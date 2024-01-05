Найбільші загрози нацбезпеці США у 2024 році, пов'язані з Україною і не тільки

Тероризм зовнішній та внутрішній залишається головною загрозою для безпеки Сполучених Штатів, про це наприкінці минулого року звітував Департамент внутрішньої безпеки США.

У щорічному звіті відомства “Оцінка загроз країні” мовиться, що у 2024 році перед країною постануть такі загрози: насильство з боку радикальних груп у США, незаконний обіг наркотиків, велика кількість нелегальних мігрантів, стихійні лиха, пов’язані зі зміною клімату, кібернапади на критичну інфраструктуру, іноземний вплив у виборчу інфраструктуру країни та інші.

Загрози, пов'язані з Росією

З часу вторгнення в Україні російські повідомлення зосереджені на виправданні їхньої агресії

Крім того, Департамент внутрішньої безпеки США попереджає, що у 2024 країна змушена буде протистояти поширенню дезінформації за допомогою штучного інтелекту та з боку країн-супротивників.

“Росія, швидше всього, буде продовжувати використовувати традиційні ЗМІ, вебсайти з прихованим походженням, соцмережі, ботів і тролів, а також індивідуальних осіб, щоб посилити прокремлівський наратив та створювати дії із впливу в межах Сполучених Штатів. З часу вторгнення в Україні російські повідомлення зосереджені на виправданні їхньої агресії, спроби зменшити внутрішню американську підтримку Києва, та заохочення розбрату серед глобальних партнерів, які допомагають Україні”, - йдеться у звіті Департаменту внутрішньої безпеки США щодо оцінки загроз на 2024 рік.

Зловмисна кіберактивність, спрямована на США, яка пов’язана з російсько-українським воєнним конфліктом, як передбачають у Департаменті з нацбезпеки США, зросла і продовжуватиме тривати “протягом усього конфлікту”.

“Проросійські кіберзлочинні угруповання, такі як Killnet, співпрацюють, щоб провести атаки із відмови в обслуговуванні (DDoS) та інші потенційно руйнівні атаки на урядові системи США, на наш транспортний сектор та систему охорони здоров’я. Killnet взяла на себе відповідальність за DDoS-атаку проти аеропорту в березні 2022 року, який, на їхню думку, сприяв нашим зусиллям із допомоги Україні”, - мовиться у звіті відомства.

Крім того, відомство з національної безпеки попереджає про можливість створення у світі нових хімічних сполук, які можуть загрожувати здоров’ю населення. “Хімічна, біологічна, радіологічна та ядерна загрози тривають”, - пишуть посадовці.

“Протягом останнього року публічні натяки Росії на використання ядерної зброї в рамках її вторгнення в Україну демонструють, що міжнародні гравці все ще вважають ядерну загрозу життєздатним інструментом державного управління. Тим часом зв’язок між штучним інтелектом і науковими дослідженнями, який зростає, особливо в біотехнологіях, підвищує потенціал для навмисного та випадкового створення нових хімічних сполук, які можуть загрожувати здоров’ю населення”, - мовиться у звіті.

Американське видання The Hill на початку січня оприлюднило свій список 5-ти найбільших загроз перед США у 2024 році.

Розширення російської війни

Видання The Hill наголошує, що США продовжують надавати Україні мільярди доларів допомоги у боротьбі з Росією, але підтримка населення США у війні ослабла за останній рік — і президент Росії Володимир Путін може від цього виграти.

Видання наголошує на загрозах для США, про які йшлось у звіті відомства про “Оцінку загроз країні”, зокрема, на зловмисній кіберактивності, спрямованій на США, яка пов’язана з війною Росії проти України.

Росія розпочала 2024 рік з інтенсифікації обстрілів України. Остання повітряна атака загрожувала розширенню на території НАТО, зауважує автор видання, оскільки російська ракета порушила повітряний простір Польщі.

Розширення війни Ізраїлю проти ХАМАСу

The Hill відзначає, що протистояння між Ізраїлем і ХАМАСом не демонструє ознак сповільнення у секторі Гази. Конфлікт може перерости у ширшу війну, яка охопить Близький Схід.

Останнє загострення, яке могло призвести до подібного розвитку подій – удар ізраїльського безпілотника по передмістю Бейрута, столиці Лівану, коли було вбито одного з лідерів угруповання ХАМАС Салеха аль-Арурі. Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті назвав це “злочином Ізраїлю, який має на меті втягнути Ліван у нову фазу конфронтації”.

Водночас хусити продовжують нападати на вантажні судна у Червоному морі – до сьогодні було щонайменше 17 нападів. Це призвело до порушення світових судноплавних маршрутів і викликало побоювання, що Сполучені Штати можуть бути втягнуті в більш масштабний конфлікт.

Наприкінці минулого року США оголосили про створення міжнародної коаліції для захисту суден, що проходять транзитом через Червоне море. 31 грудня військово-морські сили США потопили три з чотирьох човнів хуситів, які атакували торговельний корабель у Червоному морі, а також гелікоптери ВМС США.

Крім того, сили США продовжують зазнавати атак в Іраку та Сирії, де повідомляється про десятки ракетних і безпілотних атак проти американських військових у відповідь на підтримку Вашингтоном Ізраїлю у війні проти ХАМАСу.

Конфлікт навколо Тайваню

Попри особисту зустріч президента США Джо Байдена, яка нещодавно відбулась із лідером Китаю Сі Цзіньпінем, напруга між двома країнами продовжує зростати через Тайвань.

Наприкінці грудня минулого року американський телеканал CNBC опублікував деталі переговорів між лідерами США та Китаю, які проходили 15 листопада в Сан-Франциско. Канал із посиланням на трьох нинішніх та колишніх посадовців повідомив, що Сі Цзіньпін відверто заявив президенту Байдену, що Китай має намір об’єднатись із Тайванем, але поки не визначено, коли це буде зроблено. Під час зустрічі китайської та американської делегацій Сі також сказав Байдену, що Китай віддає перевагу мирному поглинанню Тайваню, без застосування сили, повідомили джерела.

Напруженість зросла напередодні президентських і парламентських виборів у Тайвані 13 січня. США надають підтримку Тайваню, в тому числі зброєю і обладнанням, необхідними для самооборони.

За часів керівництва Сі Цзіньпіна, зауважує The Hill, Китай постійно посилював тиск на Тайвань шляхом інтенсивної військової діяльності навколо острова. Байден наголошував, що Вашингтон захищатиме Тайбей, якщо Пекін вдасться до воєнного конфлікту.

Атаки екстремістських груп всередині країни

Протягом останніх років у США почастішали напади з боку місцевих екстремістських угруповань, спричинені політичними суперечками, теоріями змови чи іншими розбіжностями, наголошує The Hill. Видання наводить цифри, що за останні 10 років кількість внутрішніх розслідувань, пов’язаних із тероризмом, зросла на 357%.

З січня 2022 року внутрішні екстремісти здійснили три напади зі смертельними наслідками в Сполучених Штатах, у результаті яких загинула 21 людина.

Втручання у вибори

Під час президентських виборів у 2020 році в США представникам національної безпеки доводилось зіткнутись із ризиками потенційних кібератак на інфраструктуру виборчих дільниць, небезпекою спроб зовнішнього втручання та інших спроб підірвати результати виборів.

Microsoft у звіті за листопад минулого року наголошує, що вибори 2024 року “можуть стати першими президентськими виборами, під час яких кілька авторитарних акторів одночасно намагатимуться втрутитися та вплинути на результати виборів”. Експерти попереджають, що серед джерел подібних загроз можуть бути Росія, Китай та Іран – країни які прагнуть дестабілізувати США.

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