Небезпечні, але перспективні - в Білому домі планують розвивати технології ШІ, а в сфері цифровізації згадують приклад України

Штучний інтелект є стратегічною технологією, яка може нести в собі як перспективи, так і ризики. Сполучені Штати прагнуть скористатися з цих перспектив, одночасно взявши під контроль ризики ШІ, й працюють з компаніями всередині країни, а також з урядами та організаціями на міжнародному рівні для реалізації цього завдання.

Про це в інтерв’ю Голосу Америки розповіла Енн Нюбергер, заступниця радника з національної безпеки США з питань кібертехнологій та нових технологій.

30 жовтня президент США Джо Байден підписав Указ про безпечний, захищений і надійний штучний інтелект, покликаний запровадити нові стандарти безпеки, захистити особисті дані американців, справедливість і громадянські права, захистити споживачів і працівників, й водночас сприяти інноваціям і конкуренції, зазначено на сайті Білого дому.

“Президент Байден чітко дав зрозуміти у своєму указі, який змінив правила гри, що ми як країна повинні керувати ризиками, щоб використовувати потенціал [ШІ]”, - коментує Нюбергер.

Невдовзі після цього, на зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном 15 листопада, Байден приділив значну увагу обговоренню ШІ й співпраці між США та Китаєм у цій сфері.

“Найважливіша частина обговорення – це коли два лідери зібралися разом, щоб сказати, що хоча ми конкуруємо, ми прагнемо працювати разом у сферах, де можемо співпрацювати, таких як клімат, а також дискусії про те, які є правила для штучного інтелекту”, - зауважила вона. “Дуже гарні дискусії, пов’язані з домовленістю про те, щоб країни сіли разом та створили робочу групу зі штучного інтелекту стосовно відповідних обмежень та рекомендованих правил у цій сфері”.

Всередині країни адміністрація Байдена працює з великими компаніями-розробниками ШІ, щоб розвивати “цифрову економіку” й інфраструктуру майбутнього, які беруть до уваги інтереси найбільш вразливих верств населення. Це стосується цифрової інфраструктури та кібербезпеки, необхідних для обміну даними, дистанційної роботи, надання медичних послуг дистанційно у важкодоступних регіонах тощо.

"Ми хочемо забезпечити, щоб зацифрування економіки передбачало, наприклад, розгортання телемедицини в сільських регіонах світу, де може бути недостатньо доступу до якісного медичного обслуговування, щоб ці системи були безпечними, щоб дані про здоров’я людей були захищені, та щоб [люди] могли отримати доступ до цих критично важливих послуг надійним способом. І саме тому цифрова та кібербезпека мають поєднуватися”, - каже посадовиця.

Україна змогла швидко перевести свій уряд в режим онлайн, спираючись на уроки, засвоєні з Естонії, щоб долучити українців, багато з яких перебувають в Польщі та Угорщині, комунікувати з урядом в цифровому форматі

Вона відзначила Україну як приклад успішного використання цифрових технологій на рівні держави й країни, зокрема в умовах війни.

“Коли ви дивитесь на Україну в контексті вторгнення Росії в Україну, [вони змогли] швидко перевести свій уряд в режим онлайн, спираючись на уроки, засвоєні з Естонії, щоб долучити українців, багато з яких перебувають в Польщі та Угорщині, комунікувати з урядом способом. І насправді Агентство США з міжнародного розвитку надзвичайно пишається цим українським проєктом і використовує його як модель для інших країн світу”, - зазначила Нюбергер.

Однак, масштаб застосування ШІ й необхідність управління цими технологіями набагато ширші. Зокрема це поширюється використання ШІ в інтернеті, в тому числі для виявлення цькування, мови ненависті й залякувань, каже Нюбергер.

Уряд США домовляється з великими американськими компаніями про добровільні зобов’язання надавати інформацію урядовим організаціям про розробку і тестування нових великих моделей ШІ, даних, які використані для навчання цих моделей тощо.

Також в контексті виборів і штучного інтелекту, за словами Нюбергер, президент домовився з розробниками щодо запровадження своєрідних “водяних знаків”, які вказуватимуть, що відео або зображення було створено штучним інтелектом задля більшої інформованості виборців.

Ці зусилля відбуваються на тлі нещодавніх драматичних подій у компанії OpenAI, яка є піонером у розробці ШІ й автором однієї з найвідоміших мовних моделей ChatGPT, й володіє зокрема продуктом GPT-4, який називають найбільш просунутою комерційно доступною моделлю штучного інтелекту.

Протягом лише декількох днів у листопаді рада директорів OpenAI спочатку звільнила, а потім під тиском працівників поновила на роботі головного виконавчого директора і співзасновника компанії Сема Алтмана, нібито за те, що він був “не завжди відвертий у своїй комунікації”, зазначають західні ЗМІ.

Контекстом цьому слугувала інформація, що за декілька днів до звільнення Алтмана, кілька працівників компанії написали листа до ради директорів, в якому вони попередили про “небезпечне” відкриття у сфері ШІ, яке, на їх думку, могло становити загрозу людству. Про це повідомило агентство Reuters, яке спілкувалося з двома людьми, знайомими із ситуацією.

Своєю чергою, інший співзасновник OpenAI Ілон Маск днями також заявив, що компанія могла наштовхнутися на “щось небезпечне” у своїх розробках ШІ, що могло призвести її до спроб взяти контроль над ситуацією, зазначає британське видання Independent. Маск також розкритикував відхід OpenAI, на його думку, від принципів некомерційності, які були покладені в її основу від моменту заснування.

Що стосується ШІ у світі, то на міжнародній арені у США немає таких важелів для домовленостей і впливу на регулювання цифрових технологій та ШІ, як всередині країни, а відтак питання кібербезпеки та протистояння “поганим гравцям” стає ще більш актуальним, каже Нюбергер.

Злочинні угруповання, багато з яких розташовані в Росії, маючи інфраструктуру по всьому світу, блокують системи, щоб заробити гроші, щоб вимагати від власників систем викуп

”Тож я почну з Росії, Північної Кореї. Безумовно, ми бачимо, що Північна Корея дійсно використовує кібератаки як спосіб отримати гроші, тому що вони є режимом, який суворо санкціонований. Тож Північна Корея перейшла від нападів на банки до нападів на […] інфраструктуру криптовалют по всьому світу. І Білий дім доклав цілеспрямованих зусиль, […] щоб об’єднати всі елементи, які ми маємо, щоб боротися з цим”, - пояснює Нюбергер.

Також, за її словами, “злочинні угруповання, багато з яких розташовані в Росії, маючи інфраструктуру по всьому світу, блокують системи, щоб заробити гроші, щоб вимагати від власників систем викуп. Тільки в Сполучених Штатах за останні два роки як викуп було сплачено 2,3 мільярда доларів. Тож це дає вам відчуття масштабу”.

Для протистояння цим загрозам, правоохоронні органи США співпрацюють із партнерами по всьому світу, щоб знищити цю серверну інфраструктуру та заарештувати осіб, відповідальних за ці злочини. Зокрема, нещодавня зустріч щодо боротьби з програмами-вимагачами грошей зібрала представників 48 країн з усього світу, пояснює Нюбергер.

“По-перше, ми запустили вебсайт і систему, де країни можуть співпрацювати, коли вони борються з атаками програм-вимагачів, де вони можуть просити допомоги, щоб дізнатися від інших, хто [вже стикався] з подібною атакою. По-друге, ми зробили першу в історії спільну політичну заяву - це велика справа - 48 країн зобов’язалися не платити викупи, тому що ми знаємо, що це фінансово обумовлена проблема. І по-третє, Сполучені Штати зобов’язалися ділитися [інформацією про] гаманці, […] які використовують для переміщення грошей по всьому світу. Щоб інші країни також могли допомогти зупинити рух цих грошей”.