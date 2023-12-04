Як угорський прем'єр Віктор Орбан пояснює свої заперечення вступу України до ЄС? Що кажуть представники інших країн ЄС і чи може рішення бути схваленим без згоди Угорщини? Більше про це говоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином.
Як угорський прем'єр Віктор Орбан пояснює свої заперечення вступу України до ЄС? Що кажуть представники інших країн ЄС і чи може рішення бути схваленим без згоди Угорщини? Більше про це говоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином.
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