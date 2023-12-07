Це війна і порахувати куди летить кожен снаряд неможливо - в Білому домі наголосили на підзвітності допомоги Україні

Новий 52-й пакет озброєння для України, оголошений Міністерством оборони США 6 грудня, без рішення Конгресу про додаткове фінансування буде одним із останніх, які США зможуть надати Києву. Про це представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив під час брифінгу в Білому домі в середу.

Кірбі зазначив, що новий пакет озброєння й техніки допоможе Україні задовольнити нагальні потреби на полі бою. Він зауважив, що цей пакет містить більше артилерії, боєприпасів, аби допомогти Україні захищати свою територію, а також більше засобів протиповітряної оборони для захисту українських міст та інфраструктури від російських ракет.

Ми очікуємо атак росіян на енергетичну інфраструктуру

"Ми очікуємо на атаки росіян на енергетичну інфраструктуру, тому ці можливості протиповітряної оборони допоможуть їм захищатися від цих атак. Але... без додаткового фінансування ця зброя буде однією з останніх, яку ми зможемо надіслати, припинивши підтримку та давши Володимиру Путіну саме те, чого він хоче, що було б жахливо не лише для народу України, а й для наших власних інтересів національної безпеки та інтересів національної безпеки наших союзників і партнерів у Європі", - сказав Кірбі.

Представник Білого дому наголосив, що члени Конгресу повинні усвідомлювати ціну наслідків імовірного призупинення допомоги Україні. І додав, що Путін не зупиниться на захопленні однієї держави:

"І якщо ви думаєте, що зараз висока ціна підтримки України, уявіть собі, наскільки вищою буде не лише вимірюючи національними фінансами, але й кровʼю американців, якщо він почне атакувати одного з наших союзників по НАТО".

Кірбі зауважив, що українські військові повертали захоплені Росією території та відбивали російську агресію без залучення до бойових дій іноземних армій, включно з американською.

"Американські солдати, найімовірніше, будуть залучені, якщо Путін здобуде цю стратегічну перемогу в Україні, а потім, можливо, нападе на одного з наших союзників по НАТО", - застеріг Кірбі.

Представник Ради з нацбезпеки США також зауважив на прозорому обговоренні кожного безпекового пакету допомоги, наданого Україні: "Кожен із них ... виконується за повної консультації з членами Конгресу".

Він додав, що поділяє занепокоєння окремих представників Конгресу щодо підзвітності наданої Україні допомоги, але зазначив, що "українці теж стурбовані цим".

Думати, що можна порахувати, куди полетів кожен окремий артилерійський снаряд і кожна випущена куля, це мріяти

"Ми додали особовий склад до військового персоналу нашого посольства лише з цією метою, щоб працювати з українцями щодо підзвітності. Останнє, що я скажу щодо цього: це війна, і думати, що можна порахувати, куди полетів кожен окремий артилерійський снаряд і кожна випущена куля, це мріяти. Це війна, це бойові дії... Тож ми всі сприймаємо це серйозно, але це війна. І це війна, у якій ми прагнемо побачити перемогу України".

Кірбі додав, що з настанням зими не слід очікувати, що війна просто припиниться: "Ми маємо переконатися, що Україна продовжить отримувати необхідну підтримку в ці холодні зимові місяці."

Як повідомляв Голос Америки, США надають Україні новий пакет допомоги, що включає снаряди для систем ППО, боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди, високошвидкісні антирадіолокаційні ракети, бронебійні снаряди, протитанкові ракети, обладнання для захисту критичної інфраструктури тощо.

Президент США Джо Байден у спеціальному зверненні закликав американський Конгрес терміново ухвалити нове фінансування для подальших пакетів допомоги Україні.

Глава Білого дому закликав законодавців відкласти партійні розбіжності та негайно затвердити додаткову підтримку Україні. "Це не може чекати, - сказав Байден під час короткої промови у Білому домі. - Конгресу необхідно ухвалити додаткове фінансування для України до того, як вони перервуться на святкові канікули".

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