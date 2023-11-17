Уряд Угорщини сподівається показати підтримку своєї антиукраїнської політики з допомогою опитування

Угорський уряд 17 листопада почав розсилати громадянам анкети з запитаннями, які будуть використані для того, що в Будапешті називають «національною консультацією» з низки питань і зокрема щодо позиції Угорщини стосовно України.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан щораз гучніше вимагає, щоб Європейський Союз припинив допомагати Україні захищатися від російської агресії і віддавна закликає скасувати міжнародні санкції щодо Росії, з якою він зберігає тісні зв’язки.

Орбан також заявляв про наміри перешкоджати просуванню України до членства в Європейському Союзі і НАТО.

Опитування не матиме юридичної сили, але Віктор Орбан сподівається такими консультаціями продемонструвати суспільну підтримку тих напрямків діяльності його уряду, що викликають критику опозиції та осуд міжнародних партнерів.

Речниця угорського уряду Александра Сенткіраї заявила, що опитування «важливе з огляду на низку наших суперечностей з Брюсселем в багатьох питаннях».

Агенція AP зауважує, що зазвичай участь в таких консультаціях беруть менш як 20% дорослих угорців, але відповіді переважно виявляють 99% згоду з позицією уряду.

Цього разу йдеться про 11 запитань, які електронною поштою мають отримати всі виборці і дати відповіді до 10 січня, хоча раніше уряд відкладав терміни, щоб збільшити показник участі.

Уряд Орбана сподівається, що опитування продемонструє схвалення позиції Угорщини, яка в ЄС виступає проти виділення європейської військової допомоги Україні, яку угорські посадовці називають «фінансуванням війни».

Будапешт особливо обурений фінансовою допомогою ЄС Україні в той час, як Брюссель затримує субсидії для Угорщини за те, що угорська влада порушує закони й принципи Європейського Союзу стосовно верховенства права, корупції, демократії та свобод людини.

Теперішнє опитування в Угорщині також має питання щодо міграційної політики, прав сексуальних меншин тощо.

У питанні щодо міграції стверджується, що ЄС «хоче створити в Угорщині ґетто з мігрантами» і натомість громадян запитують, чи хотіли б вони запобігти таким ґетто.