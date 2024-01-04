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Пентагон заперечує, що США начебто збираються знищити протерміновані ракети ATACMS

Речник Пентагону Пет Райдер
Речник Пентагону Пет Райдер

В Пентагоні заперечили інформацію в ЗМІ, що Сполучені Штати начебто збираються знищити ракети ATACMS, у яких закінчується термін придатності. Про це у відповідь на запитання Голосу Америки сказав речник Міноборони США Пет Райдер.

“Я бачив ці повідомлення в ЗМІ. Ми ознайомились з ними, і це неправда. Ці повідомлення неправдиві”, — відповів Пет Райдер журналістці Голосу Америки Карлі Бабб.

Раніше видання Newsweek з посиланням на військових експертів повідомило, що на складах США є сотні ракет, які начебто підлягають утилізації через закінчення термінів придатності — і що знищення цих ракет обійшлося б дорого для американських платників податків.

Разом із цим аналітики та експерти зазначають, що Сполученим Штатам необхідно збільшити постачання Україні ракет великої дальності, які є критичними для успіху ЗСУ на полі бою.

Надання ATACMS дало б Україні "інструменти для підриву російських військ на кожній квадратній милі України", а неспроможність утримати Крим змусила б російські війська його покинути, переконаний Бен Годжес, колишній командувач армією США в Європі. Він додав, що не бачить вагомих причин не надавати Україні цю зброю.

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    Остап Яриш

    Кореспондент Голосу Америки в Пентагоні і ведучий щоденних телепрограм Української служби VOA. Приєднався до команди в 2019 році.

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