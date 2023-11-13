Конгресмен-республіканець Дон Бейкон очікує, що допомогу Україні розглядатимуть у грудні. Інтерв'ю

Сполучені Штати вже використали близько 95% фінансування, виділеного за різними програмами для підтримки України, від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявили у Пентагоні. У відомстві наголошують, що наразі залишився приблизно 1 мільярд доларів для заміщення зброї, яка передається в Україну з наявних американських запасів.

“Так, є певні ризики і я підтримую допомогу Україні, але я також підтримую і безпеку нашого кордону”.

Окрім того, за словами Ерін Маккі, помічниці адміністраторки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з питань Європи та Євразії, коштів на пряму бюджетну підтримку для України вже не залишилось зовсім, так само як і коштів на додаткову гуманітарну допомогу.

Про це посадовиця заявила у середу 8-го листопада, під час слухань в комітеті Сенату із міжнародних відносин на тему "інтереси національної безпеки США в Україні". Маккі та інші доповідачі наголосили на необхідності якомога швидше виділити додаткове фінансування для України.

Білий дім наполягає, що Конгрес має погодити фінансування для України, Ізраїлю, Тайваню та для кордону США з Мексикою — пакетно. Щодо альтернативних законопроєктів президент може застосувати вето.

Тим часом республіканці, як в Палаті Представників, так і в Сенаті, вимагають винести допомогу Україні окремо, але розглядати її у тандемі зі зміною законодавства США щодо посилення перевірок мігрантів на кордоні.

За словами конгресмена-республіканця Дона Бейкона, за таких умов допомогу Україні погодять не раніше ніж у січні, після того, як Конгрес профінансує уряд та уникне потенційного шатдауну. "Я підтримую допомогу Україні, але я також підтримую і безпеку нашого кордону", - заявив конгресмен від штату Небраска в інтерв’ю для кореспондентки Голосу Америки у Конгресі Катерини Лісунової.

"Cпікер Палати Представників вважає, що нам потрібно погоджувати український законопроєкт і законопроєкт про безпеку кордону в тандемі. І я вважаю, що він правий".

Катерина Лісунова, Конгресова кореспондентка "Голосу Америки": Законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні. Чи підтримаєте ви винесення його на голосування окремо чи в пакеті з іншими питаннями, як про це просить Білий дім? Або разом із посиленням безпеки на кордоні США?

Дон Бейкон, конгресмен-республіканець від штату Небраска: Це в інтересах нашої національної безпеки, щоб Україна залишалася незалежною. Якщо Росія візьме контроль над Україною, що буде далі? Путін уже заявив, що хоче відновити старі кордони часів Холодної війни. А це означатиме війну з НАТО. Тож нам потрібно перемогти разом з Україною вже зараз.

Отже, питання в тому, яка стратегія найкраща? Я думаю, що краще погоджувати ці питання в індивідуальному порядку. Усе треба розглядати по суті, а не групувати законопроєкти разом. Палата Представників вже проголосувала за пакет допомоги Ізраїлю (ред. Сенат заблокував законопроєкт Палати представників про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні), і я підтримаю пакет допомоги Україні. Але річ у тім, що ми вважаємо, що демократи не хочуть займатися безпекою нашого кордону. Деякі хочуть, але загалом буде важко змусити демократів у Сенаті погодити це питання. Тому спікер Палати представників вважає, що нам потрібно погоджувати український законопроєкт і законопроєкт про безпеку кордону в тандемі. Це не означає пов’язувати їх разом, — потрібно спочатку узгодити обидва, а потім голосувати їх окремо.

І я вважаю, що він правий. Демократи загалом не надто зацікавлені в убезпеченні нашого кордону, а це також є національним пріоритетом. Я підтримую як посилення безпеки на нашому кордоні, так і допомогу Україні. Я розумію нашого спікера, він хоче погодити і те, і інше, але він вважає, якщо ми проголосуємо за допомогу Україні зараз, то питання безпеки кордону може залишитись невирішеним. Тож це його мотив, саме тому він хоче розглядати ці питання таким чином, і я його підтримую.

"Спочатку ми розглянемо короткострокову резолюцію про фінансування уряду…а потім ми одночасно почнемо працювати над законороєктом про убезпечення нашого кордону та про допомогу Україні".

К.Л.: Але час для України зараз дуже важливий. Крім того, попередні пакети підтримки скоро закінчаться. Чи бачите ви в цьому якісь ризики? І коли саме законопроєкт про допомогу Україні може бути винесений на розгляд?

Д.Б.: Авжеж є відчуття терміновості, я повністю розумію це, і я хочу підтримати Україну зброєю якомога швидше.

Шляхом усього лише 5% від американського оборонного бюджету одна з наших найбільших загроз була значно послаблена завдяки українцям. Тому для Сполучених Штатів важливо продовжувати ці зусилля, і зробити це належним чином.

Я припускаю, що спочатку ми розглянемо короткострокову резолюцію про фінансування уряду. Ми повинні погодити це питання, інакше вже 17-го листопада наш уряд припинить роботу. І щойно ми схвалимо короткострокову резолюцію, — наразі ми розглядаємо законопроєкти про асигнування, нам залишилось розглянути іще 5-ть із 12-ти необхідних, — після короткострокової резолюції ми одночасно почнемо працювати над законопроєктом про убезпечення нашого кордону та про допомогу Україні.

Ми загалом вже знаємо, що робити із законопроєктом по Україні, ми знаємо, скільки приблизно грошей ми хочемо виділити. Отже, мова йде більше про опрацювання деталей щодо убезпечення кордону. І як тільки ми узгодимо ці питання, я думаю, вже наступного місяця ми зможемо проголосувати.

К.Л.: Але чи бачите ви ризики у термінах ухвалення допомоги Україні?

Д.Б.: Так, є певні ризики. Знову ж таки, я підтримую допомогу Україні, але я також підтримую і безпеку нашого кордону. І я розумію, що все більше і більше демократів розуміють необхідність убезпечити наш кордон.

Зараз вони просто викидають гроші на цю проблему. Але це не питання браку коштів, це питання політики. Не можна просто пускати людей в нашу країну, без необхідних перевірок, така система не працює. Отже, так, зараз дійсно існує ризик щодо своєчасності надання допомоги Україні. І я думаю, що для цього ми маємо наполегливо працювати над обома напрямками вже зараз.

К.Л.: Ще один ризик – це імовірність шатдауну. Зараз Конгрес США перебуває на межі чергового, потенційного припинення роботи уряду. На вашу думку, чи це таки станеться? Яка ймовірність того, що до 17-го листопада не буде проголосована короткострокова резолюція чи інші варіанти фінансування уряду?

Д.Б.: Я думаю, що шанси, що шатдаун таки станеться, невеликі. По-перше, нині ми маємо спікера, який чітко дав зрозуміти, що йому не подобаються шатдауни. Це добре, бо у нас є кілька людей з кокусу свободи (ред. крайньоправе крило республіканців), які не проти шатдауну. Вони думають, що це дасть їм певні важелі впливу на президента, але це не так. Якщо настане шатдаун, президент зможе вимагати від нас відновлення роботи уряду. Шатдаун насправді є контрпродуктивним. Суто з точки зору республіканців, які намагаються скоротити видатки, цей метод не спрацює.

Отже, дуже ймовірно, що вже цього тижня ми погодимо короткострокову резолюцію. І, ймовірно, вона діятиме протягом січня цього року. Є кілька різних варіантів, які ми зараз розглядаємо. Зокрема, потенційне створення законопроєкту про спеціальну комісію щодо нагляду за нацборгом США та долучення цього законопроєкту до короткострокової резолюції.

Я іще не знаю, як виглядатиме фінальний варіант. Але я думаю, що цього тижня ми ухвалимо короткострокову резолюцію, яка дасть нам додатковий час у січні, щоб завершити роботу над іншими законопроєктами про видатки.

Окрім цього, ми маємо паралельно працювати з Сенатом, щоб з’ясувати, на що вони погодяться, щоб потім знову ухвалити усі ці законопроєкти про видатки, але вже на основі погодженого варіанту між Палатою представників та Сенатом.

Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря США Джеймс О’Браєн заявив у комітеті сенату, що "Зараз невдалий час залишити Україну. Тому що Україна перемагає і повернула половину території, яку Путін захопив після лютого 2022 року та відкрила зернові шляхи Чорного моря, які Путін намагався закрити в липні".

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