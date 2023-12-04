Як угорський прем'єр Віктор Орбан пояснює свої заперечення вступу України до ЄС? Що кажуть представники інших країн ЄС і чи може рішення бути схваленим без згоди Угорщини? Більше про це говоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином.