ЄС розморожує частину дотацій Угорщині в суперечці з Орбаном щодо України

Європейська комісія, виконавчий орган Європейського Союзу, погодилася на розмороження частини коштів з бюджету ЄС для Угорщини на тлі погроз уряду Віктора Орбана блокувати європейські програми допомоги України, а також після натяків угорського прем’єр-міністра про спротив українській євроінтеграції.

Керівники двадцяти семи держав ЄС на саміті 14-15 грудня мають вирішити, чи схвалювати рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ України.

У червні 2022 року Україна здобула статус кандидата на членство в ЄС, а переговори про вступ означали б практичне приготування до членства, що зазвичай триває кілька років.

Речник угорського уряду Золтан Ковач підтвердив 23 листопада, що Брюссель починає переведення коштів для Будапешта після схвалення Єврокомісією програми фінансування для Угорщини на загальну суму €10,4 мільярда.

Зараз йдеться про €900 мільйонів для Будапешта, а виділення подальших дотацій і позик залежатиме від виконання умов, серед яких передбачені реформи задля того, що в Брюсселі називають захистом фінансових інтересів ЄС, а також для зміцнення незалежності судочинства в Угорщині.

Брюссель вже тривалий час затримує субсидії ЄС для Угорщини, закидаючи, що уряд Віктора Орбана збільшує вплив влади на суди, а також застерігає про корупцію та обмеження демократії в Угорщині.

В Будапешті відкидають застереження ЄС і звинувачують європейських посадовців у втручанні.

Угорщина в умовах російської війни також блокує програми європейської допомоги Україні, заявляючи, що насамперед хоче домогтися грошей для себе.

Прем’єр-міністр Орбан також дав зрозуміти, що може стати на перешкоді рішенню ЄС про початок переговорів з Києвом про вступ України до Європейського Союзу.

Для зміцнення своєї позиції угорський уряд у листопаді розпочав кампанію, названу національною консультацією, з питаннями про те, чи угорці підтримують позиції Орбана в таких справах як підтримка України.

Віктор Орбан наполягає, що українцям не треба допомагати оборонятися від російської агресії.

Орбан закликає до того, що він називає «локалізацією конфлікту», і виступає проти санкцій ЄС щодо Росії, називаючи їх марними й шкідливим для Європи.

Позиція Віктора Орбана суперечить позиції майже всіх європейських країн, які допомагають Україні на двосторонньому рівні, а також підтримують довготермінові програми зі спільного бюджету ЄС.

Оскільки багато засадничих питань у Євросоюзі вирішуються за умови повної одностайності, навіть одна країна з двадцяти семи може повністю блокувати певні рішення.