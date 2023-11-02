Спікер Палати представників США хоче розділити допомогу Ізраїлю та Україні, але обіцяє підтримати Україну -ЗМІ

Він дуже чітко дав зрозуміти, що розуміє, наскільки важливою є допомога Україні

Новообраний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон провів зустріч з сенаторами-республіканцями у середу, 1 листопада, на якій він повідомив про плани розділити пакети допомоги Ізраїлю та Україні, спершу погодивши в Конгресі допомогу Ізраїлю, після чого буде винесено на голосування окремий український пакет. Про це повідомляє новинне агентство AP та інші американські ЗМІ.

Такий підхід прямо суперечить пропозиції президента США Джо Байдена, озвученій у зверненні до нації 19 жовтня, у якому президент закликав Конгрес погодити консолідований пакет вартістю понад 105 мільярдів доларів, що містить допомогу Ізраїлю, Україні, а також додаткове фінансування для убезпечення американсько-мексиканського кордону й боротьби з нелегальною міграцією до США.

За планом Джонсона, допомога Ізраїлю загальною вартістю понад 14 мільярдів доларів може бути поставлена на голосування у Палаті представників вже цього тижня. У розмові з республіканськими сенаторами він пообіцяв, що окремий пакет допомоги Україні на понад 61 мільярд доларів, поєднаний з фінансуванням ініціатив зміцнення кордону, буде представлений одразу після погодження ізраїльського пакета.

“Він дуже чітко дав зрозуміти, що усвідомлює, наскільки важливою є допомога Україні”, — зазначив сенатор-республіканець Майк Раундс, якого цитує ABC News, після зустрічі з Джонсоном.

Вторгнення Росії на суверенну територію України загрожує найбільшою дестабілізацією світового порядку з часів [Другої світової війни] і становить загрозу національній безпеці всього заходу

Джонсон також пообіцяв винести на голосування тимчасову бюджетну резолюцію, яка продовжить фінансування уряду США на 2 місяці до середини січня 2024 року.

Допомога Ізраїлю має значну підтримку серед представників обох головних партій в обох палатах американського Конгресу, зауважує ABC News. Водночас, вказує АР, законопроєкт, який пропонує винести на голосування республіканська більшість у Палаті представників, передбачає відповідне скорочення витрат на внутрішні програми – зокрема зменшення додаткового фінансування Служби внутрішніх доходів (Internal Revenue Service або IRS англійською), яке було закладене адміністрацією президента Байдена для боротьби з податковим шахрайством серед заможних американців.

В такій редакції, за висновками Бюджетного офісу Конгресу, закон призведе до значних втрат податкових надходжень для федерального уряду США, й має велику ймовірність бути відкинутим у Сенаті, який контролюють демократи, зауважує видання Forbes. Адже лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер вже розкритикував законопроєкт, назвавши його “жахливо неадекватним”, і додав, що його буде “набагато важче ухвалити” через скорочення фінансування Служби, додає Forbes.

Однак, на додаток, як вказують критики, окремий ізраїльський законопроєкт приречений також і через те, що багато республіканців у Сенаті проти голосування за допомогу Ізраїлю окремо від України.

Зокрема, як вказує видання The New York Times, сенатор Мітч Макконнелл, лідер республіканської меншості у Сенаті, чітко дав зрозуміти, що остаточний законопроєкт повинен включати гроші для України. Своєю чергою, сенатор Ліндсі Грем заявив, що гроші для України напряму пов’язані з війною Ізраїлю з ХАМАСом.

“Росіяни щойно прийняли ХАМАС у Москві”, — сказав Грем, а відтак відокремлення допомоги для України “посилає неправильний сигнал”, цитує The New York Times.

“Знову і знову історія вчить нас, що витрати на відмежування [США] від світу набагато вищі, ніж витрати на залучення. І так само як загрози, з якими ми стикаємося, не є поодинокими, так само і переваги інвестування в американське лідерство”, - додав своєю чергою Макконнелл, якого цитує ABC News.

Мені цілком зрозуміло, що він не має наміру залишати Україну позаду, і це заспокоює тих із нас, хто також підтримує фінансування України

Водночас, як зауважує видання The Washington Post, у ситуації з новим спікером Палати представників з точки зору України все може бути не так погано, адже відтоді як він став спікером, Джонсон чітко заявив, що фінансування для України є пріоритетом.

“Хоча Джонсон дистанціювався від плану Білого дому та лідера меншості в Сенаті Мітча Макконнелла (республіканець, штат Кентуккі) щодо спільного законопроєкту про фінансування Ізраїлю та України, він, схоже, зробив усе можливе, щоб підкреслити необхідність допомоги Україні”, - зауважує видання.

Сенатор Джон Корнін, якого цитує ABC News, заявив, що Джонсон вважає Україну та ініціативи з убезпечення кордону США “нерозривно переплетеними”: “Мені цілком зрозуміло, що він не має наміру залишати Україну позаду, і це заспокоює тих із нас, хто також підтримує фінансування України”.

“Ми не можемо дозволити Володимиру Путіну перемогти в Україні, тому що я не вірю, що він зупиниться на досягнутому, і це, можливо, підштовхне й надасть силу Китаю зробити крок щодо Тайваню”, — сказав Джонсон, цитує The Washington Post. “У нас є такі побоювання. Ми не збираємося кидати [українців]”.

Видання також нагадує, що Джонсон пов’язував російську загрозу з Китаєм та Іраном, сказавши, що “Китай, Росія та Іран працюють разом”, що може бути ознакою його згоди з тезою Макконнелла про “вісь зла”.

Він також зауважував раніше, що в Україні у Сполучених Штатів є важлива зовнішньополітична мета. “Вторгнення Росії на суверенну територію України загрожує найбільшою дестабілізацією світового порядку з часів [Другої світової війни] і становить загрозу національній безпеці всього заходу”, — сказав він через декілька днів після фактичного вторгнення, цитує The Washington Post.

“Україна має перемогти”, – додав він минулого місяця.

Водночас Джонсон часом робив заяви, які узгоджуються з позицією скептиків фінансування України. Але, вважає The Washington Post, такі заяви є “скоріше винятком, ніж правилом”.

“Після того, як він неодноразово наголошував на необхідності допомоги Україні з моральних міркувань, а також з власних цілей Сполучених Штатів, як він зробив у четвер [26 жовтня], було б суперечливо з його боку не наполягати на фінансуванні [для України]”, - підсумовує видання.