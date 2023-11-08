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Студія Вашингтон

Бюджетна підтримка України від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Бюджетна підтримка України від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Бюджетна підтримка України від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Пентагон, Держдеп і Мінфін закликали Конгрес надати Україні майже 12$ млрд бюджетної підтримки. Пряма бюджетна підтримка України нерозривно пов'язана з успіхом держави на полі бою в протистоянні незаконному вторгненню Росії, - адміністраторка USAID Саманта Пауер.

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