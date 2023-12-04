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Україна

Переговори про вступ України до ЄС: чи може це рішення бути схваленим без згоди Угорщини? Відео

Переговори про вступ України до ЄС: чи може це рішення бути схваленим без згоди Угорщини? Відео
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Переговори про вступ України до ЄС: чи може це рішення бути схваленим без згоди Угорщини? Відео

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У вівторок дипломатичні представники 27 країн ЄС розглядатимуть ймовірну пропозицію для України офіційно розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.

Як угорський прем'єр Віктор Орбан пояснює свої заперечення вступу України до ЄС? Що кажуть представники інших країн ЄС і чи може рішення бути схваленим без згоди Угорщини? Більше про це говоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином.

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