“Допомога Україні - під загрозою”. Сенатори США про перспективи ухвалення закону щодо фінансування України 

“Глибоко стурбований, стривожений і приголомшений” – цими словами сенатор-демократ Ричард Блументаль поділився переживаннями щодо законопроєкту про фінансування для України та Ізраїлю одним пакетом.

"Я вважаю, що допомога Україні є під загрозою через крайньоправе крило в Палаті представників, яке зараз намагається відокремити допомогу Україні від допомоги Ізраїлю та допомоги Тайваню, усі вони є питаннями нашої національної безпеки", – сказав сенатор, відгукуючись на останні події в Конгресі.

"Я стривожений, глибоко стурбований і приголомшений тим, що допомогою Україні можуть пожертвувати заради допомоги Ізраїлю, але ці два питання слід розглядати разом, вони йдуть разом як питання національної безпеки”, - наголосив Блументаль журналістам у коридорах Конгресу 1-го листопада.

“Ми перебуваємо на етапі, коли Україна є в критичній, абсолютно життєво важливій точці виживання, оскільки наближається зима, оскільки можливе замороження конфлікту, - додав законодавець. – Україні потрібна додаткова допомога. Ми маємо надіслати повідомлення народу України та світу, що Сполучені Штати залишаються повністю їй відданими”,

Сенатор закидає крайньопрвим законодавцям від Республіканської партії, що вони грають у “політичний футбол”, вимагаючи розділити допомогу Україні та Ізраїлю.

“Я думаю, що крайньоправі республіканці в Палаті представників грають у політичний футбол із питанням “допомоги Ізраїлю”, і американський народ це бачить. Ізраїль має бути вище політики, ці партійні ігри абсолютно абсурдні”, – заявив Блументаль.

Частина республіканців, серед яких – новообраний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон – виступають за те, щоб фінансування України та Ізраїлю розглядались окремо. Вони підтримують виділення допомоги Ізраїлю, втім мають застереження щодо допомоги Україні.

Сенатор-демократ Дік Дурбін висловив сподівання, що спікер нижньої палати Конгресу ще змінить позицію, інакше, каже Дурбін, Україна програє війну.

“Сподіваюсь, він [спікер Джонсон] зробить паузу і поміркує над тим, що нам сказали вчора на слуханнях Міністр оборони Ллойд Остін та Держсекретар (Ентоні) Блінкен. Це може бути кінець українських зусиль, щоб зупинити агресію Путіна. Це не просто чергове політичне рішення, це питання життя чи смерті", – сказав Дурбін.

Він висловив сподівання, що спікер Джонсон поміркує над цим.

"Президент України Зеленський 21-го вересня прямо сказав Сенату: якщо ви припините допомогу Україні, ми цю війну програємо. Я не перебільшую, це точні слова. Я запитав міністра Остіна – чи це було перебільшенням? Він сказав, що ні. Тож я сподіваюся, що спікер Джонсон це розгляне. Це більше, ніж просто політична стратегія чи політичний трюк”, – заявив сенатор Дурбін.

У вівторок, 31 жовтня, на слуханнях у Сенаті Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що в разі припинення допомоги Україні Київ може програти війну, і тоді США доведеться відправляти своїх солдатів на нову війну в Європі, яку продовжуватиме Путін.

Сенатор від Республіканської партії Чак Грасслі на питання щодо додаткового фінансування України заявив, що голосуватиме за це питання, незалежно від того, чи буде воно в пакеті з допомогою Ізраїлю, чи ні.

“Я хочу допомогти Ізраїлю і я хочу допомогти Україні. Чи це відбувається окремо, чи разом, я збираюся це підтримувати. Я хочу допомогти Ізраїлю, і я хочу допомогти Україні. Без різниці, це відбудеться – окремо чи разом, я це підтримаю”, - сказав Грасслі.

Його однопартієць сенатор-республіканець Ліндсі Грем зазначив, за що б не голосувала Палата представників, Сенат створить власну версію законопроєкту, куди увійдуть фінансування України, Ізраїлю та посилення кордону з Мексикою – питання, за яке особливо вболівають законодавці від Республіканської партії.

“Коли це дійде до нас, ми, сподіваюся, складемо пакет, який включатиме Ізраїль, Україну та безпеку кордонів. Я дозволю йому [спікеру Палати представників] керувати своїм домом, але я вам скажу, що зробить Сенат. Ми збираємося скласти пакет для розв'язання проблем національної безпеки нашої країни. Безпека кордону, продовження боротьби з Росією через допомогу Україні, і негайна допомога Ізраїлю, тому що у нас не залишається часу. Я вважаю, що ці питання дуже важливі, і вони будуть схвалені обома партіями. Тут, у Сенаті, цей пакет складений правильно, і якщо він буде винесений на розгляд у Палаті представників, я не сумніваюся, що він пройде”, - заявив сенатор Грем.

Ліндсі Грем додав, що Путін, якщо йому дозволити, на Україні не зупиниться.

“Я бачу Україну як частину більшої боротьби за те, щоб зробити нас безпечнішими як націю. Якщо дозволити Путіну вторгнутися в Україну і розчленувати суверенну державу, він на цьому не зупиниться. Він сам так каже. Останнє, що ми можемо зробити, це зробити так, щоб Америку вважали ненадійним партнером після Афганістану, але з точки зору Ізраїлю”, - зазначив сенатор Ліндсі Грем.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден 20 жовтня подав до Конгресу новий запит про фінансування підтримки Ізраїлю та України. Запит включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю. Також, у новому запиті на фінансування передбачено 9,15$ млрд на гуманітарну підтримку. Ці гроші будуть спрямовані через Держдеп для надання гуманітарної допомоги Україні, Ізраїлю, Газі та на інші потреби.

Хоча більшість законодавців підтримують допомогу Україні, існують розбіжності щодо того, як має відбуватись голосування. Спікер Палати представників Конгресу США конгресмен-республіканець Майк Джонсон виступає за окреме голосування допомоги Ізраїлю та Україні.