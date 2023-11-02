Білий дім про статтю Залужного: Це підкреслює, наскільки важливо нам підтримувати Україну

У Білому домі наголосили на важливості продовжувати допомагати Україні. Це ще раз підкреслює стаття головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для журналу The Economist, вважає координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

"Ми розвиваємося, ми вже еволюціонували у тому, що надаємо Україні, так само, як еволюціонувала сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме. Нам було б значно простіше це зробити, якби Конгрес ухвалив додаткове фінансування для підтримки України", - заявив під час брифінгу у Білому домі 2 листопада Джон Кірбі.

У своїй статті Валерій Залужний вказує на те, що війна стала позиційною, і для перелому потрібно зробити п'ять кроків. А саме: подолати перевагу ворога у повітрі, покращити можливості прориву мінних перешкод, посилити контрбатарейну боротьбу, забезпечити ефективну підготовку українських резервів та підвищити ефективність радіоелектронної боротьби.

Також в інтерв'ю The Economist головнокомандувач Збройних Сил України зауважив, що західні країни досі стримуються від надання Україні найновіших озброєнь.