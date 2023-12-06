США та Велика Британія ввели нові санкції проти осіб та компаній, які підтримують військову машину Путіна

Велика Британія оголосила про нові санкцій проти осіб і груп, які постачають і фінансують військову машину Путіна, йдеться в повідомленні британського уряду. Йдеться про компанії у Білорусі, Китаї, Сербії, Туреччині, ОАЕ та Узбекистані, які продовжують підтримувати незаконне вторгнення Росії в Україну.

Напередодні нові санкції проти компаній російської системи військових закупівель ввели і в США. Під американські санкції потрапила бельгійська компанія Hans De Geetere за поставки електроніки для військових цілей. Мережа включає дев'ять компаній та п'ятьох осіб з Росії, Бельгії, Кіпру, Швеції, Гонконгу та Нідерландів.

"Сполучені Штати та союзники фокусуються на тому, щоб зірвати будь-які спроби Росії, або її агентів отримати доступ до критично важливих комплектуючих та технологій, необхідних для оборонної промисловості Москви та сприяють жорстовій війні в Україні", - заявів заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.

Британія до нового санкційного списку включила російських виробників зброї та імпортерів оборонної продукції, як також 3 суб’єкти, які підтримують мережу Вагнера, і 4 оператори суден так званого «тіньового флоту».

В британському уряді зауважили, що новий пакет санкцій оголошений на напередодні обговорення та погодження лідерами G7 додаткових заходів, спрямованих на скорочення доходів Росії, необхідних для фінансування війни та унеможливлення доступу до ресурсів для її ВПК.

«Сьогоднішні санкції вдарять по Путіну там, де це боляче, завдаючи шкоди російським оборонним системам і ліквідуючи незаконні ланцюжки поставок, які підтримують російську військову машину. Працюючи разом з нашими партнерами з Групи семи та міжнародними союзниками, ми продовжуватимемо посилювати тиск на Путіна та боротися з третіми сторонами, які надають товари та технології в Росію, де б вони не були», - сказала міністерка Великої Британії з питань санкцій Анн-Марі Тревельян.

До нового санкційного списку увійшли:

Військово-промисловий комплекс Росії: 31 фізична та юридична особа, пов’язана з розробкою та виробництвом безпілотників і частин ракет, а також імпортом і постачанням ключових електронних компонентів. Це включає кількох директорів та їхніх найближчих родичів

білоруська оборонна організація АТ «Конструкторське бюро «Дисплей»

сербська компанія AVIO CHEM

узбецька компанія MVIZION,

турецька компанія Smart Trading Limited

3 китайські компанії Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited і Xinghua Co., Limited

3 юридичні та фізичні особи, пов’язані з ПВК «Вагнер», включаючи військову групу РУСІЧ

4 організації, що базуються в ОАЕ, які використовують непрозорі структури та тіньові механізми для сприяння безперешкодній торгівлі російською нафтою

У поєднанні з сьогоднішніми санкціями британське Національне агентство з боротьби зі злочинністю сьогодні видало рекомендації британським банкам та компаніям щодо виявлення трансакцій, які зазвичай пов’язують з ухиленням від санкцій.

Як повідомляв раніше Голос Америки, британський міністр закордонних справ Девід Кемерон під час візиту до США планує оголосити новий пакет гуманітарної допомоги Україні на 37 мільйонів фунтів стерлінгів (46 млн дол.).

Нове фінансування Лондона є частиною зимового пакету гуманітарних заходів для України, що включає 7,75 мільйона фунтів на потреби найбільш уразливих верств населення. Асигнування є частиною загальної гуманітарної підтримки Великої Британії Україні та регіону в 2023-2024 роках у 127 млн фунтів.