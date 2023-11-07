Сенат не підтримав законопроект Палати представників про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні

Сенат США у вівторок не підтримав законопроект Палати представників про надання надзвичайної допомоги Ізраїлю, що не передбачає допомоги Україні.



Сенатор-республіканець Роджер Маршалл заявив: “Час має важливе значення, і вкрай важливо, щоб Сенат не відкладав надання цієї надзвичайно важливої допомоги Ізраїлю ні на один день”.



Демократи, які складають більшість у Сенаті, з цим не погодились. Вони наголошували на важливості надання допомоги і Україні, і Ізраїлю, а також на фінансуванні гуманітарної допомоги, безпеки кордону та виділення грошей Тайваню — про що йдеться у запиті, який Білий дім надіслав Конгресу минулого місяця розміром у 106 мільярдів доларів.



“Наші союзники в Україні не можуть собі дозволити більшу затримку, ніж наші союзники в Ізраїлі”, — наголосила сенаторка Петті Мюррей, яка головує в сенатському комітеті з асигнувань.



Демократи звинувачують республіканців у політизації ізраїльського питання. План виплати допомоги Ізраїлю у законопроєкті, за який проголосувала республіканська більшість у Палаті представників, передбачає, що ці гроші виділять за рахунок скорочення мільярдів доларів із Податкової служби США (IRS) - фінансування, яке демократи схвалили минулого року, а Байден підписав як закон.

В Білому домі звинуватили республіканців у спробі допомогти великим корпораціям "обманювати податкову", що лише збільшить дефіцит бюджету.

Довідка

У 2022 році президент Джо Байден підписав Закон про обмеження інфляції, де було передбачено 80 млрд доларів для Податкової адміністрації США — агенції, яка, за даними "Інститут Брукінґса", недофінансовується ще з 80-х років. Після ухвалення закону, Податкова повідомила, що використає нові кошти, серед іншого, на посилення контролю за стягненням податкових зобов'язань на суму близько 600 мільярдів доларів, які щороку лишаються несплаченими. На початку жовтня цього року IRS запустила ініціативу - посилення режиму забезпечення сплати податків великими корпораціями, які вони повинні заплатити державі.



Щоб стати законом, законопроект мають підтримати Сенат (де більшість складають демократи) та Палата представників (де більшість мають республіканці), а також має бути підписаний президентом США. Білий дім раніше заявляв, що президент Байден накладе вето на законопроект Палати представників, який не включає допомогу Україні.



Напередодні лідери Сенату повідомили, що пишуть власний законопроект про виділення додаткового фінансування, і сподіваються представити його вже цього тижня. Як повідомив сенатор Ліндсі Грем, до їхнього варіанту законопроекту увійдуть фінансування України, Ізраїлю та посилення кордону з Мексикою – питання, за яке особливо вболівають законодавці від Республіканської партії.