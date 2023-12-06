США оголосили новий пакет допомоги Україні - більше снарядів для ППО, HIMARS та артилерії

США надають Україні новий пакет допомоги, що включає снаряди для систем ППО, боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди, високошвидкісні антирадіолокаційні ракети, бронебійні снаряди, протитанкові ракети, обладнання для захисту критичної інфраструктури тощо.

Крім того, до нового пакету допомоги входить допоміжне устаткування, запчастини, послуги з транспортування та навчання.

Загальний обсяг нового пакету допомоги - 175 мільйонів доларів.

Міністерство оборони США оприлюднило обладнання, що увійшло до нового пакету:

ракети ППО AIM-9M і AIM-7;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї;

транспортні засоби для буксирування та транспортування обладнання;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

У Державному департаменті повідомили, що якщо Конгрес не схвалить запит президента на додаткове фінансування, цей пакет стане одним з останніх пакетів безпекової допомоги Україні. Допомога надається в рамках президентських повноважень на використання запасів Пентагону.

"Поки Росія не припинить війну та свої жорстокі напади і не виведе війська з України, для Сполучених Штатів критично важливо продовжувати вести коаліцію, яку ми створили з понад 50 країнами, і яка потужно підтримує Україну", - заявили в Держдепі.

За даними американських оглядачів, постачання снарядів для України зменшилось останнім часом. Про зменшення інтенсивності обстрілів свідчать дані супутникових знімків з передової, - заявив Джордж Баррос, аналітик з питань Росії та України в Інституті дослідження війни у Вашингтоні.

"На більшості ділянок лінії зіткнення ми не бачимо нових кратерів з тією ж швидкістю, з якою вони з’являлися, наприклад, з червня по серпень", - пояснює він.

Баррос додає, що така ситуація не лише з артилерійськими боєприпасами натівського зразка, а й з ракетами для ATACMs та HIMARs. Він також переконаний, що для українців важливо вести вогонь і на далекі відстані.

Філліп Карбер, військовий експерт та засновник американського фонду "Потомак", додає, що з самого початку повномасштабного вторгнення росіяни мали в десять разів більше артилерійських систем та припасів до них, порівнюючи з Україною. Проте, натівські системи та снаряди, які Україна отримала від західних партнерів, переважають старі радянські своєю ефективністю.