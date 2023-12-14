Австралія розширює навчання українських військових

Австралія оголосила про розширення пакету допомоги Україні "Операція Куду" на 123,9 млн доларів.

Згідно з угодою, уряд Канберри спрямує додаткових військових до очолюваної Великою Британією місії, яка навчає українських солдатів.

Минуло майже два роки з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

З січня 2023 року австралійські солдати допомогли підготувати понад 1200 українських військових за програмою під проводом Великої Британії.

«Операція Interflex» почалася в червні 2022 року, в ній беруть участь військові інструктори з десятка країн, зокрема Канади, Нової Зеландії та Норвегії. Австралійські військові в Україну не увійдуть.

Українських новобранців навчають поводженню на випадок втрат, поводженню зі зброєю та заходам протидії стеженню з безпілотників.

З наступного року Сили оборони Австралії (ADF) надішлють додаткових спеціалістів з військового вишколу на допомогу українським силам. Канберра дислокує близько 90 військовослужбовців із тримісячною ротацією, порівняно з поточним контингентом у 70 осіб.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко заявив Австралійській телерадіомовній корпорації у четвер, що додаткові ресурси матимуть значення.

"Між ADF (Силами оборони Австралії) і українськими (військами), як ви знаєте, створюється дуже сильний людський зв’язок, і вони проходять навчання іноді впродовж п’яти-шести тижнів перед відправкою на передову", – сказав Мирошниченко.

У четвер міністр оборони Австралії Річард Марлз перебуватиме в Дарвіні, щоб зустрітися з останньою групою солдатів, які повернуться з навчань на півдні Великої Британії. Марлз заявив місцевим ЗМІ, що очолювана Великою Британією місія "цементує міжнародну солідарність для України".

Австралія - одна із найбільших країн, що не входять до НАТО, але долучається до підтримки України, постачаючи бронетранспортери, ракети та артилерійські боєприпаси.

Канберра також запровадила санкції проти сотень російських політиків, включаючи президента Володимира Путіна, військових командувачів і бізнесменів.

Це найсуворіші покарання, які Австралія коли-небудь накладала на іншу країну.

Австралія також перебуває під тиском щодо відновлення роботи свого посольства в Києві. Інші країни, зокрема Індонезія, більшість членів Євросоюзу та Канада, повернули своїх дипломатів до української столиці.