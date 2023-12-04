Через скорочення постачання снарядів 155-мм калібру, українці почали заощаджувати та зменшили інтенсивність обстрілів - експерти

Артилерійські снаряди 155-го калібру, які Україна отримує від США та країн ЄС, за оцінками експертів є одними з найважливіших боєприпасів українських збройних сил у війні з Росією. Водночас за даними джерел ABC News, за останній місяць США скоротили постачання цього типу снарядів до України більше, аніж на 30%.

Філліп Карбер, військовий експерт та засновник американського фонду "Потомак", кілька днів тому повернувся з передової. Каже - на власні очі бачив, наскільки зменшилася інтенсивність артилерійських обстрілів з боку українців.

Причина – зменшення запасів снарядів 155 калібру. Тому, за його словами, українські військові намагаються економити та використовують з кожним днем все менше і менше снарядів так званого натівського зразка. "А це означає, що здатність українців компенсувати кількісну перевагу росіян зменшується. І особливо, зараз, коли вони намагаються наступати", - пояснює він. Також він вважає, що ситуація зі снарядами натівського зразка - це одне з пояснень того, чому в Авдіївці атаки росіян мали певний успіх. "Навіть незважаючи на те, що росіяни зазнали величезних втрат, вони змогли трохи збільшили оточення. Тому українським хлопцям страшно, вони вкрай потребують цих боєприпасів", - каже він.

Про зменшення інтенсивності обстрілів свідчать, за словами Джорджа Барроса, аналітика з питань Росії та України в Інституті дослідження війни у Вашингтоні, і супутникові знімки передової. "На більшості ділянок лінії зіткнення ми не бачимо нових кратерів з тією ж швидкістю, з якою вони з’являлися, наприклад, з червня по серпень", - пояснює він.

Баррос додає, що така є ситуація не лише з артилерійськими боєприпасами натівського зразка, а й з ракетами для ATACMs та HIMARs. Він також переконаний, що для українців важливо вести вогонь і на далекі відстані. А кількість ракет, яку Сполучені Штати надають для цього виду озброєнь, на його переконання, швидше за все, недостатня. "Українці у жовтні завдали ударів по авіабазі в окупованому Бердянську, але з того часу ми не бачили нових атак. І ми знаємо, що спочатку таких ракет було надіслано мало. Отже, існує потреба у покращенні постачання боєприпасів дальнього радіуса дії", - пояснює він.

Карбер додає, з самого початку повномасштабного вторгнення росіяни мали в десять разів більше артилерійських систем та припасів до них, порівнюючи з Україною. Проте, натівські системи та снаряди, які Україна отримала від західних партнерів, переважають старі радянські своєю ефективністю.

Наразі, за даними Карбера, вони становлять до 25% артилерійських потужностей України. І ці 25% від 3 до 7 разів ефективніші, ніж старі радянські. Це дозволяє українцям компенсувати велику частину кількісної переваги росіян. "Але пам’ятайте, що українці мають цю перевагу лише з західною артилерією. Якщо ж вони використовують старі системи, перевагу мають росіяни", - попереджає він.

У розпал контрнаступу Україна використовувала від 6 тис. до 8 тис. снарядів на день, а в цілому тримала понад 2 млн снарядів лише від США

Саме тому, за оцінками експертів, стабільне постачання снарядів натівського зразка так важливі для українських військових. Раян Бробст, старший аналітик Фонду захисту демократії пояснює зменшення обсягів поставок з боку американців війною між Ізраїлем та ХАМАСом. За його інформацією, США планували передати Україні 155-міліметрові снаряди зі запасів Ізраїлю. Однак після того, як спалахнув конфлікт із ХАМАСом, Сполучені Штати відправляють їх до Ізраїлю. Ізраїль запросив 57 тис. снарядів. ЦАХАЛ повідомляв, що вони використали 13 тис. до припинення вогню.

Експерт порівнює, що Україна використовувала від 6 тис. до 8 тис. снарядів на день у розпал контрнаступу й отримала понад 2 млн снарядів лише від США. "Тож ситуація з Ізраїлем, ймовірно, спричинить певний дефіцит у короткостроковій перспективі, але порівняно із загальною потребою це не так вже й суттєво", - каже Бробст.

Набагато більша проблема полягає у тому, що, за оцінками Сема Кранні-Еванса, аналітика Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень, війна в Україні практично вичерпала запаси 155-мм снарядів як в США, так і в Європі. А виробництво не встигає за попитом.

Бробст додає, що від початку вторгнення США вже збільшила виробництво цих боєприпасів з 12 тис. у місяць до 28 тис. Проте, мета Пентагону – досягнути виробництва 100 тис. снарядів у місяць до кінця 2025 року. То ж, за його оцінками, снаряди, які Україна отримає в майбутньому, ймовірно, будуть новими, а не з запасів.

Проте, аби досягнути поставленої мети, має зрости і фінансування. У листопаді Даглас Буш, помічник міністра Сухопутних сил США з питань закупівель, логістики й технологій повідомив, що армія розраховує на те, що Конгрес затвердить збільшення фінансування на ці потреби до 3,1 млрд доларів. Карбер додає, що це допоможе налагодити стабільну, а не короткострокову роботу. Адже, за його словами, підрядники не дуже хочуть працювати з короткостроковими контрактами.

Експерт переконаний, що нестача 155-мм снарядів - це не лише проблема України. Це критична проблема для американських сил, а також союзників. Тому США потрібно створити запаси в десять разів більше, ніж країна має зараз. "І нам потрібно зробити це виробництво протягом наступних 12 місяців. І це виклик", - переконаний він.

У цілому ж невеликий обсяг запасів та скорочення їхнього виробництва останні десятиліття, Бробст пояснює тим, що в основі тактики ведення війни США лежать обстріли з повітря. На відміну від Росії та України, де основна ударна сила – це артилерія.

Досвід України, каже аналітик, показав, що Сполучені Штати не готові до широкомасштабної війни. І це одна з причин, чому Пентагон зараз наполягає на тому, щоб Америка збільшила виробництво снарядів.

Баррос додає, що наразі українці мають значний досвід ведення бойових дій, і американським військовим є чому у них повчитися. Що ж стосується боєприпасів, за оцінками експертів, скорочення постачання – короткострокове. Тому воно не матиме значного впливу на загальний перебіг бойових дій. Адже виробництво снарядів збільшується, і партнери не відмовляються від своїх зобов’язань.