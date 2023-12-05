Держдеп: Ресурси для безпекової допомоги Україні майже вичерпано

США майже вичерпали ресурси, виділені для безпекової допомоги для України, наголосив під час брифінгу у Держдепі у вівторок, 5 грудня, речник Державного департаменту США Метью Міллер. Він сказав, що додаткове фінансування критично важливе.

Речник Держдепу наголосив, що в Україні розпочинається зимовий період, коли Росія атакує критично важливу українську інфраструктуру, необхідну для опалення будинків українців взимку.

“Конгрес має діяти та ухвалити фінансування для безпекової та економічної допомоги Україні. Ресурси майже вичерпано, коли йдеться про нашу здатність надавати безпекову допомогу Україні. Наша позиція полягає в тому, що ми маємо підтримувати нашого партнера в цей важкий час. Ми повинні продовжувати підтримувати їх у боротьбі проти Росії. І ми сподіваємося, що Конгрес США також це робитиме”, – заявив Міллер.

Конгрес має діяти та ухвалити фінансування безпекової та економічної допомоги Україні.

За його словами, Держсекретар США та представники адміністрації президента США аргументують на Капітолійському пагорбі, що додаткове фінансування для України критично важливе не тільки для майбутнього України, а й для інтересів національної безпеки Сполучених Штатів. “У нас залишилось кілька тижнів до кінця року, і ми сподіваємось, що Конгрес діятиме якомога швидше”, – мовить Міллер.

Речник Державного департаменту США акцентував також, що не сумнівається у підтримці допомоги Україні ані виконавчою, ані законодавчою гілкою влади США, але закликав американських законодавців не зволікати: “Ми підійшли до кінця [виділених коштів для України], ми вичерпали понад 97% того, що було виділено, у нас залишилася дуже невелика сума, і ми вичерпаємо ці пакети в найближчі тижні. І тому нам дуже потрібно, щоб Конгрес діяв, і нам потрібно, щоб він діяв якомога швидше”.

Раніше сьогодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав Конгрес якомога швидше схвалити додаткове фінансування для України. Без допомоги є великий ризик програти війну, наголосив він.

Конгрес США планує почати розгляд нового пакету допомоги для України вже на цьому тижні. Про це раніше заявляли лідери демократів та республіканців у Сенаті, Чак Шумер та Мітч Макконнелл. У своєму зверненні Шумер закликав сенаторів затвердити нову допомогу Україні. Своєю чергою Макконнелл наголосив на нагальності пакета, але звинуватив демократів в тому, що вони не приділяють достатньо уваги захисту південного кордону США. Низка республіканців наполягають на тому, щоб заходи зі зміцнення кордону США були затверджені в пакеті з додатковою допомогою Україні.

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