Пентагон звертається до Конгресу про терміновість допомоги для України

В Пентагоні наголосили, що затвердження нового фінансування для України є невідкладним, і звернулись до Конгресу із закликом розглянути це питання якомога швидше. Про це у вівторок заявив речник Міноборони США Пет Райдер.

“Без додаткового фінансування ми не зможемо надати Україні важливу безпекову допомогу, необхідну їй для захисту міст, людей, критичної інфраструктури. І ми можемо досягнути моменту, коли не зможемо підтримувати поточний рівень безпекової допомоги для України”, - сказав Пет Райдер.

Речник Пентагону додав, що рішення США щодо витрат залежатимуть від багатьох факторів. Серед них - негайні потреби України, наявність обладнання, а також здатність США поповнювати власні ресурси.

За словами Пета Райдера, у Сполучених Штатів наразі залишається можливість передати Україні зброї із власних складів на близько $4,8 мільярда. Однак на поповнення цих запасів є лише $1.1 млрд.

“Тому знову ж таки, ми будемо закликати Конгрес ухвалити додатковий запит на фінансування”, - додав Райдер.

Більшість республіканців та демократів у Палаті представників та Сенаті виступають за допомогу Україні. Втім, між двома партіями немає одностайності щодо того, у якому вигляді цю допомогу розглядати. Республіканці наполягають на тому, аби повʼязати допомогу для Києва із видатками на жорсткішу міграційну політику. Демократи не підтримують запропоновані заходи.

Напередодні співголови групи підтримки України у Палаті представників опублікували заяву про необхідність схвалити пропозицію президента США Джо Байдена про додаткову допомогу Україні:

“Ми перебуваємо на критичному етапі війни України проти російського вторгнення. З кожним днем, коли ми не надсилаємо додаткову військову допомогу, Путін стає тільки сильнішим. У міру того, як запаси та боєприпаси в Україні скорочуються, російська армія стає могутнішою”, - мовиться у заяві законодавців - членів Групи підтримки України в Конгресі, Марсі Каптур, Браяна Фіцпатріка та Майка Квіглі.

"Майже два роки Сполучені Штати та наші союзники були об’єднані в зусиллях, щоб захистити Україну та її народ від тиранії Путіна", - наголосили автори заяви та закликали не міняти цієї позиції й зараз.