У Конгресі США говорили про ризики скорочення підтримки України, підготовку до зими та дискутували про ідею перемовин для припинення війни

Про інтереси національної безпеки США в Україні говорили у Конгресі Сполучених Штатів 8 листопада під час слухань у Комітеті Сенату з міжнародних відносин. Сенатори і доповідачі обговорили ризики припинення чи скорочення американської підтримки України.

Йшлося також про те, хто виграє у разі припинення американського фінансування потреб Україна на полі бою та всередині країни, а також дискутували про перемовини як шлях до припинення війни.

Сенатор Джим Ріш, провідний республіканець у Комітеті з міжнародних відносин наголосив - США мають займати активну позицію щодо світових конфліктів, якщо такі конфлікти впливають на національну безпеку США та економічні інтереси.



“Важливо розуміти, як російська війна впливає на нашу національну безпеку”, - вказав Ріш. Він додав, що США не беруть участь у переважній більшості конфліктів світу, але повинні долучатися, коли ситуація стосується їхньої власної національної безпеки та загроз економічному процвітанню Штатів.



“Оборонні угоди і альянси, які ми укладаємо, впливають на нашу національну безпеку, а наша репутація впливає на те, як ці оборонні угоди виконуються”, – наголосив Ріш.

Ріш також наголосив на поглибленні зв’язків між Росією, Іраном і Китаєм.

Якщо США припинять підтримку України, виграє Росія, ХАМАС та Китай, кажуть в уряді США



Аргументи Джима Ріша підтримав і помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн.

“Президент Путін нещодавно приймав ХАМАС у Москві. Він співпрацює з Північною Кореєю та відвідує Китай. Це та коаліція, яка проти нас. Ось хто виграє, якщо ми підемо”, – заявив О’Браєн, коментуючи наслідки ймовірного припинення підтримки України Сполученими Штатами.



О’Браєн наголосив, щоб протистояти планам Путіна, США і союзники повинні допомагати Україні не тільки боротися проти російського війська, але й відбудовуватися та розвиватися вже сьогодні, навіть під час війни.

Зима як зброя у руках Путіна: важливість підтримки енергетичної сфери

Джеффрі Паєтт, помічник держсекретаря США з енергетики наголосив на важливості підтримки бюджету України напередодні зими: “Володимир Путін намагався зламати волю українського народу шляхом нападів на енергетичну інфраструктуру за допомогою ракетних ударів та ударів іранськими безпілотниками по цивільних цілях”.



А українські енергетики часом працювали цілодобово, часто під вогнем і при світлі свічок, щоб відновити і зміцнити мережу, розповів учасникам слухань Паєтт.

США допомагають Україні тримати світло ввімкненим, щоб Росія не досягла успіху у використанні зими як зброї.

Тісно співпрацюючи з партнерами, США, каже він, допомагають Україні “тримати світло ввімкненим”, щоб Росія не досягла успіху у використанні “зими як зброї”.



Прийдешня зима, переконаний Паєтт, обіцяє бути ще складнішою. “Ми не можемо опускати руки зараз”, – каже посадовець. Він навів підрахунки Світового банку, згідно з якими торік Україні потрібно було щонайменше 411 мільярдів доларів на відновлення інфраструктури. З кожним днем ця цифра зростає.

Гуманітарна підтримка базових потреб українців під загрозою - USAID

Помічниця адміністраторки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з питань Європи та Євразії Ерін Маккі наголосила, що щедрість американського народу забезпечила базові потреби мільйонів українців, зокрема, їжу та медичну допомогу у найскладніший час під час жахливих злочинів Росії проти українців, підтримує сільське господарство та енергетичну сферу.



“На цей час коштів на пряму бюджетну підтримку не залишилося. Без додаткових асигнувань уряд України мав би вжити надзвичайних заходів, таких як друкування грошей або невиплата критично важливих зарплат, що могло б призвести до гіперінфляції та завдати серйозної шкоди військовим зусиллям”, – застерегла Маккі.



Крім того, якщо Конгрес не схвалить додаткове фінансування, партнерським організаціям USAID в Україні доведеться або зменшити кількість людей, які отримують гуманітарну допомогу або повністю призупинити гуманітарні програми, каже посадовиця.

"Життєво важливо, щоб ми продовжували робити все від нас залежне для подолання катастрофічних наслідків безконтрольної агресії з боку Кремля. Оточений народ України бореться за виживання своєї країни як суверенної демократичної держави. Вони також борються за базові потреби, такі як їжа, вода, ліки, електрика, Путін не повинен досягти успіху", - закликала Маккі.

Щодо застережень про корупційні загрози в Україні, які лунали під час слухань, Ерін Маккі відповіла: "В народу України сьогодні нульова толерантність до корупції. Поки вони ведуть війну та борються за своє виживання, вони на 100% віддані тому, щоб модель економіки, успадкована з Радянського Союзу, була демонтована. Український народ хоче побачити відповідальність і наслідки, і уряд України активізувався за нашої підтримки, щоб це зробити".

Дискусія про перемовини з Росією

Сенатор-республіканець Ренд Пол під час слухань запитував, чи підтримують США ідею перемовин з Росією з метою припинення війни. Пол відкинув аргумент про те, що виділення коштів для України сприяє збільшенню оборонної потужності самих США, а також згадав про статтю генерала Валерія Залужного як приклад необхідності прямувати до перемовин, інакше, за його словами, в Україні буде "повний занепад і десятки з тисяч людей помиратимуть далі від війни".

"Усі війни закінчуються переговорами, - погодився Джеймс О’Браєн. - Але ми чітко маємо зрозуміти, що для переговорів про припинення війни потрібні дві сторони. Президент Путін не ставиться серйозно до перспективи таких переговорів".

Проблема ідеї перемовин полягає у тому, що у вас немає партнера з іншого боку. Простіше кажучи, це ви вимагаєте монологу, а не дипломатії.

О'Браєн нагадав, що Володимир Путін висловлював намір "почекати і подивитися, що станеться у листопаді 2024 році" та не з'явився на міжнародні зустрічі (зокрема, коли 66 країн зібралися нещодавно на Мальті), де мав би шанс вирішити ситуацію дипломатичним чином.

Саме О’Браєн представляв уряд США на Мальті, де проходила третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо “Формули миру” президента України Володимира Зеленського.

"Проблема ідеї перемовин полягає у тому, що у вас немає партнера з іншого боку. Простіше кажучи, це ви вимагаєте монологу, а не дипломатії, сенаторе", - сказав О’Браєн прибічникові ідеї перемовин заради миру.