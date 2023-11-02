Цілком можливо, що Конгрес ухвалить два пакети разом - Джон Гербст про закон щодо фінансування допомоги України

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон починає розуміти, що на кону в Україні стоять американські інтереси, хоч він і виступає за розділення пакетів допомоги Україні та Ізраїлю. Так коментує конгресові події останніх днів колишній посол США в Україні та старший директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст, який взяв участь в онлайн-брифінгу Американсько-української бізнес ради 2 листопада.

За його словами, хоча декілька крайньоправих республіканців у Конгресі США, які мають застереження щодо допомоги Україні, є важливим викликом, Україна не втратить двопартійну підтримку Конгресу.

“Цілком можливо, що врешті-решт два пакети допомоги будуть ухвалені разом”, - зауважив колишній посол.

На думку Гербста, адміністрація президента США Джо Байдена має правильний підхід щодо України, однак, діє недостатньо швидко та енергійно. Відтак, Україна не отримала достатніх обсягів необхідної зброї для того, щоб перемогти Росію у війні, й успіхи контрнаступу досі були поміркованими, хоча й кращими, ніж можна було очікувати. Водночас, каже Гербст, “я вважаю, що Залужний і його штаб блискуче виступили на цій війні”.

Причину такої "недостатньо швидкої" підтримки колишній посол вбачає у тому, що адміністрація Байдена піддалася на ядерні погрози Путіна. Іншим фактором є побоювання щодо російської поразки й можливості розпаду Росії чи приходу до влади в країні фігури, яка була б гіршою за Путіна. Однак, вважає Гербст, такі побоювання перебільшені.

Що стосується конфлікту на Близькому Сході та його впливу на Україну, колишній посол вважає, що він допоміг багатьом – Америці й за її межами – краще зрозуміти деструктивну роль Росії в регіоні.

Коли мова йде про прямі іноземні інвестиції в Україну, найбільшим фактором стримування для інвестування є російська війна. Питання корупції та реформ в країні залишається при цьому суттєвим чинником.

На думку Гербста, Україна вживає чітких кроків для подолання корупції, з огляду на необхідність не ставити під загрозу міжнародну допомогу. Також відкритість ЄС до поступової інтеграції України стане великим поштовхом для реформ і викорінення корупції.

Що стосується конфіскованих російських активів, які перебувають на Заході, то вони мають бути негайно доступні Україні, на думку колишнього посла. Однак, важливою перепоною до цього є бажання високопосадовців на Заході утримувати ці активи для подальшого використання у переговорах з Росією після війни. Інші пояснення, чому кошти не можна передати Україні одразу – включаючи начебто загрозу світовій макрофінансовій стабільності та юридичні перепони – також є переоціненими.

Коли мова йде про цілі Путіна в Україні, а саме - встановити фактичний політичний контроль над країною, то вони не змінилися відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення, зауважує Гербст. Відтак, ті на Заході, хто закликає до переговорів з Путіним, грає йому на руку, показуючи, що Захід не є консолідованим у своїй підтримці України. Тільки якщо серйозна пропозиція переговорів виходитиме від самого Путіна, її можна буде розглядати.

Загалом, вважає Гербст, “Україна виграє цю війну, якщо підтримка Америки буде принаймні такою ж сильною, як зараз”.