще кілька місяців тому мав підтримку 60% населення, означають, що жодного громадського невдоволення ця смерть не викличе, а тому розгубленість суспільства вигідна Кремлю, пишуть аналітики.
Західні експерти також не хочуть прислухатися до думок тих, кого нещодавно вважали можливою альтернативою до режиму Володимира Путіна – російських лібералів та їхніх адвокатів серед західних симпатиків Росії.
“Світ більше не цікавиться російською громадською думкою. Важлива лише перемога для України, поразка Росії”, – з таким коментарем колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес ретвітить реакцію балтійської Twitter-спільноти Bad Baltic Take на публікацію колонки британського оглядача у британській газеті.
Йдеться про опубліковану у газеті Guardian позицію Анатоля Лівена, директора програми Євразія в Інституті відповідального державного управління Квінсі у Вашингтоні (Quincy Institute) та автора книжок, зокрема “Україна та Росія: братерське суперництво”.
Стаття має назву “Мало хто з росіян хотів війни в Україні, але вони також не погодяться з поразкою Росії” і стверджує, зокрема, що, мовляв чимало людей у Росії бояться, що у разі перемоги України Володимира Путіна буде скинуто, а це “спричинить хаос, який серйозно послабить чи навіть знищить Російську Федерацію”.
Натомість Бен Годжес відповідає автору, цитуючи твіт балтійців: «Немає значення, правий він чи ні щодо думки росіян. Нам байдуже. Вбийте це собі в голову, Лівен та інші “експерти з Росії”».
Як пише Годжес, світ “більше не цікавиться російською громадською думкою”, натомість важлива лише перемога України та спеціальний трибунал для Росії, репарації та, зрештою, поразка російського імперіалізму та його циклу насильства.
Твіт Bad Baltic Take нагадує, що Лівен, який є членом російського “Валдайського клубу експертів”, неодноразово помилявся у своїх прогнозах та оцінках. Так, перед повномасштабним вторгненням Росії він помилково заявляв, що “Росія не буде вторгатися, тому що в Москві явно є бажання йти дипломатичним шляхом”.
А також він озвучував нереалізований прогноз, що “Росія зробить усе можливе, щоб не атакувати мирних жителів України чи українських міст, тому що весь їхній політичний план залежить від утримання достатньої кількості населення на своєму боці”.
Лівен також переконував західних читачів у тому, що Захід “також винен у вторгненні Росії”.
“Тепер “експерт” хоче розповісти нам про російську точку зору щодо того, що їм би підійшло, щоб їхня геноцидна війна була б винагороджена частиною української території, тому що все це стає трохи складно для цих бідних таємничих душ”, – пише Bad Baltic Take.
Лівен пише, що “немає жодних доказів того, що російська еліта, та й звичайні росіяни, хотіли, щоб вторгнення відбулося”, наголошує, що таке рішення прийняв Путін і його найближче оточення. “Але досі є загальне небажання бачити поразку Росії та її приниження в Україні”, – стверджує Лівен.
У них дилема, як продовжувати прикидатися лібералами, не підтримуючи УкраїнуBad Baltic Takes
Балтійський оглядач наголошує: за словами Лівена, російські ліберали стоять перед дилемою, як протистояти війні, не підтримуючи Україну: “Е, ні. У них дилема, як продовжувати прикидатися лібералами, не підтримуючи Україну”, – говорить балтійський оглядач.
Він переконаний, що потрібно розвінчувати дії проросійських ексепртів, та висвітлювати корупційні стосунки, на яких ці дії будуються.
“Дайте платформу для більшої кількості голосів з України (а також Балтії, Польщі та інших країн з досвідом [взаємодії з Росією, - ред.]. Ми допоможемо вам краще зрозуміти Росію, а що ще важливіше, допоможемо вам зрозуміти, чому вам не потрібно так багато зосереджуватися на них”, – твітує Bad Baltic Take.
«Раптом пацифізм лізе звідусіль»
Оглядач у часописі National Review пише, що заклики до того, щоб домовлятися з росіянами про припинення вогню в Україні є «пасткою».
У п'ятничному числі часопису Ноа Ротман пише, на його думку, навряд чи може бути змігом те, що заклики домовлятися про припинення вогню в Україні зростають «саме тоді, коли українські війська проривають оборонні лінії Москви», а ті, хто виконував брудну роботу для Кремля на Заході – тепер «найгучніші голоси, які закликають до миру зараз, поки не пізно».
Він каже, що може виникнути спокуса приймати ці пацифістські ініціативи, які раптом «лізуть звідусіль», як щирі, «але вони не є».
Шукати врегулювання війни в Україні зараз означало б створити найбільший заморожений конфлікт на планеті — бомбу уповільненої діїНой Ротман
«Прагнення до врегулювання зараз означало б дати Москві один із її улюблених геополітичних інструментів: заморожений конфлікт», – каже Ротман.
«Те, що союзники Москви продають у роздріб, — це теза, спрямована на наївних, миролюбних жителів Заходу, – каже він і додає, що якщо Кремль знайде, аудиторію для цієї пропозиції, наслідки для Заходу, замороженого конфлікту «були б більш небажаними, ніж сама війна».
«Врегулювання, які породжують заморожені конфлікти, лише виграють у Кремля час, який він надійно використовує у своїх інтересах. Шукати врегулювання війни в Україні зараз означало б створити найбільший заморожений конфлікт на планеті — бомбу уповільненої дії, до якої булоа б прикута увага Заходу», – вважає Ротман. Така ситуація не буде вигідна нікому, крім Путіна, додає оглядач.
Всі новини дня
«Фальшивий мир» – експерти про підштовхування України до перемовин з Росією
Американські та британські експерти закликали аналітиків і політиків утриматися від “підштовхування” України до будь-якого зі сценаріїв щодо потенційних перемовин з Росією. Історична нездатність Росії подолати власні імперіалістичні амбіції та схильність до агресії слугують аргументами проти сподівань на добру волю росіян щодо припинення жорстокої війни в Україні.
Так, британський Королівський інститут міжнародних відносин Chattam House опублікував заклик директора програм “Росія та Євразія” Джеймса Ніксі, котрий застерігає від потенційної зміни нинішньої політики щодо російської війни.
Підштовхувати Україну до переговорів зараз було б катастрофічно.Джеймс Ніксі
“Підштовхувати Україну до переговорів зараз було б катастрофічно”, – заявив Ніксі.
За його спостереженнями, через понад 500 днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ознаки того, що “деякі прихильники України на Заході хочуть підготувати ґрунт для переговорів”.
А попри 18-місячну підтримку Заходу (незважаючи на серйозне виснаження західних військових запасів і зростання рахунків за електроенергію для європейських виборців) сьогодні розмови про переговори в політичних колах США “більше не обмежуються Трампом і його прихильниками”.
За словами Ніксі, “навіть деякі друзі України, хоча й далекі від безрозсудної ізоляціоністської позиції Трампа, обговорюють підготовку ґрунту для переговорів”. Такі ж голоси лунають і в Європі.
Натомість експерт вважає, що демонстрація інтересу до врегулювання шляхом переговорів не допоможе “ні Україні, ні виборчим перспективам Байдена”.
Для подальших успіхів контрнаступу, вважає Ніксі, США повинні “не виявляти такої боязкості” щодо надання Україні технологічної переваги на полі бою. “США зробили достатньо, щоб запобігти перемозі Росії, але не настільки, щоб дозволити поразку Росії”, – вважає аналітик.
Загроза "фальшивого миру"
“Прагнення покласти край конфлікту зрозуміле, нібито розумне і часто має добрі наміри. Але жодна частина аргументації Росії не містить розумних підстав для компромісу”, – наголошує Ніксі.
Натомість, на його думку, початок переговорів на цій стадії може свідчити лише про відсутність віри в українську перемогу з боку прихильників України та небажання продовжувати курс. Це також підтвердило б для Росії межі рішучості Заходу.
Україні радять поставити на карту своє виживання в обмін на слабку надію на те, що Росія поводитиметься саме так, як від неї очікує крихітна група науковців, згідно з їхньою теорієюОлександр Мотиль
“У всякому разі, більша небезпека походить від друзів України в західних державах, які наполягають на фальшивому мирі та “вирішенні” конфлікту, який сіє насіння ще більшої катастрофи”, – підсумовує аналітик Chattam House.
Хисткі припущення про мир від угоди з Москвою
Таку ж думку, підкріплену історичними паралелями, озвучує Олександр Мотиль, професор політології в Університеті Рутгерса в Ньюарку, у своїй статті для видання Foreign Policy “Чому ми не повинні робити ставку на мирну Росію”.
Ті, хто закликає до негайного врегулювання війни шляхом переговорів, роблять надзвичайно ризиковану ставку, переконаний Мотиль. Історія, застерігає він, не на їхньому боці.
“По суті, вони радять Україні поставити на карту своє виживання в обмін на слабку надію на те, що Росія поводитиметься саме так, як від неї очікує крихітна група науковців, згідно з їхньою теорією”, – пише політолог.
За його словами, переважна кількість доказів, отриманих від історичних прецедентів, поведінки режиму, національної ідеології та теорії міжнародних відносин, свідчить про те, що довготривалого миру шляхом таких переговорів не існує.
А ідея про те, що угода з Москвою принесе мир в Україні, ґрунтується, свідчить Мотиль, “на дуже хистких припущеннях”.
Прихильники угоди про мир, пояснює Мотиль, роблять ставку на те, вона припинить війну. Противники ж впевнені: навіть якщо Москва тимчасово припинить бойові дії, угода лише змусить її відновити свою агресію найближчим часом.
У статті науковець детально аналізує поведінку Росії у різні історичні моменти на предмет вміння дотримуватися домовленостей, зокрема з Україною. А також наголошує, що Друга світова війна не зайшла в глухий кут (як сьогодні висловлюються про ситуацію в Україні) після того, як союзники висадилися в Нормандії або Радянський Союз зупинив німців під Сталінградом, хоча після цього “минули тижні, якщо не місяці без подальшого вражаючого прориву”.
Недовіра до Росії - історичний досвід
Українці можуть виграти, переконаний Мотиль, але тільки за умови, що колективний Захід продовжить постачати необхідну зброю.
“Іншими словами, – каже він, – припущення, зроблені прихильниками переговорів, насправді не стосуються глухого кута чи перемоги, а відображають точку зору щодо бажання чи бажаності для Заходу продовжувати підтримувати Україну”.
Україна має всі підстави скептично ставитися до російських намірів і обіцянок миру.Олександр Мотиль
Україна має всі підстави скептично ставитися до російських намірів і обіцянок миру, пише Мотиль з огляду на історичний досвід. З цих самих причин, нагадує він, й інші сусіди Росії загалом бояться і не довіряють Росії, маючи на це вагомі причини.
“Політики та аналітики на Заході, можливо, захочуть запитати себе, чи були б вони настільки ж готові поставити Москву під сумнів, якби Росія була їхнім власним сусідом, окупантом та історичним сюзереном — і якби їхні ставки на майбутнє стосувались їх власного існування”, – пропонує науковець.
Як повідомляв Голос Америки, світові ЗМІ наповнені темою потенційних перемовин як варіанту закінчення війни в Україні. Цю ж ідею підтримують багато політиків у Республіканській партії в Конгресі та низка провідних кандидатів на посаду президента США.
- Голос Америки
Російські війська намагаються відволікти українські сили від контрнаступу, але ризикують розділити власні сили – експерти
Російські війська намагаються перейти у наступ на Куп'янському напрямку, але вони не мають успіху, пишуть західні військові експерти. Деякі з них вважають, що це є спроби відвернути увагу України від контрнаступу та змусити її розділити свої сили між наступом і обороною.
Як пишуть експерти з вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) 1-го вересня, росіяни намагалися проводити наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але «не зробили жодного підтвердженого просування».
Посилаючись на слова українського Генштабу, речника Західного угруповання військ Росії, а також на підставі аналізу деяких російських джерел, експерти доходять висновку, що на куп’янському напрямку точаться лише позиційні бої.
Тим часом експерти британської військової розвідки вважають, що метою росіян є відвернути увагу українських сил від контрнаступу на оріхівському напрямку на півдні України. Таким чиному Росія намагається змусити Україну «розділити свої сили між Оріховим і Куп’янськом», пишуть британські аналітики.
Проте, як вважають експерти міністерства оборони Великої Британії, Росія ризикує розділити свої власні сили, намагаючись запобігти українському прориву.
Аналітики ISW пишуть, що станом на п’ятницю, 1-е вересня, українські війська продовжували наступ поблизу Бахмута та досягли певного поступу на заході Запорізької області. Експерти посилаються на геолокаційні дані, які показують, що українські війська дещо просунулися на північний захід від Кліщіївки, що є в 7-м км на південний захід від Бахмута.
Як повідомляв Голос Америки, представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі 1-го вересня заявив, що США помітили «значний прогрес» України на заході Запорізької області протягом останніх 72 годин. За його словами, українські сили досягли певного успіху проти «другої лінії російської оборони» на півдні України. Кірбі також заявив, що критика анонімними офіційними особами США прогресу українського контрнаступу не допомагає процесу.
Роль американської підтримки, на його думку, є в тому, щоб українці мали «необхідні інструменти, методи, тренування і можливості для цього прогресу, знову ж таки, так швидко, як вони вважають за потрібне», зазначив Кірбі.
Дивіться також:
- Голос Америки
США засвідчили підтримку антикорупційних реформ в Україні
Сполучені Штати вітають відданість України боротьбі з корупцією – засвідчили Білий дім та Держдепартамент США під час зустрічей з делегацією керівників українських антикорупційних інституцій у Вашингтоні.
Як повідомляє Білий дім, радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван у перебігу зустрічі підтвердив непохитну підтримку США антикорупційних реформ в Україні та «відважного захисту Україною своєї демократії від російської агресії».
На зустрічі 1-го вересня були присутні директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, спеціальний антикорупційний прокурор Олександр Клименко та голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко.
Вони обговорили прогрес, досягнутий Україною у боротьбі з корупцією.
Джейк Салліван у розмові наголосив на тому, що «життєво важливе значення» для будь-якого демократичного суспільства незалежних, неупереджених правоохоронних і судових установ», є їхня здатність «розслідувати, переслідувати та виносити судові рішення у справах про корупцію незалежно від того, куди вони ведуть», інформує Білий дім.
Загалом українська делегація перебувала в США з 28-го серпня по 1-е вересня. Українських посадовців приймали Державний департамент, Департамент юстиції та Скарбниці, а також USAID.
“Відданість України боротьбі з корупцією є ключовою для її майбутнього та реалізації її європейських прагнень. Сполучені Штати вітають відданість України антикорупційним зусиллям навіть на тлі жорстокого повномасштабного вторгнення Росії”, – йдеться у повідомленні Державного департаменту США.
Держдеп також запевнив про підтримку Україну у той час, “коли вона працює над впровадженням ключових антикорупційних реформ”, спрямованих на забезпечення її демократичного майбутнього, заснованого на верховенстві права.
У Держдепі наголосили не лише на діях уряду України та його антикорупційних інституцій, а й також на пильності громадянського суспільства та ЗМІ.
Як повідомляв Голос Америки, Україна піднялася на кілька позицій та посіла 116-те місце серед 180 країн за Індексом сприйняття корупції Transparency International. Країна отримала 33 бали зі 100, де 100 - дуже низький, майже відсутній рівень корупції.
Попри російське вторгнення цьогорічний показник - найкращий за останні 10 років і дозволив Україні увійти до списку з 25 країн, які відчутно покращили свої результати в боротьбі з корупцією.
За повідомленням Reuters, опитування громадської думки, проведене на замовлення Transparency у червні, показало, що принаймні 77% українців вважають корупцію однією з найбільших проблем України.
- Голос Америки
Нобелівський фонд скасував своє запрошення послам Росії, Білорусі та Ірану на вручення премії
Нобелівський фонд скасував своє запрошення представникам Росії, Білорусі та Ірану взяти участь у цьогорічній церемонії вручення премії, повідомляє Agence France Press.
У заяві, яку цитує агентство у суботу, мовиться, що Нобелівський фонд «повторить минулорічний виняток із звичайної практики, тобто не запрошуватиме послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі».
Шведські та українські політичні лідери, а також білоруська опозиція засудили можливу присутність посланців цих авторитарних країн на церемонії вручення престижних премій, яка проходить щороку в норвезькій столиці Осло.
Минулого року послів Росії та Білорусі не запросили на церемонію нагородження та бенкети у зв'язку з російським вторгненням до України, яке відбувалося і з території Білорусі.
Посла Ірану було виключено зі списку гостей минулого року через протести в Ісламській Республіці, викликані смертю під вартою Махси Аміні, яку звинуватили в порушенні правил Ірану, які вимагають від жінок покривати голову хіджабом або хусткою.
Як писав Голос Америки, минулорічна лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук написала у мережі Х (колишня Twitter), що «вважає помилкою запрошення послів Ірану, Росії та Білорусі на Нобелівський бенкет».
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська нагадала у мережі Х, що поки представники режиму Лукашенка бенкетуватимуть у Стокгольмі, торішній лауреат, Алесь Беляцький далі перебуватиме за ґратами у Білорусі.
Форум