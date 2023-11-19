Подальшу допомогу Україні у США прив’язали до суворішої міграційної політики. У чому суть?

Ми повинні бути готові сказати: “Перш ніж ми дійдемо до Ізраїля, перш ніж ми дійдемо до України, ми обговоримо кордон"

За ініціативою спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, республіканці, які наразі мають більшість у Палаті представників, розділили запропонований президентом Джо Байденом пакет допомоги Ізраїлю та Україні на окремі пакети допомоги кожній з країн, прив’язавши обидва до погодження додаткових політичних пріоритетів партії.

Український пакет загальною сумою понад 61 мільярд доларів конгресові республіканці пропонують голосувати виключно у прив’язці до заходів з посилення американсько-мексиканського кордону й запровадження більш суворого імміграційного законодавства у США.

Логіку республіканців щодо прив’язки допомоги Україні до убезпечення кордону простими словами пояснив сенатор-республіканець Марко Рубіо, якого цитує видання The Washington Post: “Я хочу бути відвертим з вами щодо нашої проблеми. Люди підходять до мене і кажуть: “У нас щодня п’ять-шість тисяч людей перетинають наш кордон; у нас є всі ці інші потреби…. Чому Україна важлива в цьому контексті?” Я постійно це чую”. За цією логікою, разом з убезпеченням кордонів України, республіканці воліють убезпечити кордони власної держави.

Поєднати допомогу Україні й питання убезпечення кордону воліють багато республіканців, додає The Washington Post, включно з такими активними прихильниками України, як лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл, який заявив минулого тижня: “Щоб додаткове фінансування безпеки було прийнято Сенатом, нам також потрібно буде внести серйозні зміни в політику на південному кордоні”.

Убезпечення південного кордону країни й боротьба з нелегальною міграцією є давнім політичним пріоритетом для республіканців. Демократи також визнають, що міграційна система країни застаріла і потребує реформування. Водночас бачення республіканцями й демократами можливих шляхів розв'язання питання реформи міграційної системи досить сильно відрізняються.

Крім того, як пояснює видання Politico, наразі республіканці воліють сфокусуватися виключно на безпеці кордону й запровадженні більш жорстких норм щодо нелегальних мігрантів та шукачів притулку, не розглядаючи питання реформування міграційної системи більш широко.

The Washington Post зазначає, що демократи в Сенаті виступають проти деяких ключових теперішніх імміграційних пропозицій республіканців, зокрема, зміни вимог до шукачів притулку, добудови прикордонної стіни, яку започаткував експрезидент Дональд Трамп, та вимоги утримання під вартою нелегальних іммігрантів до судових слухань в їхніх справах.

Своєю чергою, додає Politico, республіканці пообіцяли голосувати проти будь-якого варіанту закону, який демократи можуть потенційно внести на голосування, якщо у ньому не буде взаємно прийнятної домовленості про кордон.

“Ми повинні бути готові сказати: “Перш ніж ми дійдемо до Ізраїля, перш ніж ми дійдемо до України, ми обговоримо кордон””, – цитує сенатора-республіканця Тома Тілліса Politico. “Ми можемо затримати цей закон про витрати”.

Видання пояснює, що будь-які зміни в політиці кордонів США є досить складними по суті, й завжди викликають неабиякі суперечки серед законодавців. А поєднання питання кордонів з допомогою Україні та Ізраїлю ще більше ускладнює ситуацію.

На додаток, як зазначає видання The Hill, конгресмени латиноамериканського походження негативно ставляться до “екстремістських” республіканських пропозицій щодо посилення кордону, а деякі аналітики навіть вважають, що прив’язувати постійні зміни у імміграційному законодавстві до таких відносно тимчасових речей, як фінансування допомоги Україні, може мати руйнівні наслідки для майбутніх перемовин щодо імміграційної реформи загалом.

Відтак Politico пояснює, що об’єднання допомоги Україні з питаннями убезпечення кордону має результатом переговори між республіканцями й демократами, які сенатор-демократ Майкл Беннет назвав одними з найскладніших за час його роботи в Конгресі.

Здається, ми найкраще працюємо, коли є дедлайни. І, очевидно, [січень] є наступний крайній термін, якщо не з’явиться якогось непереборного різдвяного духу, який охопить цю установу та створить дух дарування

Таким чином, у ситуації, де Україна стала свого роду заручницею питання південного кордону США, “одна з небезпек, з якою ми стикаємося в цих трьох викликах — це компроміси, яким доведеться відбутися. Нам доведеться приймати рішення щодо політики, тому що один із ризиків, з яким ми стикаємося, полягає в перевищенні [наших можливостей]”,— сказав сенатор Рубіо під час слухань минулого тижня, маючи на увазі Ізраїль, Україну та південний кордон, пояснює The Washington Post.

Своєю чергою, адміністрація президента Байдена неодноразово наголошувала, що США здатні підтримувати обох своїх союзників – Україну та Ізраїль – одночасно, на додаток до розв'язання внутрішніх проблем країни.

Також, як зауважив конгресмен-республіканець Девід Джойс, якого цитує Politico, “здається, ми найкраще працюємо, коли є дедлайни. І, очевидно, [січень] є наступний крайній термін, якщо не з’явиться якогось непереборного різдвяного духу, який охопить цю установу та створить дух дарування”.

Додатковий контекст: Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, Сполучені Штати стали одним з найбільших союзників, фінансових донорів та військових постачальників України. Дотепер США надали Україні допомоги на зальну суму близько 113 мільярдів доларів, за даними американського видання The Washington Post.

Президент Байден у своїй промові до нації 19 жовтня цього року закликав Конгрес ухвалити закон про додаткову допомогу Ізраїлю та Україні, разом з додатковими видатками на посилення мексикансько-американського кордону та іншими витратами загальною сумою 106 мільярдів доларів.

Відповідно до нещодавніх заяв Пентагону і Білого дому, США вже вичерпали 95% ухваленого фінансування для допомоги України, й без додаткового пакета допомоги, погодженого Конгресом, невдовзі не матимуть можливостей надавати подальшу військову підтримку Україні у необхідних обсягах.