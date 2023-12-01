Угорщина виступає проти початку переговорів ЄС з Україною про вступ

На тлі приготувань до саміту Європейського Союзу 14-15 грудня, де керівники держав ЄС вирішуватимуть, чи починати з Україною процес переговорів про вступ в організацію, наразі лише Угорщина відверто заявляє, що виступає проти.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, у листопаді оприлюднила рекомендацію розпочати з Україною, Молдовою та Боснією і Герцеговиною такі переговори - практичний процес приготувань до членства.

Таким чином Україна могла б долучитися до наступної хвилі розширення ЄС ймовірно з десятьма країнами південно-східної Європи, але для цього потрібна згода усіх 27 чинних членів організації.

Про потребу приймати нових членів, деякі з яких очікують вступу багато років, заявляють і чільні європейські посадовці, і багато керівників провідних держав організації.



«Майбутнє України в Європі. Німеччина схвалює рекомендацію Єврокомісії про початок переговорів щодо вступу і надалі підтримує необхідні реформи», - заявив німецький канцлер Олаф Шольц в X 30 листопада.

Заяви про підтримку євроінтеграції України віднедавна також пролунали від президента Франції Еммануеля Макрона.

Про підтримку українських намірів вступити в ЄС і НАТО на початку цього року заявили також представники країн так званої Бухарестської дев’ятки: Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини і Чехії.

Але разом з погіршенням відносин угорського уряду Віктора Орбана з керівництвом ЄС і з наполегливими заявами Будапешта про бажання співпрацювати з Росією, Угорщина щораз гучніше показує свою готовність чинити перешкоди на шляху України і в ЄС, і в НАТО.

Віктор Орбан заявив, що «вносити питання членства України в ЄС не можна», бо, за його словами, Євросоюз «не прорахував наслідків» українського вступу в організацію.

В інтерв’ю угорському радіо Орбан 1 грудня висловив ідею, щоб ЄС натомість уклав з Києвом «угоду про стратегічне партнерство», яка, на його думку, мала б діяти 5-10 років і сприяти «зближенню» України з Євросоюзом.

«Членство України в ЄС належним чином не підготовлене. Це навіть не варто ставити в порядок денний», - сказано в дописі Віктора Орбана у Фейсбуку.

Окрім незгоди з переважною позицією ЄС щодо допомоги Україні в Будапешті також віддавна виступають проти європейських санкцій щодо Росії і наполягають на бажанні співпрацювати з Москвою.

Орбан та його соратники в уряді також натякають, що їхня готовність до конструктивності в окремих питаннях ЄС зараз насамперед залежить від розблокування європейських фондів для Угорщини.

Європейський Союз заморозив виділення мільярдних сум Будапешту, вимагаючи від угорського уряду виправлення ситуації, яка на думку європейських партнерів загрожує корупцією, а також суперечить таким засадничим принципам ЄС як демократія і верховенство закону.

Після певних поступок Брюссель нещодавно оголосив про розблокування частини фондів для Угорщини.