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Українці закликають партнерів допомогти "зламати паритет" на фронті

Георгій Дубинський (ліворуч), заступник міністра цифрової трансформації України, розмовляє з директором компанії Tesla Елоном Маском на конференції з питань Штучного інтелекту в Англії 1 листопада 2023 р.
Георгій Дубинський (ліворуч), заступник міністра цифрової трансформації України, розмовляє з директором компанії Tesla Елоном Маском на конференції з питань Штучного інтелекту в Англії 1 листопада 2023 р.

Чільні українські посадовці наголошують, що бойові дії проти російських загарбників упродовж 2023 року показали необхідність подальшої підтримки і підвищення технологічного рівня озброєння української армії, щоб уникнути затягування війни.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний сказав в інтерв’ю британському журналі Economist, що Україна дуже вдячна за допомогу партнерів, але зауважив, що західні країни досі стримуються від надання найновіших озброєнь.

«Вони не зобов’язані нічого нам давати. І ми вдячні за те, що отримали. Але я просто вказую на факти», - сказав український генерал, підкресливши, що якоїсь однієї диво-зброї не існує, а потрібно поєднання багатьох чинників.

Також цими днями в американському виданні Time опублікована розлога стаття, в якій президент України Володимир Зеленський та інші українські представники розповідають, яких щораз більших зусиль доводиться докладати для переконування партнерів України у збереженні і посиленні підтримки.

«Найстрашніше те, що частина світу звикла до війни в Україні, - сказав Зеленський в тому інтерв’ю і наголосив, що для нього, - заморозити війну означає програти її».

«Я вважаю, що Україна не може дозволити собі втомитися від війни… Навіть якщо хтось з нас всередині втомлюється, багато в цьому не зізнаються», - цитує українського президента Time.

Уникнути затягування війни

Валерій Залужний окремо опублікував широкий аналіз стану війни в якому наголошує, що затяжна «позиційна» війна становить «значні ризики» для України.

Він підкреслює, що українці завдали російським загарбникам величезних втрат - принаймні 150 000 вбитими, але на думку Залужного, загибель такої кількості солдатів не зупиняє Росію.

«Будьмо відвертими. Це феодальна держава, в якій найдешевший ресурс - це людське життя. А для нас… найдорожче, що ми маємо - це наші люди», - сказав Залужний.

Командувач наполягає на потребі «зламати військовий паритет з ворогом», і перераховує п’ять головних напрямків, на яких, на його думку, потрібно зосередитися.

Першим він назвав подолання «значної переваги ворога у повітрі», яка, каже Залужний, зменшилася, але зберігається.

Другим виокремлене завдання покращити можливості прориву мінних перешкод, створених російськими загарбниками в Україні.

На третє місце Залужний виносить засоби знищення російської артилерії.

Четвертим український командувач називає навчання українських військових для формування необхідних резервів.

На п’ятому місці генерал Залужний пояснює потребу електронних бойових засобів.

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Допомога Україні від США — під загрозою? Деталі дискусій в США. Відео
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Допомога Україні від США — під загрозою? Деталі дискусій в США. Відео

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Допомога Україні від США — під загрозою? Деталі дискусій в США. Відео

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