США не можуть залишити Україну "на півдорозі" і вірять, що Україна звільнить всі свої території - Джеймс О’Браєн в Конгресі США

Допомога Україні відповідає інтересам США і припинити її підтримувати було б найбільш невдалим рішенням зараз, заявив заступник держсекретаря США Джеймс О’Браєн 8 листопада, відповідаючи на питання сенаторів, котрі озвучували головні побоювання своїх виборців.



Зокрема, сенатори перераховували внутрішні американські проблеми, загрози з боку Китаю та запитували – чому при цьому США повинні надавати фінансову підтримку Україні.



“До мене підходять люди і ставлять ці запитання. Чому ми все ще вкладаємо всі ці гроші в Україну? Ми не погоджуємося з тим, що робить Путін, але у нас є інші речі всередині країни та в інших частинах світу, які також важливі, включаючи Китай і Близький Схід”, – зацитував своїх виборців сенатор Марко Рубіо.



У відповідь О'Браєн наголосив, що для США та Європи, щоб ефективно протистояти Китаю, потрібно зберегти єдність серед союзників. Понад 50 країн об'єднались на допомогу Україні, підкреслив посадовець, і Путін намагається зруйнувати це.

Посадовець також наголосив, що американська промисловість отримує замовлення на нові оборонні поставки від Пентагону, який прагне замінити зброю, надану Україні.

“Якщо ми збираємося конкурувати з Китаєм з часом, то слід мати на увазі, що битва за Україну дозволяє нам відновити нашу власну промислову базу. Ми створюємо нові енергетичні технології та впроваджуємо їх у всьому світі, будуємо нові оборонні технології, працюємо в сфері ІТ. Все це включено у пакет додаткового фінансування і це зробить нас більш спроможними захищати Тайвань...” - сказав О’Браєн.

О’Браєн: “Це причини не йти, поки не закінчиш розпочату роботу”

Це невдалий час, щоб залишити Україну. Тому що Україна перемагає.

Посадовець Держдепу США підсумував: “Зараз невдалий час залишити Україну. Тому що Україна перемагає і повернула половину території, яку Путін захопив після лютого 2022 року, відкрила зернові шляхи Чорного моря, які Путін намагався закрити в липні".

Здебільшого, каже О'Браєн, цих результатів досягнуто завдяки власній креативності українців, цілому набору "цікавих рішень", як безпілотники та інших технології, які сприятимуть й американській безпеці, коли Україна наблизиться до НАТО.

"Отже, це причини не йти, поки не закінчиш розпочату роботу”, - каже заступник держсекретаря.



“Мій батько поставив мені те саме питання: чому ми досі підтримуємо Україну", - поділилася помічниця адміністраторки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з питань Європи та Євразії Ерін Маккі.

Якщо наша підтримка послабиться, то Росія переможе. І на Україні вони не зупиняться.

"Я відповіла, - каже Маккі, - що якщо ми цього не зробимо, якщо наша підтримка послабиться, то Росія переможе. І на Україні вони не зупиняться".

Досі США змогли надати економічну, гуманітарну та безпекову допомогу, не надсилаючи власних солдатів на поле бою, сказала Маккі та закликала "зробити все можливе, щоб цього не сталося і на майбутнє".

“Мене завжди вчили, якщо облишити наполовину виконану роботу, доведеться повернутися і робити це знову, - сказав Джеймс О’Браєн. - Зараз українці готові виконувати цю роботу, бо йдеться про їхню територію. Якщо ми відмовимося зараз допомагати їм, то пізніше цю роботу доведеться виконати комусь іншому, і, ймовірно, це будемо ми. Тож я б краще протистояв Росії та її дестабілізуючим позиціям прямо зараз”.