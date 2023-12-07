Австралія надала Україні додаткову партію "Бушмастерів"

Австралія направила Україні додаткову партію MRAP Bushmaster, повідомляє посол Австралії в Україні Брюс Едвардс.

«Мало що може привітати з Різдвом близького друга далеко за морями краще за порятунок життів. Ми пишаємося визнанням Bushmasters серед ключової військової допомоги, наданої Україні. Ще більше їх уже в дорозі! Розпаковуйте ще до 25 грудня!» - написав посол Едвардс в соцмережі Х.

Міноборони України подякувало австралійським колегам, зазначивши, що у вересні 2022 року надані Австралією "Бушмастери" зіграли вирішальну роль в успішному контрнаступі на Харківщині.

"Сьогодні ми хотіли б подякувати нашим австралійським друзям у міністерстві оборони Австралії. Незважаючи на значну відстань між нашими країнами, нас об’єднують спільні демократичні цінності. Ми особливо вдячні за MRAP Bushmaster, які були надані українські армії. У вересні 2022 року "Бушмастери" зіграли вирішальну роль в успішному контрнаступі на Харківщині. Завдяки своїй стійкості до вибухів мін ця машина рятує життя українських воїнів. Також для виконання бойових завдань важливі маневровість і прохідність", - написало міноборони в соцмережі Х.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Міноборони США 6 грудня оголосили про надання новий 52-го пакету озброєння для Україні.

Без рішення Конгресу про додаткове фінансування він буде одним із останніх, які США зможуть надати Києву, заявив під час брифінгу в Білому домі в середу представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.