"Бурхливе" обговорення в Сенаті підкреслило розбіжності перед голосуванням за допомогу Україні

Обговорення допомоги Україні в американському Конгресі завершились без результатів у вівторок після того, як щонайменше десять сенаторів-республіканців полишили залу для брифінгу щодо ходу російської війни в Україні.

Про безрезультатність обговорень в закритому форматі заявили пресі законодавці від обох партій і послались на те, що республіканці говорили в основному про потребу захистити кордон США - положення, яке вони прагнуть прийняти разом з допомогою Україні.

"Люди встали і пішли, бо це втрата часу", - наводить слова сенатора-республіканця Кевіна Креймера NBC. Сенатор Джош Кровлі назвав цей брифінг "найбурхливішим" серед брифінгів в закритому форматі.

NYT наводить слова впливового республіканця Ліндсі Грема, який, хоч і підтримує допомогу Україні, наполягає на необхідності додати заходи із захисту кордону США.

"Буде значна кількість голосів республіканців за Україну, Ізраїль, Тайвань, якщо буде справжня угода з захисту кордону, яка, на мою думку, є найбільшою національною проблемою за мій час", - наводить слова Грема видання.

Брифінг підкреслив розбіжності між двома партіями США щодо допомоги Україні і спонукав ЗМІ робити негативні прогнози щодо процедурного голосування за пакет допомоги, яке заплановане в Сенаті на середу. Про це, зокрема пишуть New York Times Washington Post.

Президент США Джо Байден у вівторок ще раз наголосив на важливості схвалення допомоги Україні.

"Нездатність підтримати Україну просто безглузда. Це проти інтересів США", - вказав американський президент у вівторок.

У брифінгу в Сенаті взяли участь держсекретар США, очільник Пентагону та інші американські високопосадовці. Очікувалось, що до законодавців звернеться президент України Володимир Зеленський. Однак, він скасував виступ через проблеми, що виникли «в останню хвилину», повідомив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

В українському уряді вказали, що виступ не відбувся через те, що на брифінгу обговорювались "внутрішні питання". Так пояснила неявку Зеленського посолка України в США Оксана Маркарова в коментарі українській пресі. Міністр оборони України Рустем Умеров відповідаючи на питання FoxNews послався на непередбачуваність воєнного часу і запевнив, що Зеленський виступить за можливості наступного разу.



Президент України Володимир Зеленський мав виступити по відеозв'язку на закритому брифінгу та звернутися до членів Конгресу, щоб переконати їх чимшвидше виділити Україні допомогу, про яку майже сім тижнів тому просила адміністрація президента Джо Байдена.

У вересні, перебуваючи у США, і звертаючись до американських законодавців, президент Зеленський заявив, що Україна програє війну з Росією без додаткової допомоги з боку Сполучених Штатів.

"Якщо Україна впаде, Путін продовжить просуватись, це підбадьорить автократів в усьому світі, а демократія, цей величний і шляхетний експеримент, зайде в еру занепаду", – наголосив напередодні виступу Шумер, сенатор-демократ від штату Нью-Йорк.

«Автократи та радикальні екстремісти ведуть війну проти демократії, наших цінностей і способу життя. Ось чому ухвалення цього додаткового законодавства є таким», – додав Шумер.

У жовтні президент Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 60 мільярдів доларів, щоб поповнити запаси зброї та боєприпасів для Києва — разом із ще 14 мільярдами доларів для Ізраїлю, але голосування досі не відбулося.

У понеділок, як зауважують американські оглядачі, Білий дім, уже бив на сполох.

«У нас закінчуються гроші, і ми майже не маємо часу, — сказав журналістам радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван. – Голосування проти підтримки України — це голосування за покращення стратегічної позиції (Володимира) Путіна».

Директор Управління та бюджету Шаланда Янг прямо написала в листі до лідерів Конгресу, що США не мають «чарівного джерела фінансування, щоб зустріти цей виклик».

Про необхідність поспішати говорив і керівник офісу президент України Андрій Єрмак, який прибув до Вашингтона і звернувся до конгресменів, виступаючи на події в Інституті миру.

За його словами, «якщо допомога, яка зараз обговорюється в Конгресі, буде відкладена», »це з великою ймовірністю зробить неможливим продовження звільнення територій і створить великий ризик програти війну».

“Це критично важливо, щоб за цю підтримку проголосували в Конгресі і проголосували настільки швидко, наскільки це можливо”, – наголосив Єрмак.

За дорученням президента у Вашингтоні перебувають голова Адміністрації Зеленського Андрій Єрмак і міністр оборони України Рустем Умеров.