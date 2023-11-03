Законопроєкт США про фінансування Ізраїлю: Байден обіцяє вето, Сенат не дає шансів на його ухвалення

У четвер Палата представників США схвалила законопроєкт про військову допомогу Ізраїлю на суму 14,5 мільярдів доларів, утім у Білому домі заявили, що президент Джо Байден застосує вето на цей документ через умови, пов'язані з його виконанням, та невиконання Конгресом інших запитів Білого дому. А Сенат, де більшість складають демократи, запевняє, що законопроєкт не має шансів пройти через цю палату Конгресу.

Новий спікер Палати представників Майк Джонсон вимагав, щоб надзвичайну допомогу Ізраїлю компенсували скороченням державних витрат в інших сферах. Ця стратегія значною мірою розділила законодавців у Палаті представників.

За законопроєкт проголосували 226 конгресменів, проти висловились 196. Джонсон заявив, що законопроєкт допоможе Ізраїлю, "тоді як ми також працюємо над забезпеченням відповідальних витрат і зменшенням розміру уряду".

Оглядачі звертають увагу, що законопроєкт Республіканської партії не включає жодної гуманітарної допомоги для палестинців у Газі. Конгресмен-республіканець від штату Джорджія Ендрю Клайд заявив, що він “дуже вдячний за відсутність гуманітарної допомоги”, яка, на його думку, може потрапити до рук ХАМАСу.

Перед голосуванням в Палаті представників, Білий дім заявив, що президент США Джо Байден застосує вето на цей законопроєкт. В адміністрації вважають, що підхід спікера Джонсона створює ризикований прецедент і “не відповідає терміновості моменту”. Крім того, Білий дім розкритикував відсутність в документі гуманітарної допомоги для Гази та не надання військової допомоги Україні чи Тайваню.

“Цей законопроєкт порушить звичайний двопартійний підхід до надання надзвичайної допомоги в питаннях національної безпеки”, — заявили в Білому домі. У заяві також мовиться, що підхід республіканців “матиме руйнівні наслідки для нашої безпеки та безпеки альянсів у наступні роки”.

План виплати допомоги Ізраїлю у законопроєкті, за який проголосувала республіканська більшість у Палаті представників, передбачає, що ці гроші виділять за рахунок скорочення мільярдів доларів із Податкової служби США (IRS) - фінансування, яке демократи схвалили минулого року, а Байден підписав як закон.

Довідка

У 2022 році президент Байден підписав Закон про Обмеження інфляції, де було передбачено 80 млрд. доларів для Податкової Адміністрації США - агенції, яка, за даними Brookings Institute, недофінансовується ще з 1980-х років. Після ухвалення закону, Податкова адміністрація повідомила, що використає нові кошти, серед іншого, на посилення контролю за стягненням податкових зобов’язань на суму близько 600 мільярдів доларів, які щороку залишаються несплаченими.



На початку жовтня цього року IRS запустила нову ініціативу — посилення режиму забезпечення сплати великими корпораціями податків, які вони повинні заплатити державі.

В Білому домі звинуватили республіканців у спробі допомогти великим корпораціям "обманювати податкову", що лише збільшить дефіцит бюджету. Позапартійна бюджетна агенція Конгресу заявила, що урізання бюджету податкової коштуватиме федеральному уряду 12 мільярдів доларів через втрату доходів від податків.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер назвав законопроєкт Палати представників “приголомшливо несерйозним”, і запевнив, що цей варіант не пройде черед Сенат.

Як раніше повідомляв Голос Америки, Президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і Тайваню, і затвердити новий пакет допомоги обсягом понад 105$ мільярдів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні. Новий спікер палати представників наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо.

31 жовтня Білий дім опублікував звернення до республіканців Палати представників Конгресу США, в якому закликав республіканців в Конгресі не політизувати допомогу Ізраїлю та Україні.