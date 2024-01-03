Newsweek: установки ATACMS, які потребує Україна, можуть пустити на брухт у США

Поки рішення про додаткове фінансування України обговорюється у Конгресі США, американські військові експерти вказують на невикористане джерело потенційного озброєння для Києва – запаси американської армії, призначені на переробку через закінчення термінів придатності.

Часопис Newsweek посилається на коментарі колишнього командувача армією США в Європі генерал-лейтенанта (у відставці) Бена Годжеса та Деніела Райса, колишнього спеціального радника головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, які кажуть, що на складах армії США є різні типи систем ATACMS та сотні ракет до них різного радіуса дії, призначені для переробки.

Вони вважають, що це озброєння можна було б використати дешевше і корисніше – відправити в Україну, щоб українські військові використали це в бою, замість того, щоб витрачати державні гроші на плановану утилізацію.

Минулого року австралійський уряд ухвалив рішення списати і передати на переробку 45 вертольотів Taipan європейського виробництва замість того, щоб передати їх в Україну, де транспортні гелікоптери знадобилися б на полі бою.

Установки ATACMS могли б допомогти українській армії вразити російські цілі на півдні та в Криму – Райс

За словами Райса, ці установки ATACMS та ракети до них, що мають різні заряди та радіус дії, є цілком придатною зброєю. Її вилучають зі складів, тому що заміняють на модернішу та ефективнішу, але в Україні вона могла б ще добре попрацювати.

Ці ракети М39 додають дальності, точності та летальності, яких Україна не має без цієї пожертви

Часопис нагадує, що Київ вперше застосував свої ракети ATACMS на півдні України "під час блискавичних ударів по російських військових базах у містах Бердянськ і Луганськ у середині жовтня 2023 року". Ракетами M39 ATACMS, які є серед тих, що призначені на переробку, "було знищено безліч гелікоптерів Москви, а президент України Володимир Зеленський прокоментував, що ракети "добре зарекомендували себе", додає Newsweek.

Крім M39, на американських складах є ракети M39A1 виробництва Lockheed Martin, які, за словами Райса, є "чудовою легальною високоточною касетною зброєю".

"Ці ракети М39 додають дальності, точності та летальності, яких Україна не має без цієї пожертви", – сказав Райс, додавши, що натомість ці ракети планують знищити, використовуючи на це додаткові гроші платників податків у США.

За даними Reuters, на які посилається Newsweek, станом на середу жовтня на складах США перебувало близько 1100 боєголовок M39 і M39A1, але "багато з них використовувалися в операціях США або зазнали модифікації".

Прострочені не значить погані – експерт

Інші експерти, до яких звернулася журналістка Newsweek, також підтвердили, що зброя з простроченим терміном використання – це цілком придатна зброя. Фабіан Гінц, науковий співробітник аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень, який спеціалізується на обороні Близького Сходу та військовому аналізі, каже, що термін придатності – не завжди добрий індикатор того, чи зброя є насправді придатною, якщо її ключова частина – двигун твердопаливної ракети - утримувалась у хорошому стані.

Ці ракети, кажуть Райс і Годжес, зараз би дуже знадобились на фронті для того, щоб розбити наземні російські лінії постачання до Криму та знищити російські військові цілі на окупованих територіях в районі Азовського моря. Касетна "начинка" ракет M39 була б дуже ефективною для знищення російського військового персоналу, каже Райс. А ракети з одним зарядом могли б бути використані проти порту в Севастополі, додає Годжес.

Питання лише у "політичній волі" – Годжес

Надання ATACMS дало б Україні "інструменти для підриву російських військ на кожній квадратній милі України", а неспроможність утримати Крим змусила б російські війська його покинути, переконаний колишній командувач армією США в Європі, додаючи, що не бачить "вагомих причин не надавати цю зброю".

Зупиняє лише відсутність у нас політичної волі

Поширюючи цю статтю в мережі Х (колишня Twitter), генерал у відставці Годжес пише, що насправді питання з постачанням ATACMS, чи інших подібних ракет, полягає лише у "політичній волі".

"Україна, озброєна ATACMS та/або TAURUS, зможе досягти кожного квадратного метра окупованої Росією території. Жоден російський штаб, ракетна установка чи склад боєприпасів не будуть у безпеці. Жоден російський корабель не буде в безпеці. Зупиняє лише відсутність у нас політичної волі", – твітує Годжес.

У твіті він відповідає на повідомлення німецької журналістки з газети Die Zeit, яка зауважує, що німецьке керівництво, подібно до президента Джо Байдена, стверджує, що надання ракет Taurus не змінить ситуації на фронті кардинально. А от аргументи генерала у відставці Бена Годжеса вона знаходить переконливішими.

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус каже, що "беззуба і безхребетна" політика, яку Захід провадить щодо Росії, "виростила монстра".

"Сьогодні (українці) платять кров’ю за затримку постачання Україні такої необхідної далекобійної артилерії АTACMS, Taurus. Чого ми чекаємо? Створюємо надію на виживання агресора?" – твітує литовський політик.

Абсолютно небезпечно і божевільно, якщо це справді станеться

Шелбі Мегід, заступниця директора Центру Євразії Атлантичної ради, каже, звертаючись прямо до американського президента, що знищення запасів ATACMS і ракет до них "абсолютно небезпечно і божевільно, якщо це справді станеться".

"Ну ж бо, президенте, українські діти вмирають у своїх домівках, інші тремтять у бомбосховищах і на станціях метро, а українське керівництво та правозахисники благають більше зброї та ATACMS, щоб захистити свої громади від нападу", - пише оглядачка.

Даґ Кляйн, політичний аналітик громадської організації "Разом для України" та співробітник Атлантичної ради також каже, що повідомлення Newsweek про те, що ATACMS збираються викинути на брухт замість того, щоб відправити в Україну, викликає "серйозне занепокоєння".

У своєму твіті він звертається до різних комітетів у Конгресі, що здійснюють нагляд за діяльністю адміністрації, щоб вони не допустили цього.

"Надішліть ATACMS Україні зараз. У Білого дому закінчилися виправдання", – твітує Кляйн.

Бенджамін Талліс, британський політичний аналітик, який працює у Раді з закордонних відносин у Німеччині, поширюючи повідомлення у мережі Х, також обурюється планами утилізації ATACMS.

"Це було б кримінально. Яка жорстоко жахлива річ. Ми повинні дати Україні все, що їй потрібно, для перемоги. Це в інтересах усіх демократій, включаючи США. Утилізація ATACMS – це завдає подвійної шкоди собі", – вважає експерт.

Голос Америки звернувся за коментарем у цій справі до Пентагона і Державного департаменту, але поки що не отримав відповіді.

Австралійські гелікоптери також хочуть порізати на брухт, не чують прохань України

Раніше уряд України звертався до Австралії, щоб уряд у Канберрі не відправляв на брухт гелікоптери європейського виробництва, від яких було вирішено відмовитися. Але австралійський уряд не відгукнувся на прохання Києва.

Як повідомляло спеціалізоване видання The War Zone, після двох аварій зі смертельними наслідками, друга з яких сталася наприкінці липня, уряд Австралії вирішив розібрати 45 гелікоптерів Taipan.

Як повідомляли інші видання, рішення позбутися тактичних транспортних вертольотів NH Industries NH90 європейського виробництва, які на ринку коштували б по 20 мільйонів доларів, замість того, щоб передати їх Україні, ухвалили якомога далі від преси.

Низка оглядачів критикували австралійський уряд за ігнорування прохань президента Зеленського передати Україні вертольоти.

Тоді ЗМІ повідомляли, що розслідування аварій, які врешті пришвидшили рішення уряду Австралії, не встановило, що причиною аварій були технічні проблеми гелікоптерів.

Але це вже не змінило долі європейських гелікоптерів, яких позбулися на 15 років раніше, ніж планувалося. Після цього австралійська армія швидкими темпами вирішила перейти на нові американські вертольоти Sikorsky UH-60M Black Hawk, придбані у рамках термінової програми, щоб не позбавляти австралійських солдатів повітряного транспорту.

Австралія входить до групи "Рамштайн", що постачає Україні зброю та готує українських військових.