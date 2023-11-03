“Похмурий погляд” Залужного на війну з Росією підживлює дебати на Заході про військову допомогу Україні – Politico

Стаття головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для журналу The Economist продовжує перебувати у центрі експертних обговорень на Заході. Як повідомляв Голос Америки, у Білому домі з огляду на публікацію наголосили на важливості продовжувати допомагати Україні.

Згідно з оцінками видання Politico, фраза генерала Залужного про те, що ситуація з Росією зайшла в глухий кут, “розпалює міжпартійні пристрасті” у США, оскільки дебати про те, чи варто посилювати спроможності Києва додатковою кількістю зброї, “розбурхують Конгрес”.

Залужний у статті писав: "... з багатьох суб’єктивних та об’єктивних причин війна на нинішньому етапі поступово переходить до позиційної форми, вихід з якої в історичній ретроспективі завжди був складним".

Публікація Залужного викликала значний резонанс у політичних колах Вашингтона, свідчить Politico. За інформацією видання, республіканці стверджують, що слова Залужного “є приводом переосмислити тривалу підтримку Києва з боку Америки”.

Видання цитує сенатора-республіканця Джоша Гоулі, який скептично ставиться до збільшення допомоги Києву. Гоулі вважає, що стаття Залужного зашкодила зусиллям адміністрації президента США Джо Байдена, яка просуває підтримку України у військовій та економічній сферах. Стаття, на думку Гоулі змусила сумніватись в тому, що Білий дім має план щодо того, як завершити російську війну в Україні.

Оцінка Залужного збігається з даними, які законодавці мали попередньо, сказав сенатор-демократ Бен Кардін, голова комітету Сенату США з міжнародних відносин. Він також сказав, що сподівався більших здобутків від українського контрнаступу.

Сенатор-республіканець Джей Ді Венс, який відкрито закликав припинити військову допомогу Києву, сказав, що слова Залужного “викривають глибокі розбіжності в українському керівництві”.

Військові цілі Зеленського не відповідають реальності, і деякі з його найближчого оточення виступають проти.

“Військові цілі Зеленського не відповідають реальності, і деякі з його найближчого оточення виступають проти”, — сказав він журналістам у Капітолії.

“Це завжди мало закінчитися тим, що Росія контролюватиме частину української території та досягне врегулювання шляхом переговорів. Я говорю це вже рік. Це було очевидно кожному, хто звертав увагу на реалії на місці”, – заявив Венс.

Більшість сенаторів від обох партій все ще мають намір продовжувати допомагати Україні, заявляли в адміністрації США.

Коментарі Залужного, наголошує видання, не послабили підтримки з боку найактивніших прихильників України в Конгресі.

США повинні продовжувати підтримувати Україну, оскільки це життєво важливо для нашої національної безпеки, навіть якщо гігантського прориву не буде.

"Природа війни в Україні така, що вона йтиме миля за милею", - сказав сенатор-демократ Річард Блументаль, член комітету Сенату у справах збройних сил, який неодноразово відвідував Київ. - Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, оскільки це життєво важливо для нашої національної безпеки, навіть якщо гігантського прориву не буде".

Як повідомляв Reuters 1 листопада група високопоставлених республіканців у Конгресі США закликала президента США Джо Байдена надіслати в Україну ракети більшого радіусу дії, демонструючи постійну підтримку Києва серед законодавців США, незважаючи на те, що деякі консерватори виступають проти збільшення допомоги.

У листі Байдену, з яким ознайомився Reuters, провідні республіканці з комітетів Палати представників Конгресу з міжнародних відносин і збройних сил сказали, що вони вітають повідомлення про те, що адміністрація надала Україні деякі наземні тактичні ракетні системи (ATACMS) обмеженої дальності, але попросили також надіслати більш далекобійні ракети.

ЗСУ опублікували повний переклад статті Валерія Залужного українською мовою.