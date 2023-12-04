Чому допомогу Україні пов’язують з кордоном США? Пояснення конгресменів. Ексклюзив  

"Це один зі способів змусити Адміністрацію Байдена нарешті зосередитись на нашому кордоні"

Виділення додаткової допомоги Україні підтримує більшість Конгресу США в обох палатах, як республіканці, так і демократи, стверджують законодавці. Нині основні суперечки полягають у форматі винесення цього законопроєкту на голосування.

Демократи вимагають голосувати за усе пакетом: фінансування допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню разом з посиленням охорони кордону США з Мексикою. Натомість республіканці закликають розглядати кожен законопроєкт окремо, а допомогу Україні поєднати із питаннями кордону США та посиленням міграційного законодавства.

Кореспондентка Української служби Голосу Америки Катерина Лісунова попросила американських законодавців пояснити, яким чином допомога Україні у війні з РФ пов'язана з мексикансько-американським кордоном та чому окремі законодавці вимагають розглядати ці два питання у тандемі.

Більшість законодавців від обох партій стверджують, що це спосіб тиску на Адміністрацію Байдена, щоб остання приділила більше уваги міграційній кризі.

"Тут немає нічого надзвичайного, що для погодження певного законопроєкту його приєднують до іншого. І ці документи можуть бути не пов’язані між собою. Це один зі способів впливу політичних партій одна на одну для досягнення цілей. І, чесно кажучи, я вважаю, що нам потрібно покращити безпеку нашого кордону. Ми маємо понад 200 тисяч нелегалів лише за останній рік", - пояснює конгресмен-демократ від штату Каліфорнія Джим Коста.

Погоджується із демократом і його політичний опонент конгресмен-республіканець від штату Нью-Джерсі Кріс Сміт. "Це один зі способів змусити адміністрацію Байдена нарешті зосередитись на нашому кордоні, чого вони не роблять" - вважає він.

Окрім того, за словами Сміта, адміністрація Байдена не надала чітких пояснень Конгресу, чи нинішня затримка з допомогою Україні має критичний вплив на полі бою вже зараз.

"І, відверто кажучи, Конгресу не пояснили, чи Україна знаходиться в реальній загрозі прямо зараз. Так, вона може дійсно бути під загрозою через місяці. І авжеж, чим швидше ми відновимо потік допомоги, - бо озброєння не надходить миттєво, - тим краще. І якщо ці два законопроєкти розділять, це теж нормально. Але мені не подобається впертість нашої адміністрації, яка не хоче гарантувати безпеку нашого власного кордону. Тож ми таким чином намагаємося привернути їхню увагу", - відповідає Сміт на питання Голосу Америки.

Бред Шнайдер, конгресмен-демократ від штату Іллінойс стверджує, що ці два законопроєкти пов’язані єдиною метою - захистити суверенітет та кордони обох держав.

"Це чудове запитання - який зв’язок між усіма цими різними законопроєктами? Так само як Україна бореться за захист своєї незалежності та суверенітету, в інтересах Сполучених Штатів - переконатися, що кордон України в безпеці, і вона є успішною демократією. Так само США повинні переконатися, що ми захищаємо власні кордони та власну демократію", - заявив Голосу Америки Шнайдер.

Водночас, за словами республіканського конгресмена від штату Техас та голови комітету із закордонних справ Майкла Маккола, допомога Україні у тандемі з посиленням кордону США пояснить звичайним американцям, що підтримка партнерів не заважає одночасно вирішувати й проблеми в середині власної держави.

"Очевидно, що ми підтримуємо наших союзників по НАТО в боротьбі проти Путіна, проти вторгнення Росії та агресії проти України. Але американці також хочуть, щоб наш власний кордон був захищений. Це свого роду компроміс. Якщо ми зможемо отримати потужний пакет для безпеки нашого кордону, це допоможе надіслати сигнал нашим людям тут, що ми можемо робити й те, й інше. Тут немає вибору "або - або", ми можемо не лише захистити свій кордон, але й захистити Україну", - прокоментував Голосу Америки Маккол.

Схожу думку висловив конгресмен-республіканець від штату Флорида Майк Вальц: "Оскільки ми бачимо, як мільйони й мільйони нелегальних іммігрантів перетинають наш південний кордон, багато наших виборців вимагають розв'язати це питання. Тут не йдеться про "або одне, або інше" - це питання пріоритетів. Це момент для адміністрації Байдена звернути увагу на внутрішню кризу, перш ніж ми продовжимо виділяти мільйони на допомогу нашим союзникам (що ми абсолютно повинні робити), але наразі це питання пріоритетів".

Раніше Дон Бейкон, конгресмен-республіканець від штату Небраска, уточнив Голосу Америки, що, відповідно до вимог республіканців, поєднання України та кордону США не означатиме голосування за ці два документи разом, але вимагатиме їхнього розгляду у тандемі.

"Спікер Палати представників вважає, що нам потрібно погоджувати український законопроєкт і законопроєкт про безпеку кордону в тандемі. Це не означає пов'язувати їх - потрібно спочатку узгодити обидва, а потім голосувати за них окремо", - пояснює Бейкон.

Попри те, що спочатку посилити охорону кордону США та поєднати це питання з допомогою Україні вимагали саме республіканці в Палаті Представників, нині голоси на підтримку цієї ініціативи все частіше лунають як від законодавців Сенату, так і від демократів загалом. Представники обох партій, з якими спілкувалися журналісти Голосу Америки, наголошують, що нелегальний перетин кордону США з Мексикою перетворився у справжню кризу та вимагає термінового вирішення.

Але є й застереження. Так, за словами Криса Мерфі, сенатора-демократа від штату Коннектикут, пов'язувати Україну з міграційною кризою в США - це те саме, що "тримати українську допомогу в заручниках" складного внутрішнього-американського питання. Законодавець наголошує, що Вашингтон не може провести двопартійну імміграційну реформу протягом останніх 40 років.

"Республіканці наполягають, що ми маємо вирішити проблему міграції, перш ніж виділити гроші Україні. Я вважаю, що це дуже прикро, що Україна та її суверенітет опинились в заручниках великої внутрішньополітичної проблеми США. Проблема, яку можна вирішити, але це буде важко зробити за наступні два тижні", - наполягає Кріс Мерфі у коментарі для Голосу Америки.

Нагадаємо, раніше Голос Америки повідомляв, що за ініціативою спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, республіканці, які наразі мають більшість у Палаті представників, розділили запропонований президентом Джо Байденом пакет допомоги Ізраїлю та Україні на окремі пакети допомоги кожній з країн, прив’язавши обидва до погодження додаткових політичних пріоритетів партії.

Дивіться також: Як допомога Україні пов'язана з кордоном США – пояснення конгресменів.