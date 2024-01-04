Брідлав: Завдяки українцям ми дізналися, що "Кинджали" не є невразливими, як казав Путін. Інтерв'ю

Американський генерал у відставці Філіп Брідлав вважає, що робота українських сил протиповітряної оборони «увійшла в історію».

Так він прокоментував те, що Україні вдалося збити десяток російських ракет “Кинджал” протягом останньої масованої атаки на Київ.

Філіп Брідлав, який служив у повітряних силах США, очолював обʼєднані війська НАТО у Європі, а також був командувачем повітряних сил США у Європі та Африці, розповів, що росіяни весь час вдосконалюють свої повітряні атаки, але і американці не лише навчають українців воювати своєю зброєю, а і самі дізнаються чимало про її роботу в бойових умовах.

Про роботу українських ППО і про те, як ще Захід може допомогти зміцнити небо над українськими містами, кореспондент Голосу Америки Остап Яриш говорив з колишнім Верховним командувачем військ НАТО в Європі Філіпом Брідлавом після чергового масованого нападу на Україну.

Розмова була скорочена та відредагована для ясності та плинності.

Це увійшло в історію. США з’ясували, що «Кинджали» не є невразливими, як казав Путін

Остап Яриш, Голос Америки: Останні напади Київ називає «найбільшою комбінованою повітряною атакою з використанням надзвукових ракет». За словами українців, їм вдалося знищити 10 ракет «Кинджал», але деякі інші ракети все ж завдали шкоди інфраструктурі. Як ви оцінюєте роботу української ППО протягом останніх російських атак?

Філіп Брідлав, колишній Верховний командувач військ НАТО в Європі: Перше, що я хотів би відзначити, – я не знаю цього напевне, але я бачив багато повідомлень – про те, що Росія використовувала дуже цікаву тактику. В межах цієї атаки вони відправили багато менш потужних безпілотників, які, гадаю, мали на меті навантажити українську протиповітряну оборону.

Росія використовувала дуже цікаву тактику, щоб виснажити українську систему ППО

Потім Росія випустила кілька потужніших ракет, але не «Кинджалів» – знову ж таки, щоб кинути виклик і навантажити українську ППО. Тобто була хвиля дешевших, менш потужних дронів, потім хвиля більш потужних ракет. А вже третя хвиля – гіперзвукові ракети Кинджал.

Тож треба віддати їм належне – вони були успішніші в цій атаці, ніж до цього.

Але ми також побачили - у мене ще нема всіх фактів, але я маю кілька ланцюжків інформації, які свідчать, що Україна змогла збити ці ракети «Кинджал».

Це увійшло в історію. Ми з’ясували, що вони не є невразливими, про що свого часу казав Путін. Путін рекламував, що це найкращі з усіх видів ударних ракет. Тепер ми розуміємо, що це не так, особливо проти останніх версій ракет Patriot та певних інших ракет, які ми передали Україні, вони справді здатні збити «Кинджали», і мали успіх навіть у такій атаці.

Українці вчаться керувати ракетами, американці – вдосконалювати їх

О.Я.: Я бачив повідомлення, що з кожною такою атакою, з кожним збитим Кинджалом Patriot покращує алгоритм перехоплення ракет, що має користь для США і для НАТО в цілому. Що ви можете сказати про це?

Ми щодня дізнаємося про російські ракетні системи та про те, як вони атакують

Ф.Б.: Так само, як Росія вчиться і намагається вдосконалюватися, ми вчимося. Ми дізналися, що танки Armada не є невразливими. Насправді вони показали себе на полі бою досить кепсько. Ми дізналися багато нового про них, про те, що їх можна атакувати та знищувати навіть досить простою зброєю.

Ми багато чого навчилися про те, як боротися з російською артилерією та їхньою далекобійною артилерією, тому що війна триває вже довго. І так, ми щодня дізнаємося про російські ракетні системи та про те, як вони атакують, а також про можливості та, що більш важливо, про обмеження ракет «Кинджал».

Важлива не лише зброя, а ціла система, в якій вона працює

О.Я.: Ви були командувачем повітряних сил у Європі та Африці. Чи F-16 також допомогли б у відбитті відбити таких російських атак?

Вам потрібен набір датчиків у полі, які побачать ціль, синхронізуються і спрямують F-16 у зустрічному керунку

Ф.Б.: Зрештою, так, допомогли б. Але сам лише політ на F-16 не змінює стан речей і можливостей. F-16 схожий на Patriot в тому сенсі, що він більш ефективний, коли підключений до систем – коли там є датчики, які передають інформацію системі озброєнь літака.

Що я намагаюсь сказати, так, це те, що F-16 змінять ситуацію. Але це матиме набагато більший ефект, коли їх підключать до мережі синхронізованого управління, яка допоможе підготуватись до запуску ракети.

З гіпершвидкостями «Кинджалів», у вас не буде багато часу їх шукати, думати, як їх знешкодити і здійснювати пуск. Вам потрібен набір датчиків у полі, які побачать ціль, синхронізуються і спрямують F-16 у зустрічному керунку. Щоб коли F-16 опиниться в радіусі ураження, він міг вистрілити в «Кинджал».

О.Я.: На вашу думку, що ще потрібно українським силам протиповітряної оборони, щоб успішно перехоплювати російські атаки – не лише в Києві, а й у таких містах, таких як Харків, Одеса та інші, які також були під ударами?

Ф.Б.: Потрібно більше. Дозвольте пояснити. Ми, Захід, дали Україні дуже дієві системи. І як і все інше, що ми надаємо їм, вони використовують їх з розумом. Вони розміщують їх у потрібних місцях, вони визначають пріоритети захисту, і так далі.

Україна вже робить хорошу роботу з обмеженою кількістю спроможностей, які вони мають. Але нам потрібно дати їм більше

Але, якщо взяти те, що ми надіслали, і порівняти це з мапою України, для необхідного захисту територій, – мої руки навіть не поміщаються в екран, – ми недостатньо дали Україні.

Нам потрібно надавати їм більше можливостей. Як я вже згадував раніше, ми повинні дати їм також ті речі, які не стріляють: датчики, радари, пункти управління, які поєднують усе це разом.

Так само як я говорив про F-16. Він стає більш смертоносним, коли підключений до сенсорів та мережі управління. Так само Patriot, SAMP/T, NASAMS, усі речі, які надаються. Усі вони ефективніші, коли підключені до сенсорів та мережі управління, які дають їм змогу визначити, звідки надходить атака.

Україна вже робить хорошу роботу з обмеженою кількістю спроможностей, які вони мають. Але нам потрібно дати їм більше, і більше сучасних не лише пускових установок, але й сенсорів, засобів управління, засобів зв’язку тощо. Це зробить зброю більш смертоносною.