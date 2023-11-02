Брифінг. Підготовка України до зими, стаття Валерія Залужного

Брифінг Голосу Америки - наживо. В якому вигляді Конгрес може схвалити нову допомогу для Києва, і коли? Наскільки Україна готова до зимового періоду? Розмова із заступником міністра енергетики України Ярославом Демченковим. Про що розповів Залужний у своїй колонці для The Economist? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.