Сі відверто сказав Байдену про наміри поглинути Тайвань - CNBC опублікував нові подробиці розмови між лідерами США та Китаю

Американський телеканал CNBC опублікував деталі переговорів між лідерами США та Китаю Джо Байденом і Сі Цзіньпінем, які проходили 15 листопада в Сан-Франциско.



Канал із посиланням на трьох нинішніх та колишніх посадовців повідомив, що Сі Цзіньпін відверто заявив президенту Байдену, що Китай має намір об’єднатись із Тайванем, але поки не визначено, коли це буде зроблено.



Під час зустрічі китайської та американської делегацій Сі також сказав Байдену, що Китай віддає перевагу мирному поглинанню Тайваню, без застосування сили, повідомили джерела.



Китайський лідер також згадав прогнози, зроблені публічно представниками командування США, про те, що Пекін нібито планує захопити Тайвань у 2025 чи 2027 році. Лідер КНР сказав Байдену, що це помилкові прогнози, оскільки Пекін поки що не встановив часові рамки.



Як повідомляє CNBC, китайська делегація перед самітом попросила американську сторону про те, щоб Байден зробив публічну заяву за підсумками переговорів – про те, що США підтримують прагнення Китаю до мирного об’єднання з Тайванем і не підтримують незалежність Тайваню. Білий дім відхилив цей запит.



Речник Ради національної безпеки на прохання журналістів відмовився прокоментувати цю інформацію.



Таким чином відкрилися нові, раніше не оприлюднені подробиці важливих переговорів між лідерами США та Китаю.

Офіційні особи, знайомі з розмовою Байдена та Сі Цзіньпіна описали китайського лідера як прямого і відвертого, але не конфронтаційного.

"Його мова не відрізнялася від того, що він завжди говорить. Він завжди жорсткий щодо Тайваню. Він завжди мав жорстку позицію", — сказав каналу американський чиновник, знайомий із деталями переговорів.

Позиція Сі Цзіньпіна щодо Тайваню викликає серйозне занепокоєння у чиновників адміністрації Байдена, які намагаються уникнути конфлікту з Китаєм, пише CNBC.

Лідери США та Китаю у листопаді провели чотиригодинні переговори, мета яких була - запобігти конфлікту між країнами з найбільшими економіками світу. Дипломати з обох сторін витратили місяці, намагаючись організувати ці переговори.

Влада Китаю вважає Тайвань своєю територією і декларує намір до возз’єднання. США не визнають Тайвань незалежною державою, як і більшість країн ООН, але виступають проти загроз Китаю силою приєднати острів.

Як повідомляв Голос Америки, на зустрічі з президентом Китаю 15 листопада, Джо Байден приділив значну увагу обговоренню штучного інтелекту й співпраці між США та Китаєм у цій сфері.