"Ми повинні знайти шлях" - конгресмени США сподіваються затвердити допомогу Україні до кінця року - Ексклюзив

"Це буде нелегко, але у нас немає вибору. Ми повинні це зробити".

Конгрес США планує почати розгляд нового пакету допомоги для України вже на цьому тижні. Про це раніше заявляли лідери демократів та республіканців у Сенаті, Чак Шумер та Мітч Макконнелл.

В своєму зверненні до сенаторів в понеділок Шумер закликав сенаторів затвердити нову допомогу Україні. "Якщо Україна впаде, Путін продовжить просуватись, це підбадьорить автократів в усьому світі, а демократія, цей величний і шляхетний експеримент, зайде в еру занепаду", - наголосив сенатор.

Своєю чергою Макконнелл наголосив на нагальності пакету, але звинуватив демократів в тому, що вони не приділяють достатньо уваги захисту південного кордону США. Низка республіканців наполягають на тому, щоб заходи із зміцнення кордону США були затверджені в пакеті з додатковою допомогою Україні.

"Замість того, щоб активно долучитись до обговорень щодо безпеки кордонів, необхідних, щоб мати життєздатний додатковий пакет, адміністрація Байдена читає лекції Конгресу", - каже Макконнелл. Сенатор розкритикував Байдена за те, що його уряд, на думку законодавця, зволікав з поставками зброї Україні на початку повномасштабного вторгнення.

Тим часом, у понеділок Білий дім вчергове звернувся до Конгресу. Посадовці наголосили, що кошти на оборону для Києва вичерпуються.

Нагадаємо, раніше посадовці заявили, що на економічну та гуманітарну допомогу кошти вже закінчились.



У чому полягає затримка та які умови надання допомоги для Києва у американських законодавців запитала конгресова кореспондентка Української служби Голосу Америки, Катерина Лісунова.



Так, більшість опитаних законодавців налаштовані оптимістично та стверджують, що встигнуть проголосувати за додатковий пакет до кінця поточного року. Деякі ж заявили, що голосуватимуть проти подальшої підтримки Києва через корупційні перестороги та недостатні, на їхню думку, перевірки допомоги, яка вже надається.

Конгресмен-республіканець від штату Техас та голова комітету із закордонних справ, Майкл Маккол не виключає, що Палата представників може погодити законопроєкт запропонований Сенатом, якщо останній включатиме достатні заходи для посилення міграційного контролю в США.

Я оптимістично налаштований, що нам вдасться впоратись з усіма загрозами

"Так, я думаю, що ми встигнемо", - каже Маккол в коментарі Голосу Америки, зауважуючи, що Сенат розгляне законопроєкт вже незабаром.

"У Палаті представників ми або розглядатимемо свій власний законопроєкт, або, якщо заходи щодо охорони кордону США будуть достатніми, можемо винести на голосування законопроєкт Сенату. Остаточного рішення наразі немає. Але я оптимістично налаштований, що нам вдасться впоратись з усіма загрозами", - пояснив Голосу Америки, Маккол.

Натомість конгресмен-республіканець від штату Флорида Корі Міллс, відмовляється голосувати за допомогу Україні взагалі.

"Я голосуватиму проти додаткового фінансування для України через рівень корупції, відсутність перевірок. Окрім того, ми маємо власні 34 трильйони доларів держборгу, і я не бачу мирних переговорів. Я просто не бачу, навіщо продовжувати війну, в якій не буде переможців, особливо це стосується України", - прокоментував республіканець.

Водночас, за словами Бреда Шнайдера, конгресмена-демократа від штату Іллінойс, попри усі розбіжності Конгрес США "повинен" погодити додаткову допомогу для України до кінця 2023-го.

"Це буде нелегко, але у нас немає вибору. Ми повинні це зробити і ми повинні знайти шлях. Незалежно від того, чи цей законопроєкт буде винесено на голосування пакетно з іншими питаннями, чи окремо - що виглядає малоймовірним - але незалежно від того, яким чином це буде зроблено, ми маємо переконатися, що ми надаємо допомогу, яка потрібна українцям для продовження захисту своєї країни та незалежності", - вважає законодавець.

Конгресмен-республіканець від штату Нью-Джерсі Кріс Сміт наголошує, що нинішній формат в якому планують розглядати додаткову допомогу Україні ускладнює та затягує процес, але тим не менш, він вважає, що законодавці встигнуть закрити це питання протягом найближчих кількох сесійних тижнів, до перерви на свята.

"Це питання дещо ускладнилось через те, як його представили та з якими законопроєктами пов’язали. Але я думаю, що ми ухвалимо допомогу Україні, як військову, так і економічну й гуманітарну. І я думаю, що це буде зроблено до кінця року", - заявив Сміт.

На необхідності погодити не лише оборонну, але й гуманітарну та економічну допомогу до Різдва наголошує і конгресмен-демократ від штату Каліфорнія, Джим Коста.

"Ми просто мусимо встигнути заради стабільності нашої підтримки народу України, який повинен мати можливість продовжувати війну з Росією, з агресором. А також - продовжити нашу економічну та гуманітарну допомогу для них. І все це важливо зробити до Різдва", - розповів Голосу Америки Коста.

А от конгресмен-республіканець від штату Флорида, Майк Вальц упевнений щодо оборонної допомоги, але має сумніви щодо економічної та гуманітарної. Відповідальність за останню, за словами Вальца, мають взяти на себе європейські партнери.

"Це питання розглядатимуть разом з безпекою кордону США. Принаймні такий наратив у Палаті представників. Я думаю, що військову допомогу підтримають. Водночас ведуться розмови про те, що не військова допомога має бути надана нашими європейськими партнерами", - підсумовує Вальц.

Нагадаємо, раніше законодавці пояснили Голосу Америки, яким чином допомога Україні пов'язана з кордоном США та чому республіканці закликають розглядати ці два питання у тандемі. Так, більшість законодавців від обох партій стверджують, що це спосіб тиску на адміністрацію Байдена, щоб остання приділила більше уваги міграційній кризі в США.

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